Документальный фильм "Навальный" вошёл в шорт-лист премии BAFTA

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, вошёл в шорт-лист премии киноакадемии BAFTA - главной британской премии в области киноискусства.
Премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.
Ранее документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма "Навальный" состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В конце декабря прошлого гола картина вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". В России ленту не показывали.
- В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске. Долгое время он находился в коме. Соратникам оппозиционера удалось вывезти его на лечение в Германию, где врачи подняли Навального на ноги, а эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в его анализах яд из группы "Новичок", который производится только в России. США, Великобритания и страны ЕС потребовали от российских властей провести тщательное расследование отравления Навального, однако уголовное дело в России заведено не было.
- Позже несколько международных изданий выпустили расследование, согласно которому Навальный был отравлен группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам оппозиционер обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, который идентифицирован в расследовании как сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев. Из его разговора с Навальным следует, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
- В январе прошлого года оппозиционер вернулся в Москву и сразу же был арестован, а затем отправлен на длительный срок в колонию. Российские власти возбудили против Навального несколько уголовных дел, обвинив его, в том числе, в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
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