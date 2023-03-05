Зеленская: Украина расследует 171 случай изнасилований мирных жителей

Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила на международном форуме United for Justice ("Объединение за правосудие") во Львове. Она говорила о случаях изнасилований мирных жителей Украины, предположительно, совершённых российскими военнослужащими. Зеленская заявила, что на данный момент Генеральная прокуратура Украины расследует 171 такой случай.

По словам Елены Зеленской, жертвами сексуального насилия в ходе войны становятся не только женщины, но и мужчины и дети обоего пола. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, в том числе мальчик. Она привела свидетельства об изнасилованиях пожилых людей, а также целых семей.

Зеленская подчеркнула, что описанные случаи – лишь те, о которых стало известно прокуратуре. На деле их может быть заметно больше. Многие жертвы стыдятся говорить о том, что с ними произошло. У других может не быть возможности связаться с правоохранительными органами. "Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем", – сказала Зеленская.

Она сделала акцент на необходимости расследования всех случаев насилия и оказания всем жертвам психологической помощи.