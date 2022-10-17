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Доля брака в поставках микросхем из Китая увеличилась до 40%

Из-за санкций, введённых в ответ на российское вторжение в Украину, доля бракованных микросхем в поставках из Китая увеличилась с 2% до 40%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

Кратное увеличение доли брака вызвано тем, что из-за санкций российские производители вынуждены закупать компоненты не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах. Неофициальные поставщики не отвечают за качество продукции. Кроме того, у российских заказчиков нет опыта и технологий для проверки продукции и продавцов. Об этом "Ъ" рассказали участники российского рынка электроники и эксперты.

В Минпромторге журналистам "Ъ" сообщили, что им не поступала информация об увеличении поставок бракованных компонентов.

По словам директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, качество российского оборудования вряд ли заметно упадёт. "Всё-таки перед сборкой компьютеров микросхемы тестируются, – пояснил он. – Но отбракованные изделия включаются в цену конечных", а значит, стоимость российской электроники повысится. Это подтверждают и другие собеседники "Ъ".

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями. Азиатские страны во многом поддерживают ограничения, в том числе опасаясь вторичных санкций.
  • После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 320 полностью покинули страну. Некоторые, в том числе сеть кофеен Starbucks и рестораны быстрого питания McDonald's, были выкуплены российскими бизнесменами.
  • В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого "параллельного импорта", то есть без разрешения правообладателя. Список периодически редактируется.

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