Документальный фильм "Навальный" вошёл в шорт-лист премии "Оскар" 

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, вошёл в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Отмечается, что на данный момент в списке претендентов на главный приз - 15 документальных лент. Церемония вручения премии "Оскар" намечена на 12 марта 2023 года.

Премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.

В конце января документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма "Навальный" состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В России ленту не показывали.