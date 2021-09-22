Халифа Хафтар на три месяца покинул Ливийскую национальную армию

Командующий антиправительственными силами Ливии Халифа Хафтар на три месяца покинул пост. Теперь Хафтар сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом сообщают агентства Reuters и AFP.

Выборы в Ливии назначены на 24 декабря. Голосование должно было состояться весной 2019 года, но было отложено после наступления армии Хафтара на Триполи.

21 сентября ливийский парламент выразил вотум недоверия правительству национального согласия Абдель Хамида Дбейбы. Это правительство было утверждено в марте. Предполагалось, что оно будет работать до декабрьских выборов.

После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началось противоборство враждующих между собой вооружённых группировок. На этом фоне укрепились две основные политические силы – признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем и оппозиционный ему военачальник Халифа Хафтар, командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии с центром в Тобруке.

Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако очевидцы рассказывают о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". Её связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют поваром Путина.

Пригожин заявлял, что у него нет интересов в Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии "ЧВК Вагнера" в Ливии основана на подтасованных данных.

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