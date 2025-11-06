"Проект" нашёл более 20 родственников Путина на связанных с властью постах

Президент России Владимир Путин помог устроиться на посты, связанные с властью в стране, как минимум 24 своим близким, пишет в четверг "Проект", отмечая, что это, вероятно, рекордный показатель для российских правителей за последние 100 лет.

Издание пишет, что получило такие сведения при работе над своей публикацией "Отцы и деды". Редакция называет её крупнейшим исследованием кумовства в России и обещает опубликовать результаты в течение следующей недели, начиная с понедельника.

Как выяснил "Проект", самые высокие посты достались ветви двоюродного брата президента Евгения Путина. Ее представители Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин получили должности в правительстве и "Газпроме". Ветвь двоюродной сестры по отцовской линии контролирует другую госкомпанию – племянник президента Виктор Хмарин возглавляет "Русгидро".

Среди прочего, по данным журналистов, доход, связанный с государственными структурами, получают все четыре известные женщины Путина: его бывшая жена Людмила Очеретная (до развода Путина), Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева, а также две его дочери - Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Родственники предшественников Путина в России и СССР тоже получали государственные посты, но не в таких масштабах. В частности, с властью можно связать не более пяти родственников первого президента России Бориса Ельцина, который долгое время ассоциировался с кумовством в российской власти, отмечают журналисты "Проекта".