Доля брака в поставках микросхем из Китая увеличилась до 40%

Из-за санкций, введённых в ответ на российское вторжение в Украину, доля бракованных микросхем в поставках из Китая увеличилась с 2% до 40%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

Кратное увеличение доли брака вызвано тем, что из-за санкций российские производители вынуждены закупать компоненты не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах. Неофициальные поставщики не отвечают за качество продукции. Кроме того, у российских заказчиков нет опыта и технологий для проверки продукции и продавцов. Об этом "Ъ" рассказали участники российского рынка электроники и эксперты.

В Минпромторге журналистам "Ъ" сообщили, что им не поступала информация об увеличении поставок бракованных компонентов.

По словам директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, качество российского оборудования вряд ли заметно упадёт. "Всё-таки перед сборкой компьютеров микросхемы тестируются, – пояснил он. – Но отбракованные изделия включаются в цену конечных", а значит, стоимость российской электроники повысится. Это подтверждают и другие собеседники "Ъ".