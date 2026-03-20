"Доложите Президенту, мы все за него!" Соцсети о Ремесле

Мало что обсуждали в социальных сетях в последние месяцы с таким жаром, как пост, который написал прокремлевский блогер и известный доносчик Илья Ремесло.

Текст под названием "Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина" Ремесло опубликовал 17 марта.

Кто-то должен был это сказать.

1. Война на Украине.

Начатая как "полицейская операция", война унесла уже точно 1-2 миллиона жертв.

Я в 2014 году поддержал присоединение Крыма именно потому, что оно было бескровным. Нам всем тогда казалось, что Путин – объединитель земель русских. И вот к чему мы пришли – мясные штурмы, заманивание обманом контрактников и многое другое, что вам подтвердит любой участник СВО. Абсолютно тупиковая война, огромные убытки, она может идти еще 5-10 лет – вы готовы к такому? Никто не призывает к войне против России. Но сейчас война ведется исключительно ради комплексов Путина, мы, рядовые граждане, ничего не получаем от нее, а только теряем.

2. Огромный ущерб экономике России и благосостоянию граждан.

Санкции, разрушенные объекты инфраструктуры, потеря торговых партнеров. Даже по официальной статистике это триллионы долларов, на которые мы могли бы построить города, школы, детские больницы, полностью перестроить ЖКХ. Но строятся в основном дворцы президента и его друзей. Даже до войны с экономикой были проблемы – в богатейшей стране десятки миллионов людей являются бедными. Власть настолько охренела, что лишает людей их животных, как было недавно в Новосибирске.

3. Удушение свободы Интернета и СМИ.

По иронии судьбы, в 2017 году именно я задавал Путину вопрос на медиафоруме ОНФ о пути развития Интернета в России. Путин тогда мне ответил, что мы не пойдем по китайскому пути – и соврал. Сам Путин не пользуется интернетом, что позорно для главы государства.

Мы видим, что мобильный интернет не работает даже в крупных городах России. Заблокированы все западные соцсети и мессенджеры. Телеграм заблокирован на 80%, 01.04 планируется полная блокировка.

Система настолько сошла с ума, что душит даже Telegram, чем пользуются участники СВО. А параллельно людей загоняют в многонациональный кириенковский мессенджер макс, лишая права на медицину и обучение.

4. Срок пребывания Путина у власти.

Путину идет 74й год, он находится у власти с 1999 года, уже более 26-27 лет. И судя по всему, планирует сидеть на троне минимум лет до 150.

Как известно, абсолютная власть развращает абсолютно – а если она еще и бесконечная? Даже морально безупречный человек скурвился бы в такой ситуации. И Путин не всегда был таким как сейчас, до 2003 года к нему было сложно придраться – потому многие из нас его ранее поддерживали. Но всему приходит свой предел. Нам нужен новый современный президент.

5. Путин не уважает своих избирателей и не хочет их слышать.

Посмотрите любую последнюю "прямую линию" – это сплошной цирк! Президенту откровенно неинтересна внутренняя политика и проблемы избирателей. Телеграм-каналы он давно не читает, ему плевать на наши с нами ежедневные возмущения. Путину подавай бесконечные войны (в которых его дети и родственники не участвуют), а не Интернет и высокие зарплаты.

Об оппозиции я уже молчу – ее просто нет. Сам Путин все эти 26 лет говорил, как важна критика власти и оппозиция.

Но назовите хоть одного депутата или общественника, который критикует Путина? Нет таких, а те что пробовали – или назначены иноагентами, или за границей, или вообще в земле сырой.

Путин боится участия в дебатах, честных выборах – потому что тогда сразу станет понятно, что король-то голый.

Итог: Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор.

Да здравствует свобода, черт возьми!

Позже автор добавил еще одну, шестую причину – "безумная, на грани болезни тяга к роскоши", и здесь Ремесло сравнил российского президента с Шурой Балагановым из "Золотого теленка".

Нельзя сказать, что заявление такого рода появилось совсем уж неожиданно: стагнация на фронте, растущие проблемы в российской экономике, а главное – блокировка "Телеграма", от которого напрямую зависят заработки z–"военкоров" и "срочносборщиков" уже давно вызывает осторожный ропот в среде сетевых "патриотов". Так, незадолго до Ремесла критический по отношению к российской власти пост написал консервативный публицист Дмитрий Ольшанский. Текст был выложен в закрытый канал, но распространился в соцсетях.

Сейчас Россия больна булимией.

Ответственные товарищи едят. У них большая жратва.

Они едят социальные сети и мессэнджеры, книги и фильмы, журналистов и музыкантов, едят все, до чего могут дотянуться, и проглатывание чего им не будет слишком дорого стоить. Отсюда и до самого горизонта – открывается простор, где нужно все контролировать, всех штрафовать и запрещать любое несогласованное движение.

Это – деструктивный, паразитический и, в конце концов, самоубийственный путь.

Самоубийственный, поскольку, уничтожая общество, культуру, гражданскую самоорганизацию, товарищи неизбежно придут к тому, что кто-нибудь в образовавшейся пустоте тихо съест их самих.

Михаил Шевелев:

Запевалой в этой коллизии выступил не Ремесло, а Ольшанский. Человек, ставший культовой фигурой отечественного провокаторства тогда, когда Ремесло еще детский сад посещал. Поэтому версию о нравственном перерождении этих персонажей можно смело оставить стендаперам, это их хлеб. Работодатель Ольшанского и Ремесло решил, что пора спустить их с поводка с таким нетривиальным лаем. Кто бы это мог быть, и кого пугают? За ответами на эти вопросы обратимся к опыту, завещанному нам предками. Идеологический отдел ЦК КПСС и Отдел пропаганды и агитации той же конторы делили одно пастбище, из-за этого состояли в неприязненных отношениях и вечно предъявляли друг другу претензии. По-братски.

В Z-среде многие, вероятно, по существу с Ольшанским и Ремеслом как минимум в чем-то согласны, но, напугавшись такой открытой критики Путина, поспешили присягнуть флагу (некоторые посты здесь и далее приводятся с сокращениями).

Белорусский силовик:

Всё утро русскоязычный Telegram обсуждает публикацию некоего вышеназванного адвоката, который в буквальном смысле призывает арестовать Владимира Путина, называя его «нелегитимным» и «вором».

Я вот что хочу сказать: как непосредственный участник предотвращения неудавшегося государственного переворота 2020 года в Беларуси уверяю — не стоит поддаваться на сиюминутные недовольства. Да, можно и нужно критиковать власть, особенно в части принятия решений, не находящих отклика в душах граждан. Это абсолютно нормально. Но поверьте, все эти проблемы меркнут в сравнении с теми последствиями, которые могут наступить, если начать государственный переворот в воюющей стране.

Лет эдак три назад я писал, что единственный способ победить Россию в войне — это распри внутри страны, разделение общества. История тому свидетель.

Помните, что любые действия или бездействие напрямую влияют на жизни парней, которые сейчас на войне. Там, где кровь, грязь, пот, кишки и гибель друзей. Многие из них пошли на войну не ради денег, отдав свои жизни.

Два Майора:

У нас в стране не так давно победила контрреволюция демократия и гласность. У нас нет ни цензуры, ни военного положения, ни единого "телемарафона", как у хохлов. И гражданским людям дозволено говорить все, что им не запрещает говорить закон. Здоровое гражданское общество.

А вот если бы у нас было официально военное положение, цензура, мобилизация всей страны ради Победы, то да.

Чадаев:

На тему "разочарованных патриотов" .

Вот смотрите. Я в российской политике уже почти 33 года как, если считать с 1993-го. За эту прорву времени я видел столько всего и всякого, что трудно представить. Опять же, успел поработать и в Правительстве, и в АП, и в Госдуме (дважды с перерывом в 15 лет), и в ЦИК ЕР, и в нескольких региональных правительствах, да и сейчас, хоть и общественный, но всё же советник министра.

Именно из проекции этого опыта я органически не способен разочароваться в нашей системе, просто потому что никогда ею не очаровывался. Она у нас исторически слабенькая, не особо интеллектуальная и страшно хромает всеми сочленениями, особенно в части анализа, выработки, принятия и реализации решений.

(...)

Мой тезис в том, что это вообще ничего не меняет по существу. У нас есть страна, у неё есть враги (что многим сложно было принять), с ними пришлось воевать (хотя никому не хотелось) и надо побеждать (хотя очень трудно). И действовать приходится тем, что есть в наличии — от оружия до государственных институтов. Идея завезти откуда-нибудь по серому импорту более дееспособное государство взамен этого мне представляется, во-первых, утопической, а во-вторых, вредной и предательской.

Поэтому контролируйте, пожалуйста, своё "разочарование", если вдруг у кого оно по весне образовалось.

Ярче всех выступил автор концепции "атомного православия".

Егор Холмогоров:

(...)

На всякий случай доложите Президенту: мы в ядре политического телеграм-сообщества все за него и Верховному Главнокомандующему верны. Не за чины, не за награды, не за деньги, а по серьезной и твердой государственной идее, верны как лидеру, воплощающему суверенитет России. Все недоумения и обиды за скобками, когда речь идет о главном - победе в нынешней мировой войне и о величии России.

Мы - Ваша гвардия, которая тем ценнее, что она существует независимо от того, признаете Вы её существование, или нет.

Пожалуйста, не лишайте нас того информационного оружия, информационного пространства, в котором мы можем занимать и транслировать эту позицию решительно и четко. Не затыкайте нам рот. Придуркам и провокаторам гораздо легче найти площадку для высказываний. Над ними не будут смеяться: "А чего это вы призываете к лояльности президенту в соцсети, которую он назвал вражеской".

Мы не меняем лояльность, когда верховная власть ошибается. Но в случае таких ошибок, как с телеграмом, как с чиновничьей запретоманией, нам становится сложнее защищать власть от провокаторов и стервятников-перевертышей. Не облегчайте им их подлую работу! Незачем доводить до битвы у стен Кремля, когда вполне можно разбить врага под Полтавой.

Много Z-реакций как обычно собрал в своем канале "На Zzzzzападном фронте без перемен" Иван Филиппов.

В либеральной среде напоминают, что Ремесло – не просто блогер, много лет последовательно поддерживающий Кремль, но доносчик и провокатор. В 2020 году Ремесло сам заявил , что именно после его доноса Следственный комитет РФ завел на Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями, а позже выступил на суде свидетелем со стороны обвинения.

Илья Яшин:

Для понимания и контекста. Илья Ремесло, который вчера раскритиковал власть и назвал Путина военным преступником, это не просто кремлевский пропагандист и Z-блогер. Это профессиональный стукач, мусор без погон, по доносам которого регулярно возбуждались уголовные дела против людей, проводились обыски и выносились приговоры.

Сергей Пархоменко:

Наблюдая за "юристом Ремесло", вы видите перед собой профессионального провокатора в процессе исполнения его должностных обязанностей. Работа провокатора состоит именно в этом: в совершении провокаций. Ну вот вы и видите его провокацию.

Только и всего.

Почему вы так легко позволяете себя обмануть, принимаетесь обсуждать тонкую душевную организацию, смятение чувств и просыпающуюся совесть провокатора-негодяя? Зачем вы втягиваетесь в его игру, не зная даже, в чем именно она состоит, и в чем ее конечная цель? Помочь провокатору хотите?

Если у вас такой уж высокий рвотный порог, и вас не стошнило на первых же минутах представления, - сидите спокойно и смотрите, как он верится, как он ерзает, как он скачет и дергается, пытаясь вас спровоцировать на то, зачем его наняли.

Так что вот большая просьба ко всем, кто сейчас вдруг преисполнился надежд на то, как "Путина сожрут свои", и как таким образом воплотится "лучший из возможных сценариев": пожалуйста, не сходите с ума. Не ведитесь.

Иван Жданов:

Зашевелился известный в узких кругах кремлевский и Z пропагандист Илья Ремесло и начал Путина ругать.

Пока, впрочем, ничего особенно полезного он не сказал. Рассказал, что акцию с навешиванием сосисок в аэропорту заказывал лично Кириенко. Но это и так было понятно с первого дня. Навальный сам писал об этом сразу.

По настоящему Ремесло заговорит тогда, когда начнет называть фамилии, даты, цепочку команд, деньги, переписки, документы и других участников. Вот это будет разговор.

О его мотивах можно спорить, но большого значения это не имеет.

Ремесло не та фигура, от которой на что-то влияет.

Он просто мелкий подлец и провокатор. Совершал преступления. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показания против Навального (306 и 307 УК РФ).

Это пока никакой не раскол, мелкая грызня. Хотя, конечно, некоторые с умным видом начали раздувать капюшон собственной значимости, говоря, что «вот вот процесс пошел».

Когда Ремесло закатают свои же, то можно будет просто порадоваться. Даже сосисок в СИЗО я ему не закажу.

Атаки на Навального не прощу.

Но признание вины (это не раскаяние, в его раскаяние я не верю) смягчает наказание. Особенно сейчас, когда политический режим еще крепкий.

Поэтому с ним было бы интересно поговорить. Просто чтобы были хорошие свидетельские показания. На будущее.

Мотивы Ремесла у всех вызвали любопытство. Провокация? Подготовка к перевороту? Путин уже мертв? Находится под воздействием телефонных мошенников (это самая частая шутка)? Наконец, может быть Ремесло просто сошел с ума?

Илья Шепелин:

Доносчик на зарплате Илья Ремесло сегодня – самый обсуждаемый персонаж интернета

Мистер «всегда одобряю любую чушь, которую вводит государство» вчера выступил с постом о том, что Путина следует отдать под суд, а также с мемуарными откровениями (как Кириенко ставил Кремлю тупейшую задачу по закидыванию Навального сосисками в 2017 году)

Обычно любое публичное появление Ремесла с доносами и тд в интернете сопровождала присказка окружающих: «Ремесло есть говно», «Ну лизать задницу начальству — это Ремесло» и кое-что погрубее

Проще было представить, похищение Ремесла инопланетянами, чем смену взглядов такого человека. Или совсем банальное — что его взломали (мошенники обманом заставили написать!). Но Ремесло уже собственной персоной всё подтвердил, а градус откровений там пока только нарастает

Поэтому НИКТО НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ, что там с Ремеслом случилось

Я пролистал его канал вглубь: оказывается, у него сдвиг по фазе стал происходить еще несколько месяцев назад. То он грозится РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВ ЦИФРОВОГО ГУЛАГА (мессенджер Макс, куда загоняют россиян), жалуется на бесконечно затянувшуюся СВО, тупость Роскомандзора

При этом в каком-то маниакальном угаре – там же посты, как он угрожает мелким Z-военблогерам, что до них вот-вот доберутся менты («Обитательнице дома 51 по Софийской улице приготовиться. Бригада мастеров готовится к выезду»; «Одному алкопедерасту, проживающему на ул. Косинская дом 18, приготовиться к приятным сюрпризам. Ты следующий. Big brother is watching you»)

На годовщину смерти Навального:

«Сравнивать Навального и сегодняшних своих оппонентов, которые исполняют заказ против наших военных, я не могу даже в шутку.

Навального я не презирал, относился к нему как к достойному противнику, в отличие от этих продажных шлюхоблогеров, у которых нет малейших убеждений. Будет другая власть — они точно также будут целовать ее в жопу.

в день смерти Навального, я не буду бросать грязь на могилу. Покойся с миром, Алексей Анатольич.»

А дальше опять – в маниакальном приступе угрозы, что к каким-то Z-блогерам по такому-то адресу вот-вот нагрянут, ждите! концлагерь МАКС! не смейте блокировать телеграм! обидчики Апти Алаудинова будут наказаны! Володин – сказочник! Рубль падает! СВО пора останавливать!!

И такой винегрет уже продолжается несколько недель

Выглядит так, что человек просто сошел с ума. Или всё-таки инопланетяне

И вот такая горькая ирония: если такой человек, как Ремесло, стал требовать прекращения войны и суда над гнилым узурпатором, пустившим страну хрен знает куда, – мы считаем, что Ремесло сошел с ума. А не наоборот (почему-то!)

Аббас Галлямов:

Я не люблю сложных объяснений простым вещам, но в некоторых ситуациях бывает лучше обсудить все возможные варианты - даже самые завиральные.

Теоретически история с бунтом Ремесла может оказаться сложной игрой Кремля, направленной на дискредитацию САМОЙ ИДЕИ ухода вчерашнего лоялиста в оппозицию. Такой рукотворный кризис, встречный пал. Предположим, что сейчас - в момент, когда все так возбудились, - Ремесло заявит, что он просто решил поиздеваться над дурачками из оппозиции, которые ничего не понимают в жизни и поверили, что такой патриот как он способен на столь мерзкий поступок…

Сам Ремесло, конечно, будет выглядеть не лучшим образом, но ему с лица воду не пить. Кремлю на его репутацию тем более плевать. Российская оппозиция же действительно будет иметь не лучший вид. Её, оказывается, так легко обмануть… как же можно доверять её суждениям?

После такого разворота любую неожиданную нелояльность - тех же военкоров - всегда можно будет гасить сравнением с Ремеслом… Знаем мы, мол, их. Надо ещё разобраться, может это такая же пустая, не стоящая выеденного яйца история как у Ремесла.

Подобные разговоры сильно смажут эффект первых заявлений будущих раскаявшиеся лоялистов, а ведь именно они самые важные. Потом - по мере привыкания людей к тому, что Икс теперь оппозиционер, - слушать его будут уже не столько внимательно. Фактор сенсации уйдёт.

Если Ремесло действительно проделает то, о чем здесь написано, союз между ушедшими в оппозицию лоялистами и оппозицией будет затруднён. В условиях, когда в стране растут протестные настроения, а фронда, несмотря на закручиваемые гайки, встречается на болотах всё чаще, нельзя исключать, что Кремль решил не лениться и организовать соответствующую провокацию. Тем более, что Путин, как и любой чекист, любит такие «спецоперации».

Виктор Шендерович:

Новость о том, что взбунтовавшийся Z-блогер по фамилии Ремесло - не просто какой-то там блогер, а очень известный подментованный провокатор и доносчик с тяжёлым послужным списком и давними связами в "апэшечке" - эта весть мне очень, очень понравилась!

Ибо такие чувачки просто так и без серьезного финансирования с ума не сходят. Когда эти бывалые савлы вдруг в одночасье становятся павлами - это не про нравственное прозрение, Христос с вами... Просто они уже что-то знают про Константинополь и заранее озвучивают концепцию прозрения.

Не стоит переоценивать политические последствия этого демарша, но то, что тамошних хитрожопых начало колбасить - это очень хорошая симптоматика.

Ящур им в помощь.

Александр Морозов:

Неважно, перегрелся ли Ремесло и сошел с ума, или он стал жертвой телефонных мошенников (которые нашептали ему: "напиши, напиши, иначе в мир придет антихрист") или, как в растерянности предположил Апти Алаудинов, Ремесло взяли в заложники - независимо от этого у ситуации есть структура.

И что видно с этой точки зрения.

Первое: вышел за красные флажки человек "под Кириенко", то есть это спрос с тех, кто курирует провоенное и прокремлевское блогерство.

Второе: главный месседж позиции Ремесла: "либо ты (Путин) начнешь воевать нормально и с опорой на глубинариев, либо уходи. А если не уйдешь, то тебя снесут прямо в этом году". То есть по смыслу это призыв радикальных провоенных кругов переходить наконец уже к полному истреблению Украины (потому что с их точки зрения, если действовать как сейчас, то это поражение России). Очевидно, что на этом месте Путин должен пригласить Ремесло прямо в Завидово и спросить: "а кто снесет? кого ты имеешь в виду? Вот ты наехал публично на меня, Алину, а тем самым и на "ребят" - то есть на Ковальчуков, Сережу, на весь политический блок, и сдается мне, мил человек, что ты наехал и новое руководство Минобороны... И утверждаешь, что меня снесут в 2026 году. Ну хорошо, допустим, заговор с целью госпереворота, чтобы я подписал манифест от отречении... Ну, и кого же я должен сейчас арестовать как лидера заговорщиков? Пожалуйста! Я готов, я ничем не хуже Эрдогана, а он это делает терапевтически раз в пять лет. Так - назови имя, сынок!".

Опубликовав свои "пять причин не поддерживать Путина" Илья Ремесло дал несколько интервью, в том числе, одно большое Александру Плющеву,

.. и исчез. Вечером 18 марта Ремесло перестал отвечать на звонки и сообщения, а утром 19-го нашелся в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Был ли блогер помещен в больницу насильно, в стиле советской карательной психиатрии, или добровольно, чтобы спастись от уголовного преследования из-за своих постов (возможно, написанных еще до 17 марта) – предмет нового витка сетевых споров.

Илья Вайцман:

Красиво ушёл. Сексот и провокатор Илья Ремесло госпитализировался в дурку, сделав невозможным своё уголовное преследование за последний эпизод напрыгивания на фюрера. Сейчас ему поставят какой-нибудь "острый психоз" и всё, ничего с ним не сделаешь, "был болен, не понимал, что делаю, сейчас принимаю таблетки" и всё тут.

Кроме того, он подстраховался дуркой от отправки на фронт по итогам весьма вероятного уголовного дела о хищениях и мошенничестве (о которых он рассказал в интервью Плющеву). С серьезными диагнозами по психиатрии (кат. "Д", "негоден к службе в военное время") на контракт не берут.

Маша Слоним:

Всё же меня поражают те, кто злорадно комментирует или ставит смайлики под новостью о том, что Илью Ремесло принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу.

Каким бы он ни был, но эта новость слишком сильно напоминает то, как обращались с неугодными диссидентами в годы "зрелого социализма" в СССР. Кто не знает, почитайте, например, Владимира Буковского, всю свою жизнь боровшегося с карательной психиатрией. Горбаневскую, описывающую, что с человеком делают уколы галоперидола и другие средства усмирения непокорных.

PS Я не считаю, что Ремесло диссидент и борец за свободу, да, он доносчик и сука, но радоваться, что кого-то принудительно поместили в психушку, не стану.

Пока не подтвердятся предположения, что он сам лег в больничку, испугавшись, что на него заведено какое-то дело, не политическое, а по статье мошенничество.

Посмотрим

Игорь Петров:

элегия

ремесло ты моё ремесло

потому что ты с севера что ли

ты теперь повторяешь в неволе

а какое сегодня число

и куда меня бл**ь занесло

между чресел натри скипидар

посули всем бесплатного сыру

возмущайся стучи провоцируй

но не трать свой божественный дар

если рядом стоит санитар

в золотые грядущие дни

рухнут одновременно со строем

все темницы ты выйдешь героем

что до ёрников будут они

керосинить страдать геморроем

и хиреть прозябая в тени