Документы: при взрыве в Москве мог погибнуть зять командующего ВКС

Одним из погибших в результате взрыва 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi стал зять командующего ВКС России Александра Чайко Даниил Передрий, утверждает издание "Агентство" со ссылкой на обнаруженные им в базах данных документы, подтверждающие его смерть.

Согласно Единому реестру индивидуальных предпринимателей, юрлицо Даниила Передрия ликвидировано в связи со смертью владельца, обратило внимание "Агентство". Кроме того, один из персональных документов Передрия (какой именно, не сообщается) признан недействительным, что подтверждает гибель владельца, пишет "Агентство". Номер документа попал в утечки данных государственных баз, документ признан недействительным 1 августа. Кроме того, согласно Единому реестру индивидуальных предпринимателей, юрлицо Даниила Передрия ликвидировано в связи со смертью владельца.

По официальным данным, в результате взрыва у входа в ресторан вечером 1 августа погибли 5 человек, в том числе женщина-курьер, которая пыталась пронести взрывное устройство, остановивший её охранник и ещё трое. Имена погибших не называются.

Ряд источников, среди которых были журналист Олег Кашин и блогер Анатолий Шарий, вечером 1 августа писали, что в ресторане отмечал 55-летие Чайко. На следующий день появились сообщения о том, что его дочь Мария, вышедшая в прошлом году замуж за бизнесмена Даниила Передрия, могла пострадать в результате взрыва, а её муж - погибнуть. "Верстка" писала, что в списках пострадавших указали 25-летнюю "Марию П." с открытой черепно-мозговой травмой.

По данным "Агентства", Мария Чайко упоминается в утечках под фамилией Передрий. У нее и Даниила Передрия совпадают адрес проживания и год рождения, в телефонных книгах она записана как "невеста" и "Чайко Мария". "Агентство" пишет, что свадьбу они сыграли 8 июня 2025 года в закрытом поселке Довиль под Одинцово.



Пострадал ли сам командующий, неизвестно. Российские официальные органы заявили, что расследуют дело как теракт, однако не сообщали, кто мог быть потенциальной целью, не подтверждая и не отрицая, что это был генерал Чайко. Посольство России в Италии возложило ответственность за взрыв на Украину, предположив при этом, что его целью было запугивание работающих в России итальянцев. В МИД Италии отвергли эту версию.

Киев не комментировал взрыв в Москве.



