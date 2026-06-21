"Дом принадлежит Украине". Пенсионер захватил виллу дочери Путина в Биаррице

Пьер Аффнер – энергичный 80-летний французский пенсионер. Сейчас он живет в Биаррице, зажиточном курортном городке на юго-западе Франции на берегу Атлантического океана. Именно там находятся просторные виллы, связанные с Катериной Тихоновой и Людмилой Очеретной – дочерью и бывшей женой Владимира Путина.

После полномасштабного вторжения России в Украину Пьер несколько лет назад "захватил" виллу дочери Путина. А сегодня его можно часто увидеть на улицах Биаррица. Он раздает людям собственноручно напечатанные листовки о том, как Россия, по его мнению, пытается влиять на французскую политику, используя живущих во Франции россиян. Таких представителей близкого к российской власти бизнеса, а также бывших и действующих чиновников различного уровня и их родственников Пьер считает "агентами Кремля".

Какое-то время назад Пьер сам жил в России. Он рассказывает, что приехал в страну в 1992 году: открыл свою фирму, много лет занимался предпринимательством, женился на украинке с российским паспортом, которая родилась в Киеве. Но после захвата Крыма Россией в 2014 году и вторжения России в Донбасс понял, что страна идет не по тому пути.

"На протестах я познакомился с друзьями, это настоящие герои! И понял, что надо остановить эти войны, – рассказывает Пьер. – После захвата Крыма я участвовал в демонстрациях с Борисом Немцовым. Или, например, с Верой Лаврешиной, которая регулярно выступала на Лубянке".

Живя в России, Пьер периодически посещал акции российской оппозиции, но с каждым годом это становилось все опаснее.

В 2016 году, когда московские активисты готовили перформанс на "День чекиста", акция даже не успела начаться – полиция задержала всех участников и погрузила их в автозак, в том числе и Пьера. Этот инцидент, по словам француза, заставил его задуматься о своей безопасности. И уже в следующем году он уехал из России в Биарриц.

Как оказалось, у этого города тоже были тесные связи с некоторыми родственниками властной элиты в России. В частности, именно там в 2016 году приобрел виллу "Сюзанна" Артур Очеретный, глава Центра развития межличностных коммуникаций, за которого после официального развода в 2013 году вышла замуж бывшая жена Путина Людмила.

Там же, в Биаррице, по соседству с виллой "Сюзанна", находится еще одна вилла, "Альтамира". Согласно записям из кадастра собственности, раньше домом владел старый друг Путина Геннадий Тимченко. Но затем его риэлтерская компания Atlantic, за которой был закреплен особняк, перепродала виллу миллиардеру Кириллу Шамалову, тогдашнему мужу дочери Путина Катерины Тихоновой.

Тихонова и Шамалов развелись в 2018 году, но бывший зять Путина продолжает оставаться в близком кругу российского лидера. В 2024 году Шамалов-мл. стал председателем так называемого кооператива "Озеро", в который входят близкие друзья президента РФ.

В 2022 году власти Франции арестовали виллу Шамалова после того, как он попал под санкции в связи с войной, развязанной Россией в Украине. Вилла Людмилы Путиной (Очеретной) и ее мужа была арестована через два года после этого, в 2024 году.

В марте 2022 года, через две недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину Пьер Аффнер проник на виллу мужа дочери Путина. Он объяснил, что вилла была куплена Шамаловым на "ворованные у российского народа деньги" и заявил, что "с этого момента этот дом принадлежит Украине". Он предложил властям Франции сделать там приют для беженцев от войны, либо сдать дом в аренду, а вырученные деньги перечислять в фонд поддержки украинцев.

Предложение Пьера не было принято, но уголовного дела за вторжение в чужую частную собственность ему удалось избежать.

"В полиции мне сказали, что я испортил дипломатические отношения Франции и России, – улыбается Пьер. – Я считаю, что надо решительно решить этот вопрос [с этими виллами]. Но это будет большой скандал в Биаррице, а местные власти скандала не хотят. Они хотят, чтобы сюда продолжали идти российские деньги, а грязные они или чистые, им все равно".

После инцидента на вилле Шамалова Пьер продолжил изучать деятельность россиян, которые живут или появляются в Биаррице. Он подчеркивает, что не борется со всеми русскоязычными: его интересуют только те, кого сам активист называет "агентами ГРУ, ФСБ и Северной Кореи". Он подчеркивает, что многие эти люди связаны либо с Кремлем, либо с российскими спецслужбами и полагает, что они могут заниматься во Франции работой в интересах Кремля.

"Путин понял, что русская диаспора – это оружие (против Франции). Ведь только Франция, имеющая ядерное оружие, может разговаривать на равных с Россией в Европе, – замечает он. – Наши ядерные стратегические силы не зависят от США, в отличие от Великобритании. А остальные [страны ЕС] просто не имеют такого ядерного аргумента".

Аффнер пытается привлечь внимание к "агентам Кремля" и других жителей Биаррица: именно для этого он раздает на улицах листовки о "российском влиянии".

"Я уже тысячу раздал из рук в руки. И каждый раз я обращаюсь к людям, разговариваю с ними. Есть те, которые молчат, но есть и те, которые говорят: "Вы правы, продолжайте, дайте мне несколько своих проспектов, я их тоже раздам", – рассказывает Пьер.

Сейчас Франция, как и весь ЕС, выступает на стороне Украины в войне, которую развязала Россия, а ее президент Эммануэль Макрон неоднократно пытался убедить Путина согласиться на мирные переговоры и закончить войну. Однако в 2027 году во Франции должны состояться президентские выборы. И Россия, по мнению Аффнера, по мере их приближения будет усиливать попытки влияния на французское общественное мнение в стране, будет пытаться поставить во главе страны "своего" кандидата, который бы занял более пророссийскую позицию.

"Российская пропаганда очень коварная. Ее поле боя – общественное мнение. Если власть меняется во Франции, если выиграют сторонники Жан-Люка Меланшона (представитель леворадикального политического крыла, призывал выйти из НАТО) или Марин Ле Пен (праворадикальная партия), то наша позиция (во внешней политике) может быть совсем другой, – предупреждает Пьер. – И тогда все наши европейские партнеры останутся без нашей "крыши", без нашего "ядерного зонтика". И если наш народ проголосует за "кротов Путина", то и наша политика будет в пользу Путина".