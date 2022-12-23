Должность президента Татарстана будет называться "Глава — Раис"

Должность президента Татарстана будет переименована в "Глава — Раис". Это следует из проекта поправок в Конституцию республики, который принял сегодня Госсовет - парламент Татарстана. Инициатором нового пакета поправок стал президиум парламента после того, как предыдущий проект, предусматривавший переименование должности президента в "главу", был отвергнут профильным комитетом.

Переименовать должность президента республики в главу требует федеральное законодательство. Во всех других регионах России это уже произошло. В Татарстане, однако, эта инициатива федеральных властей встретилась с сопротивлением.

Новый пакет поправок предусматривает, в частности, что за действующим президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сохранится должность президента вплоть до окончания срока его полномочий в 2025 году. Следующий руководитель республики будет называться "Глава — Раис Республики Татарстан". Предполагается возможность применения сокращенного названия — Раис Республики Татарстан.

Слово "раис" употребляется для обозначения главы государства в ряде арабских стран, с арабского оно переводится как "президент" или "председатель", таким образом "Раис Республики Татарстан" фактически означает "президент".

Сам Минниханов поддержал поправки. "Я считаю, может, не идеальной ту конструкцию, которую озвучили, но она позволяет нам двигаться вперед" - сказал он. Он отметил, что уступки нужны в том числе из-за того, что противостояние Татарстана с федеральными властями нежелательно на фоне войны в Украине: "Вы видите, как мировое сообщество хочет расколоть Россию. Мы обсуждаем свой вопрос, а люди будут воспринимать: вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьётся. Этого мы тоже не можем допустить" - приводит слова Минниханова Идель.Реалии.

Депутаты Госсовета поддержали поправки - 78 человек высказались за, трое были против.