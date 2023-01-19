Документальный фильм "Навальный" вошёл в шорт-лист премии BAFTA

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, вошёл в шорт-лист премии киноакадемии BAFTA - главной британской премии в области киноискусства.

Премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.

Ранее документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма "Навальный" состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В конце декабря прошлого гола картина вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". В России ленту не показывали.