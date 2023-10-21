Доклад ООН рассказал о насилии со стороны военных РФ в Украине

Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине, созданная вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в страну, опубликовала очередной доклад для Генеральной ассамблеи ООН, в котором говорится в том числе о случаях сексуализированного насилия, совершённого российскими военными и представителями властей на оккупированных территориях Украины и в самой России по отношению к украинцам.

Как говорится в докладе, расследователи сосредоточились на случаях изнасилований и сексуализированного насилия в Херсонской и Запорожской областях. Подробно описаны несколько случаев, которые произошли, как утверждается, в нескольких сёлах Херсонской области с марта по июль 2022 года, когда они были под российской оккупацией.

Жертвами насилия, как говорится в докладе, становились женщины в возрасте от 16 до 83 лет. Большинство инцидентов произошли после того, как российские солдаты ворвались в дома жертв и угрожали оружием или намерением убить их родственников. В двух случаях речь шла о групповом изнасиловании. Сексуализированное насилие нередко сопровождалось другими формами насилия и жестокостей, включая избиения и угрозы убийством. В одном случае женщина и её муж были, как утверждается, застрелены.

Среди жертв была 16-летняя беременная девушка и пожилые женщины - одной было 75 лет, другой 83. В докладе описаны около 10 случаев, сколько их было всего - не сообщается.

Речь в документе идёт также о других случаях нарушения прав человека в Украине, включая убийства, пытки, разрушение энергетической инфраструктуры страны, насильственное задержание и похищение людей, вывоз детей за пределы территории Украины. Отмечены и случаи нарушений прав человека со стороны украинских военных и властей.

О случаях изнасилования жителей оккупированных территорий сообщалось с первых дней российского вторжения в Украину. Власти Украины и ряда стран Запада обвиняли Россию в использовании сексуализированного насилия как средства ведения войны. В марте 2023 года сообщалось, что генпрокуратура Украины расследует более 170 дел о насилии со стороны российских военных. В то же время отмечалось, что ряд вопиющих случаев, в частности изнасилования детей, о которых сообщалось ранее, не подтвердились; недостоверные сообщения привели к отставке Людмилы Денисовой с поста уполномоченного по правам человека Верховной Рады.

Российские власти отрицают насилие со стороны российских военных, не известно ни об одном деле, которое было бы возбуждено в России против военных по обвинениям в сексуализированном насилии в Украине.