Доклад ООН: наёмники из России совершили преступления в Ливии

Все стороны вооружённого конфликта в Ливии, включая российских наёмников, допустили в ходе своего участия в конфликте многочисленные нарушения прав человека, некоторые из них могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности. К таким выводам пришла независимая расследовательская миссия, которая была направлена в Ливию под эгидой совета ООН по правам человека.

Доклад миссии будет представлен в четверг в Женеве, его основное содержание стало известным сегодня. Авторами составлен также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершённые преступления, он однако пока остаётся засекреченным.

В докладе утверждается, что российские наёмники из так называемой ЧВК Вагнера, поддерживавшие одну из сторон ливийского конфликта, по всей видимости, совершали военные преступления, в том числе расстреливали пленных. Также наёмники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Информация о минных полях содержалась на планшете, вероятно забытом при отступлении бойцами ЧВК. О нём ранее сообщала британская пресса.

В таких преступлениях, как пытки пленных и убийства мирных жителей, по данным расследователей, виновны как Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, на стороне которой сражались россияне, так и отряды международно признанного правительства в Триполи.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году - вначале на фоне восстания против диктатора Муаммара Каддафи, а после его свержения уже между различными фракциями его противников. Сейчас в стране достигнуто соглашение о прекращении огня и сформировано временное правительство, в декабре должны пройти выборы президента.

Официальная Москва отрицает, что в боях в Ливии участвовали российские наёмники, в то время как многочисленные свидетельства указывают на то, что они, по крайней мере, присутствовали в стране и оказывали поддержку войскам Хафтара.