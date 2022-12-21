Документальный фильм "Навальный" вошёл в шорт-лист премии "Оскар" 

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, вошёл в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Отмечается, что на данный момент в списке претендентов на главный приз - 15 документальных лент. Церемония вручения премии "Оскар" намечена на 12 марта 2023 года.
Премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.
В конце января документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма "Навальный" состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В России ленту не показывали.
- В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске. Долгое время он находился в коме. Соратникам оппозиционера удалось вывезти его на лечение в Германию, где врачи подняли Навального на ноги, а эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в его анализах яд из группы "Новичок", который производится только в России. США, Великобритания и страны ЕС потребовали от российских властей провести тщательное расследование отравления Навального, однако уголовное дело в России заведено не было.
- Позже несколько международных изданий выпустили расследование, согласно которому Навальный был отравлен группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам оппозиционер обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, который идентифицирован в расследовании как сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев. Из его разговора с Навальным следует, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
- В январе прошлого года оппозиционер вернулся в Москву и сразу же был арестован, а затем отправлен на длительный срок в колонию. Российские власти возбудили против Навального несколько уголовных дел, обвинив его, в том числе, в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
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