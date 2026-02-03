Дочь Сергея Шойгу назначили главой фонда "Долина Менделеева"

Дочь секретаря Совета безопасности России и бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу Ксения возглавила фонд, занимающийся созданием кластера по переработке редкоземельных металлов в Сибири.

Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева" распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина от второго февраля.

Ранее эту должность занимал заместитель Шойгу Александр Масленников.

Центр "Долина Менделеева" был создан в 2019 году и занимается в том числе экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов. Создание кластера курируют Совбез, Минпромторг, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития России и государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Ксения Шойгу – младшая дочь Сергея Шойгу. Она партнер связанного с АФК "Система" венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратор проекта "Остров фортов" - туристическо-рекреационного кластера в Кронштадте, пишет РБК.