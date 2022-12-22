Депутаты в Татарстане не поддержали поправки в местную Конституцию

Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал отозвать законопроект о поправках в Конституцию республики. Его должны были рассмотреть завтра на заключительной сессии Госсовета в этом году.

Законопроект предложили депутаты от "Единой России" накануне. Согласно ему, в Конституцию Татарстана вносятся 63 поправки. Одна из них – о переименовании должности президента республики в главу – вызвала среди депутатов споры.

В частности, некоторые ссылались на мнение народа, которым не поинтересовались. Также прозвучало предложение отредактировать законопроект к завтрашнему заседанию, оставив "главу Республики Татарстан", но добавив к должности название на татарском языке.

В итоге большинство проголосовало за рекомендацию снять законопроект для доработки.

Согласно федеральному закону, принятому год назад, все руководители российских регионов с января 2023 года должны называться "главами". Госсовет Татарстана тогда выступил против этого проекта. Рустам Минниханов остаётся последним региональным президентом. При этом в официальных документах он уже именуется "главой" с июня 2022 года.

Помимо переименования должности руководителя Татарстана, инициаторы поправок предложили исключить из Конституции республики упоминание суверенитета и гражданства Татарстана, а также исключить статью о том, что Татарстан отвергает войну и запрещает её пропаганду.