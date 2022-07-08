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Из-за дефицита чипов Сбербанк "выковыривает" их из ненужных карт

В Сбербанке начнут реимплантировать чипы из невостребованных карт в новые. Об этом рассказала начальница отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина на международной конференции по безопасности платежей.

Маклашина сообщила, что из-за проблем с европейскими поставками в России "возник дефицит" чипов для карточек. Кроме того, отметила она, повысился спрос на карты "Мир" из-за ухода международных платёжных систем Visa и Mastercard.

"Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному – реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали "выковыривать" чипы из карточек и вставлять их в новые карты", – рассказала Маклашина.

Маклашина пояснила, что чипы извлекают только из неактивированных карт, которые клиенты не забрали из отделений банка. По её словам, перед реимплантацией чипа, данные с него полностью удаляют. В Сбербанке подсчитали, что за месяц накапливается почти 400 тысяч невостребованных карт. Реимплантация чипов позволит банку сэкономить миллиард рублей в 2022 году.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После этого более тысячи организаций ограничили свою деятельность в России, в том числе международные платёжные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей, а выпущенные за рубежом – в России.
  • К 8 июля 305 иностранных организаций полностью покинули российский рынок. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
  • Ранее из-за недостатка пластика и микрочипов в России заморозили проект электронных паспортов. Большинство чипов Россия закупала в Европе, Китае и Корее. Собственное производство микрочипов страна пока ускорить не готова.

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