Его прекрасные няни. Как детей Путина окружили гувернантками с Запада

Пока Путин сражается с "коллективным Западом" и ведет войну, уже приведшую к сотням тысяч жертв, его собственные дети с малолетства окружены западными воспитателями, которым поставлена задача с самых ранних лет натаскать мальчиков на языковой уровень "образованных европейцев".

"Система" получила доступ к документам и перепискам, о найме иностранных специалистов, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Из них следует, что за последние восемь лет в семье президента и бывшей олимпийской чемпионки работали не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток, в том числе из стран НАТО – с которыми, по собственным словам Путина, Россия воюет в Украине. На содержание этой прислуги семья тратила и продолжает тратить сотни тысяч долларов в год.

"Возможно, Ваня заинтересуется рыбалкой"

34-летняя Эмма Д. Имя героини изменено по ее личной просьбе из-за чувствительности и небезопасности вопросов о ее клиентах тщательно подготовилась к новой работе гувернанткой в России. Еще в Австрии она нашла карточки с немецкими глаголами и книгу- виммельбух иллюстрированную книгу-коловоломку для своего будущего воспитанника Вани. Взяла красивую одежду, так как прочитала, что женщины в России одеваются более элегантно, чем в Европе. А также сложила в багаж форму для единоборств, рассчитывая, что в свободное от работы время будет социализироваться в спортивных клубах.

Она подробно расписала родителям, как будет учить немецкому языку 4-летнего малыша. Например, Эмма предложила хотя бы дважды в неделю проводить время с ребенком в лесу.

"Доказано, что "лесные ванны", называемые по-японски "шинрин-йоку", укрепляют нашу иммунную систему на несколько дней. (...) Проводить время в лесу (а не просто в благоустроенном парке) очень полезно для маленьких детей, поскольку улучшает их моторику: земля неровная. (...) Будет много возможностей поговорить по-немецки. Возможно, Ваня заинтересуется рыбалкой, сбором и употреблением ягод и т. д.", – так Эмма описывала благотворное влияние леса в письме родителям будущего подопечного.

Однако постоянная жизнь в лесу пришлась Эмме не по душе.

В июле 2019 года она прилетела в Россию. Там Эмма, как и было обещано работодателями на собеседовании, жила в пятизвездочных отелях, где могла выбрать еду, подходящую под ее специальную диету.

Вскоре неожиданно для себя она оказалась в отеле в небольшом поселении Угловка в Новгородской области. Уединенная жизнь в лесу без доступа к социализации была совсем не похожа на описанные ранее условия работы. "Если вы ожидаете пятизвёздочный отель, а оказываетесь в отеле посреди ничего, вы будете чувствовать себя хуже. В психологии это называется эффектом контраста", – описывала позже свои неоправдавшиеся ожидания несостоявшимся работодателям гувернантка.

Девушка попросила обеспечить специальное питание, подходящее под рекомендации ее диетолога. Но вскоре получила сообщение, что она не подходит для работы, на которую приехала устраиваться. Эмма улетела в Грац, откуда и написала несостоявшимся работодателям письмо с рассказом о своих впечатлениях.

Принимая приглашение на работу и выбирая диетическое питание, Эмма понятия не имела, что ее несостоявшийся воспитанник – четырехлетний сын президента России Владимира Путина, а Угловка – поселок и железнодорожная станция, расположенные вблизи одной из самых охраняемых резиденций Путина на Валдае.

Что известно о детях Путина Сам Путин уже очень давно не рассказывает о своих детях. От первого брака с Людмилой Путиной у него есть две взрослых дочери – Екатерина и Мария. Обе они работают под другими фамилиями. Старшая, Мария Воронцова, по образованию эндокринолог, совладелица компании ядерной медицины НОМЕКО, получающей крупные государственные контракты. Младшая, Екатерина Тихонова, занимается развитием крупных окологосударственных научно-технологических проектов. Главная ее структура – фонд и компания "Иннопрактика", связанные внедрением технологий для российских госкомпаний и промышленности. Путин ни разу не признавал, что под этими фамилиями живут и работают именно его дочери, и называл их просто "женщины, одна, вторая". Жизнь двух младших Путина детей еще более засекречена. Они родились в союзе с гимнасткой Алиной Кабаевой, и, в отличие от старших дочерей, сам факт их существования – как и факт сожительства с Кабаевой – официально Путиным никогда не признавался. Подробности их жизни известны только из журналистских расследований. В 2024 году Центр "Досье" подробно описывал жизнь президентских детей в валдайской резиденции Путина. Подробности о жизни путинской семьи также рассказывали журналисты "Проекта" Роман Баданин и Михаил Рубин в книге "Царь собственной персоной". Судя по информации из этих расследований ("Системе" удалось подтвердить эти данные), старший из сыновей Путина, Иван, родился в 2015 году. Младший, Владимир, – в 2019. Как и старшие дочери, для публичных появлений они носят фамилию, созвучную с именем одного из предков Путина. "Системе" известны "фамилии" Вани и Вовы, в распоряжении редакции есть их снимки, которые можно также найти в открытом доступе, однако редакция не показывает их лица по этическим соображениям. Есть еще одна девушка, которую называют дочерью Путина. Речь идет Елизавете Розовой, также известной как Елизавета Кривоногих и Елизавета Руднова – предполагаемая внебрачная дочь Владимира Путина и петербургской бизнесвумен Светланы Кривоногих. Впервые о ней публично рассказало издание "Проект" в 2020 году: расследователи ссылались на данные о близких отношениях Путина и Кривоногих, отчество "Владимировна" в документах дочери, а также на внешнее сходство с Путиным. Кремль официально родство не подтверждал.

В переписке с корреспонденткой "Системы" Эмма подтвердила, что договаривалась о работе в России и что предложение это сопровождалось повышенной секретностью, но отказалась обсуждать детали своих переговоров с семьей, настоящих фамилий членов которой ей так и не сообщили.

Кооператив для династии. Как кузины Кабаевой управляют домашним персоналом.

О злоключениях Эммы Д., а также о работе десятков других иностранных учителей, гувернеров и воспитателей, "Системе" стало известно из массива документов и электронных писем, который журналистам передал источник, знакомый с деталями службы персонала самой высокопоставленной семьи России.

Он попросил не называть его имени или места работы, так как опасается преследования со стороны российских спецслужб.

Мы проверили достоверность и правдоподобность полученных данных несколькими способами и связались с фигурантами переписок. Две из них подтвердили изложенные в документах сведения.

Как мы проверяли данные Данные, которые источник передал "Системе", – это набор электронных сообщений и приложенных к ним документов за период c 2017 по 2026 год. Для их проверки мы воспользовались несколькими методами. Во-первых, мы попросили проверить массив на целостность данных специалиста исследовательского дата-центра DARC (Data and Research Center). Согласно проведенному анализу, временные отметки файлов в целом выглядят корректно, без явных аномалий – как было бы у файлов, созданных "в будущем" или измененных сильно раньше даты создания. Как правило, именно такие аномалии и указывают на признаки фальсификаций, но в этом массиве их не было. MIME-типы файлов (типы, определённые по содержимому) соответствуют расширениям файлов. Других подозрительных расхождений в метаданных также нет. Однако абсолютно точный вывод об оригинальности файлов сделать сложно, так как в нашем распоряжении была уже частично обработанная версия данных, отмечено в ответе DARС на запрос "Системы". Во-вторых, мы проверили всю имеющуюся в открытом доступе и в утечках баз данных информацию об упоминаемых персоналиях. Во многих случаях нам удалось подтвердить, что люди с таким именем и фотографией действительно работали гувернерами и учителями. В утечках баз данных содержатся данные об их пребывании в России, часто их перелеты и бронирования были связаны с телефонными номерами Олеси Фединой или Екатерины Головачевой, которые, судя по документам, и занимались наймом персонала. В-третьих, мы проверили доступную в открытых источниках информацию об упоминаемых событиях и датах. Например, в переписке содержатся данные о перелетах коммерческими авиарейсами, и сервисы отслеживания авиаперелетов позволяют подтвердить, что такие рейсы были. Также в документах есть данные о регистрации коммерческих компаний, их адресах и уставных взносах – эти данные также совпадают с теми, которые доступны публично. Наконец, часть имен, которые мы получили из этих переписок и документов, уже публиковалась ранее независимо другими медиа и источниками, например, немецким журналом Stern или Центром "Досье".

Полученные "Системой" данные касаются 2017-2026 годов. Большая их часть содержится в письмах, отправленных на почтовый ящик, которым пользуются Олеся Федина и Екатерина Головачева – двоюродные сестры Алины Кабаевой, матери младших детей Путина.

Именно Федина и Головачева, судя по изученным "Системой" документам, ведут дела, связанные с наймом иностранных гувернеров и учителей для младших детей Путина. Федина выступает как представительница семьи и передает пожелания по воспитательному процессу, а Головачева курирует финансовые и организационные вопросы. Имена родителей, для которых на самом деле нанимаются гувернантки, ни в документах, ни в переписках не раскрывается: о них пишут в третьем лице, называя "семья" или "родители".

Кто такие Олеся Федина и Екатерина Головачева Имена двоюродных сестер Кабаевой Олеси Фединой и Екатерины Головачевой (Олеся носит фамилию супруга, а Екатерина – отца) уже неоднократно фигурировали в многочисленных журналистских расследованиях о жизни тайной семьи президента России. Двоюродные сестры олимпийской чемпионки родились в Узбекистане и жили вместе с бабушкой Анной Зацепилиной. По состоянию на 2022 год Головачева подписывалась как "руководитель обособленного подразделения "Аксис инвестиции", и, судя по утечкам, еще в 2021 году получала там доход. Федина по состоянию на 2021 год числилась в АО "Согаз". Обе этих компании связаны с друзьями Путина. Между собой Головачева и Федина родные сестры, они родственницы Алины Кабаевой по линии матери: об этом можно судить по семейному дереву, составленном на сайте MyHeritage самой Головачевой и опубликованном в 2024 году Центром "Досье". По данным издания "Проект", кузины часто сопровождают Кабаеву в поездках, а в последние годы получили в собственность недвижимость рядом с двумя любимыми резиденциями Путина – на Валдае и в Сочи, где семья российского президента проводит много времени. По данным издания, у Фединой есть квартира в городе Валдай и дом в поселке Ящерово, где живут сотрудники ФСО. В Сочи, где Кабаева также проводила и проводит немало времени, Головачева и Федина, по данным "Проекта", также владеют квартирами и домом.

Контрагенты сестер по переписке – сотрудники связанных с семьей офшоров, помощники Кабаевой, сторонние юридические компании, а также агентства по подбору элитного персонала В документах встречаются агентства EnglishNanny и Oxbridge Trinity Partners. Одна из главных визави Фединой и Головачевой – 78-летняя Ирина Тарасова, бывшая сотрудница Госзагрансобственности. В 2021 году, судя по утечкам российских баз данных, Тарасова получала доход в войсковой части 21247: ее приписывают Академии Службы внешней разведки (СВР).

Судя по контексту из переписок, именно Тарасова проводила собеседования с кандидатами на работу и присылала Фединой и Головачевой характеристики и данные будущих гувернанток, которые ей, в свою очередь, направляли из агентств по подбору персонала. За бухгалтерию и зарплаты отчитывались специалистки с адресами на домене llcinvest.ru – согласно расследованию OCCRP и "Медузы", этот домен используется для связанных с Путиным компаний.

Так под руководством кузин Алины Кабаевой и при помощи помощников, консультантов, юристов и рекрутеров элитного агентства по подбору персонала управлялась целая конгломерация иностранных нянь, нанятых для воспитания малолетних детей Путина.

Последние европейцы. Как детей Путина погружают в "языковую ванну" и ограждают от ЛГБТ

Няни и гувернеры, о которых идет речь, нанимались для детей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Сам он никогда не рассказывал о них, и подробности их жизни известны только из журналистских расследований. Судя по информации из этих расследований ("Системе" удалось подтвердить эти данные), один из них, Иван, родился в 2015 году. Младший, Владимир, – в 2019.Иностранных воспитателей семья начала подыскивать еще в 2017 году, когда Ивану не было и двух лет. Уже в 2018 году в расписании трехлетнего Вани были английский, немецкий и музыка. Гувернеры и учили языку, и заботились о ребенке: так, учительница английского языка Аманда С. параллельно с погружением трехлетнего Вани в языковую среду должна была следить за тем, чтобы картофель в тарелке был размят, а бульон полностью покрывал макароны.

В 2019 году гувернеров уже настраивали на подготовку мальчика к школе. Источник издания "Досье" сообщал, что в начале 2024 года обсуждалось, будто бы Ивана отправят в сочинский лицей "Сириус", который входит в одноименный образовательный центр, созданный фондом "Талант и успех". Однако на данный момент данных о том, чтобы кто-то из детей Путина пошел в общеобразовательную школу с другими детьми, нет, хотя есть съемки их занятий спортивной гимнастикой и танцами в группах с другими детьми.

В последние несколько лет репетиторов нанимали уже младшему брату Вани, Вове. В переписках и документах от 2021-2022 годов его называли "маленький" – Вове тогда не было и трех лет.

В полученных данных "Системе" удалось обнаружить данные о приблизительно двух десятках преподавателей, в разное время работавших в семье Путина-Кабаевой в период с 2017 по 2025 год. Среди них граждане Великобритании, ЮАР, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Ирландии. "Системе" известны имена, фамилии и паспортные данные всех этих сотрудников, но редакция не раскрывает их из соображений защиты персональных данных. Как правило, в один период времени с ребенком работали примерно 4-6 человек, часть одновременно, часть сменяя друг друга. Работодатели между собой называли гувернанток "британцы" или "немцы", в зависимости от языка, который они преподавали. Перед гувернерами стояла объемная задача: создавать ребенку языковую среду и погружать его в занятия в игровой форме.

Путин довольно давно начал негативно высказываться о приверженности российских элит к европейскому образу жизни. "Проблема не в том, чтобы иметь виллу на Ривьере, любить устрицы или гендерные свободы. Проблема в том, что такие люди ментально находятся не с народом и поклоняются западной "высшей касте", "всячески подражая ей", – говорил он на встрече с чиновниками в марте 2022 года.

Что еще Путин говорил о странах НАТО, Западе и иностранной помощи Украине Владимир Путин начал резко критиковать страны Запада и НАТО как минимум с "Мюнхенской речи" 2007 года, в которой назвал "однополярный мир" неприемлемым, а расширение НАТО – "серьезной провокацией" против России. В дальнейшем риторика Путина становилась все более ожесточенной, особенно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 2018 году, говоря о российский ядерной доктрине, Владимир Путин заявил: "Мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Через три недели после начала вторжения в 2022 году Путин заявил: "Пытаясь "отменить" Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру". В этой же речи президент РФ назвал "национал-предателями" тех россиян, кто "живет там [на Западе], и "живет" даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию". Используя эту "пятую колонну" "коллективный Запад", по мнению Путина, стремится разрушить Россию. Летом 2022 году Путин назвал санкции "платой за независимость и суверенитет" России. В октябре того же года, выступая на заседании клуба "Валдай", Путин охарактеризовал "ослепление превосходства" Запада как "неоколониальное и расистское". В 2023 году заявил, что "Запад использует Украину как таран против России". В том же году он обвинил НАТО в попытке "выйти за географические границы своей деятельности". В октябре 2024 года на очередном заседании "Валдая" Путин заявил, что в Украине Россия воюет "почти со всеми" странами НАТО. "Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр – что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?", – добавил российский президент. "Что в странах Запада происходит? Они всё время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая", – произнес Путин летом 2025 года.

На фоне планов о сокращении часов изучения иностранных языков в обычных российских школах, дети Путина должны выучить минимум два иностранных языка в совершенстве. Как следует из стенограммы встречи Олеси Фединой с гувернантками в 2019 году, к четырем годам Иван должен был быть постоянно погружен в "языковую ванну". Его речь по-английски должна была быть связной, как "речь грамотного европейца". К обучению немецкому языку выдвигались похожие требования.

Уделялось ли в воспитании детей Путина такое же внимание обучению русскому языку, из изученных "Системой" документов непонятно. Нам удалось обнаружить данные только об одной российской учительнице, Полине Т., обучавшей Ивана музыке и знакомившей его, в том числе, с произведениями Сергея Прокофьева и Николая Римского-Корсакова.

Впрочем, этого оказалось недостаточно. В 2019 году на Рождество Ваня исполнил песенку по-немецки и ничего не спел по-русски, писала Олеся Федина в рассказе о работе с персоналом в июне этого же года.

В декабре 2018 года глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в России нельзя допустить "трансформацию Дедов Морозов в Санта Клауса" – эту мысль Климов связал с "духовным суверенитетом" России. Судя по одному из отчетов учительницы английского, маленький Ваня в эти же декабрьские дни читал детские книги про оленя Рудольфа и мастерил сани для Санта-Клауса – а вовсе не Деда Мороза.

А вот в плане гендерных свобод семья Путиных придерживается воспитания вполне в духе официального курса российских властей.

В контракте каждого воспитателя прописано жесткое ограничение эту тему:

"Никогда не навязывать Подопечному свои религиозные, политические или идеологические взгляды. Не затрагивать темы сексуальных взаимоотношений или сексуального воспитания, не согласовав это предварительно с Нанимателем. Ни при каких обстоятельствах не затрагивать темы связанные с ЛГБТ".

В феврале 2020 года при обсуждении контракта учительницы немецкого Кристины Г. работодатели также предлагали добавить следующие условия воспитания ее подопечного Ивана:

"Может быть, имеет смысл указать, что "Подопечный" – это мальчик, и в ролевых играх ему можно присваивать исключительно мужские имена и давать только мужские роли.

Может быть, стоит подчеркнуть, что "Подопечный" с равным успехом пользуется как правой, так и левой рукой, и при возможности нужно мягко направлять его на то, чтобы пользоваться преимущественно правой рукой".

"Системе" не удалось найти контракт, в котором эти предложения были бы утверждены и приняты.

Из каких стран нанимали гувернеров детям Путина "Системе" удалось обнаружить данные о примерно двух десятках гувернанток и гувернеров, которые в разное время работали на семью Кабаевых-Путиных. Больше всего нянь приезжало из Германии: дети учили немецкий, и "немцы" держались отдельной группой. Также мы обнаружили данные минимум о двух гражданах Великобритании и двух гражданах Новой Зеландии. Кроме того, детей российского лидера учили граждане Австрии, Ирландии, Боснии и Герцеговины и ЮАР. Германия и Великобритания входят в НАТО – блок, с которым, по слова Путина, Россия воюет в Украине. Австрия, Ирландия и Новая Зеландия однозначно осудили российскую агрессию против Украины и поддержали санкции, введенные против России. Кроме того, Германия, Великобритания, Австрия, Ирландия и Новая Зеландия входят в число стран, которые, по мнению российского правительства, "навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям".

Судя по десяткам иллюстрированных отчетов об уроках маленького Вани, которые изучила "Система", интересы у мальчика были вполне типичные для его возраста. Ему нравилось пускать мыльные пузыри, рисовать, играть в цирк и строить гаражи из коробок сочинской службы доставки "Грузонософф.рф".

В начале 2019 года четырехлетний Ваня побывал в зоопарке. "Больше всего ему понравились детеныши тигренка и львенка, – говорилось в отчете об изучении английского языка за февраль-март 2019 года, составленном из Сочи. – Он даже хотел забрать их домой".

В зоопарке санатория "Октябрьский" в Сочи в марте 2019 года действительно подружились тигренок Смурфик и львенок Ева. Сообщений о том, чтобы животных кто-то забрал из зоопарка, не было.

Ни кина, ни вина. Как воспитатели оказываются на вечном карантине.

58-летняя Джейн М. выросла в ирландско-канадском доме с няней, домработником и садовником и привыкла, что к персоналу относятся как к членам семьи.

Сама она гувернанткой стала не сразу. В 22 года она получила диплом Loyalist College в Онтарио по программе радиовещания, а позже – степень бакалавра искусств в области политологии в Университете острова Принца Эдуарда (Канада).

Однако страстью Джейн всегда были преподавание и английский язык, писала она в своей анкете соискателя должности гувернантки-репетиторки в 2022 году. Уже с середины девяностых она работала учительницей английского, в 2008 году она получила Кембриджский сертификат по преподаванию английского языка как иностранного, а в 2014 – степень магистра преподавания английского.

К 2022 году за плечами Джейн М. была работа не менее чем в пяти странах (помимо Канады, где она выросла): преподавательница английского в Японии, тьютор в Великобритании, гувернантка для детей в Ирландии, университетская сотрудница в Саудовской Аравии, и преподавательница-наставница в Испании.

В апреле 2022 года анкета Джейн попала к Екатерине Головачевой и Олесе Фединой, которые искали гувернанток для работы с детьми Путина.

К этому времени Россия уже полтора месяца как вела полномасштабное вторжение в Украину под флагом борьбы с "коллективным Западом" и союзом НАТО. Спустя еще пару месяцев в риторике Путина станут постоянно появляться "англосаксы", которые, по словам российского лидера, и стали чуть не главным врагом России и российского народа.

Однако в качестве домашнего персонала и гувернеров "англосаксы" семье Путина вполне подходили.

Джейн в анкете указала, что у нее три паспорта: ирландский, британский и "просроченный канадский". Все три страны российские власти рассматривает как недружественные и "навязывающие установки, противоречащие российским ценностям".

Это не помешало семье Путина и Кабаевой одобрить кандидатуру Джейн М. на работу тьютором для трехлетнего Вовы, и уже к лету 2022 года ей выслали черновик контракта.

Благодаря этому и другим контрактам, которые семья Кабаевой обсуждала с кандидатами на работу, а также переписке Джейн с будущими работодателями, "Система" может достаточно подробно рассказать об условиях службы воспитателей в путинской семье. Как следует из изученных "Системой" документов, эти условия далеки от той теплой семейной атмосферы, к которой в детстве привыкла Джейн М.

Контракт, который она подписала в 2022 году, типичен для всех сотрудников-гувернеров, которых нанимает семья. "Система" изучила полтора десятка таких документов, которые в разные годы присылались будущим сотрудникам для подписи. Текст был разработан еще в 2017 году, когда Ване Путину было два года. С тех пор он менялся незначительно.

Контракт подписывается с "Нанимателем" и описывает условия работы с "Подопечным". На документе стоят имена сторон: как правило, это сам сотрудник и Олеся Федина в роли нанимателя.

Почему мы думаем, что гувернанток нанимали именно для детей Путина и Кабаевой В документах и переписках, изученных "Системой", ни разу прямо не упоминаются Алина Кабаева или Владимир Путин. Однако ряд признаков позволяют довольно точно утверждать, что весь нанятый персонал предназначался именно для детей президента России. И Головачева, и Федина, и их коллега Ирина Тарасова постоянно упоминают, что они работают на "семью" и согласовывают кандидатуры и параметры отпусков и поездок с "семьей" или "родителями". Вряд ли персонал нанимался для детей самих Фединой и Головачевой. У Головачевой есть дочь 2016 года рождения. В черновике одного из контрактов, который есть в распоряжении "Системы", указано имя девочки. Однако гувернантка, которой отправляли черновик контракта, уже работала до этого в другой семье и был ли подписан этот новый договор на воспитание девочки неизвестно. Во всех остальных документах речь идет о воспитании именно мальчика. Однако речь точно идет не о сыне Олесе Фединой, хотя именно она выступает официальным нанимателем и рассказывает сотрудникам о пожеланиях к воспитательному процессу. Во-первых, единственный сын Олеси Фединой родился еще в 2008 году. В 2017-2018 году, когда нанимались первые няни и гувернеры, он уже не нуждался в такой степени контроля, которая включает в себя разминание картофеля в тарелке. А программы обучения, которые в те годы отправлялись на утверждение семье, были предназначены для ребенка 2-4 лет, но никак не десяти. Во-вторых, в одном из контрактов и в десятках отчетов о воспитании есть имя одного из воспитанников: Ivan. Сына Олеси Фединой зовут иначе. А вот старшего сына Владимира Путина и Алины Кабаевой как раз зовут Иван – и его возраст соответствует указанному на момент переписок. В 2022 году Джейн М. в переписке насчет контракта упоминает уже другого ребенка: его имени она не называет, но пишет, что "маленькому" три года. Именно столько по состоянию на 2022 год было младшему сыну Кабаевой, Владимиру. Судя по спискам учета рабочего времени и документам о коллективных отчетах о работе, группа нанятых гувернеров все время работает вместе и с одним ребенком. В 2019 году Олеся Федина, например, обсуждала с персоналом, как бы эта толпа могла изображать занятия в школе. Есть в документах и упоминания локаций, в которых и происходит воспитательный процесс. Ряд договоров с семьей подписан в Сочи, где находится резиденция Путина "Бочаров Ручей", а также образовательный центр "Сириус", в котором много времени по работе проводит Кабаева. В отчетах о встречах с нянями проставлена локация Vld - речь предположительно идет о резиденции "Ужин" на Валдае. Также упоминается станция Угловка – одна из ближайших железнодорожных станций к этой резиденции. Персонал постоянно летал из Сочи в Санкт-Петербург и обратно – именно в Санкт-Петербурге находится ближайший к Валдайской резиденции крупный гражданский аэропорт. Часто к отчетам о воспитании за 2019-2020 годы, которые изучила "Система", были приложены фотографии ребенка. Его лицо скрыто, но на нескольких фотографиях можно опознать место действия. Например, на одном из снимков малыш раскладывает буквы на лестнице пансионата "Русь" Управления делами Президента РФ.

Некоторые пункты этого договора вполне логичны для персонала состоятельной семьи: обеспечивать образовательный процесс, не пить и не курить на работе, следить за внешним видом подопечного и приемом лекарств, а также не обсуждать с третьими лицами работу и ничего не публиковать о ней в соцсетях. В рабочее время запрещено пользоваться гаджетами – если только это не нужно для обучения – а также вести не оговоренную заранее фото- и видеосъемку. Персонал должен одеваться опрятно и не использовать сильно пахнущие духи и дезодоранты.

Некоторые условия довольно строги и выдают специфические опасения семьи – особенно в той части, которая касается здоровья.

Так, подписавший контракт сотрудник обязан проходить медицинское обследование. Эта диспансеризация должна более-менее соответствовать нормам российских законов о необходимых для работы с детьми обследованиях, но по необходимости туда могут добавить дополнительные анализы.

Обследование сотрудники проходят за счет работодателя в выбранной работодателем клинике – как правило, это клиника "Согаз" в Санкт-Петербурге. Это не просто клиника: это сеть медицинских центров, связанная с близким другом Путина Юрием Ковальчуком и дочерью президента Марией Воронцовой.

Что такое "Согаз" Клиника "Согаз" (позже – часть структур под брендом "Мой медицинский центр") - это сеть частных медицинских центров, исторически связанная со страховой группой "Согаз" и окружением Юрия Ковальчука, близкого друга Владимира Путина. Среди связанных с "Согазом" лиц также упоминались структуры "Газпрома". В этих клиниках обслуживаются самые влиятельные в России люди. В 2021 году, как выяснило Радио Свобода, там лечились ближайший соратник Путина Юрий Ковальчук, вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко, бывший полпред Путина в СЗФО Илья Клебанов и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Также там лечили наемников ЧВК "Вагнер". В 2022 году клиники "Согаз" выкупила компания "Номеко", соучредителем которой была старшая дочь Путина Мария Воронцова. "Номеко" участвовала в проекте строительства крупного медицинского комплекса "Согаза" в Ленинградской области, с центром ядерной медицины и онкологии стоимостью около 30–40 млрд рублей. По данным расследования ФБК, именно контракты и платежи от "Согаз- медицины" стали главным источником доходов "Номеко". Через эту схему Воронцова, как утверждалось, получала сотни миллионов рублей дивидендов и зарплат.

Обследование сотрудники проходят раз в год и каждый раз, когда сотрудник выезжает за пределы своей работы и возвращается назад: например, из отпуска. Кроме того, сотрудник обязан уведомлять семью о любых проблемах со здоровьем и рисках заражения – не только детей, но и взрослых.

Болеть на этой работе крайне нежелательно. Работодатель оплачивает только шесть дней больничного за полгода.

Если выяснится, что у сотрудника инфекционное заболевание или любая другая болезнь, которая может повлиять на его работу на более чем три недели, гувернера могут уволить одним днем.

Судя по графикам учета работы гувернеров, которые изучила "Система", здоровью находящихся рядом с детьми учителей действительно уделялось повышенное внимание. Отмечались и "боли по женской части" у сотрудницы, и "симптомы легкой диареи", и необходимость сидеть на карантине. Отметки о карантине сотрудников появлялись в графиках еще в 2018 году, за два года до того, как карантин стал регулярной и повсеместной практикой в результате распространения коронавируса.

Иногда уже нанятых сотрудников в случае инфекции отправляли на лечение. А иногда найденное заболевание могло быть поводом для отказа в работе.

В 2017 году семья ждала на работу гражданку Германии и Сербии Анну А. Ей оплатили дорогу до Санкт-Петербурга, но в момент обследования врачи якобы нашли у нее золотистый стафилококк. Российский врач прописал ей антибиотики, но, как позже жаловалась в письме Ирина Тарасова, коммуницировавшая с кандидатами до их поступления на работу, Анна якобы принимала только половину дозы, объяснив это языковым барьером и тем, что она не разобрала рекомендации врача.

Анна попыталась доказать, что она здорова, сдав дополнительно анализы крови и мочи, однако работодателей это не убедило (для точного выявления стафилококка нужен бактериальный посев), и несостоявшуюся учительницу отправили домой.

"При этом Анна поинтересовалась, почему мама малыша так боится бактерий – нет ли у ребёнка к ним особой чувствительности. Я сказала, что был случай передачи инфекции. Она пришла в недоумение – как же это могло произойти, если весь персонал хорошо проверен…", - описывала злоключения несостоявшейся учительницы Ирина Тарасова.

"Система" отправила Анне письмо с просьбой рассказать ее версию событий, но та не ответила на просьбы о комментарии.

Не только здоровье, буквально каждый шаг обучающего персонала под строгим контролем. Так, в 2019 году хаус-менеджеры обсуждали, что гувернантки ходят босиком, что, по их мнению, негигиенично.

А в ноябре 2018 года в доме проводилось целое расследование на предмет того, достаточно ли усердно гувернантка Аманда С. провела с Ваней гигиенические процедуры. Федина утверждала, что гувернантка пренебрегла необходимой гигиеной, но Аманда настаивала, что произвела все необходимые действия.

Федина в своем письме постоянно ссылается на "них" (предположительно родителей ребенка) и пишет, что "они" – "взрослые люди" и выдумывать не будут.

К непосредственной работе Аманды С. – обучению английскому – у работодателей вопросов не было.

Отдельный пункт жалоб гувернанток – необходимость каждый день заполнять многостраничные отчеты о проведенном с ребенком времени. Подробно об этом рассказывается в стенограмме встречи Олеси Фединой с обучающим персоналом от 2019 года.

Отчеты, отправляемые учителями, действительно впечатляют: они занимают несколько страниц подробного изложения активностей, с фотографиями и примерами. Отдельно для маленького Вани учителя заполняли целый "трекер" достижений:

По мнению Олеси Фединой, заполнение отчетов – это не проблема, главное, не забывать параллельно с этим уделять внимание ребенку.

Условия проживания, которые в контракте предлагают учителям и гувернерам, нельзя назвать роскошными.

Сотруднику дают квартиру или комнату в гостиничном номере. При этом наниматель предупреждает: в квартиру (или номер) в любой момент могут подселить еще одного человека. Единственное, что гарантирует работодатель – отдельную комнату для каждого сотрудника и отдельный туалет с душем.

Персоналу оплачивают телефон, газ, электричество и интернет , кроме подписок на стриминговые каналы и личных международных звонков.

В изученных "Системой" переписках несколько раз упоминается "деревня" или "лес": по всей видимости, речь идет о жизни вблизи президентской резиденции на Валдае. Сотрудникам оплачивают дорогу до резиденции из Москвы или Санкт-Петербурга (билеты до железнодорожной станции Угловка), а также билеты в Сочи, когда семья переезжает туда.

Выезд в город из "семейного комплекса" самостоятельно был невозможен. Гувернантка не может в свой выходной спокойно пойти в магазин, театр бар или музей. В переписке с учительницей английского Джейн М. в 2022 году это объяснялось "условиями карантина": "До условий пандемии преподаватели могли выходить в город, ходить по магазинам и посещать разные общественные места. В настоящий момент это невозможно. Все необходимое мы сможем заказать онлайн. Вы готовите список необходимых вам товаров/продуктов, и мы сможем их вам купить и передать, предварительно обработав безопасными средствами", – писала Екатерина Головачева Джейн М. в 2022 году.

Не все выдерживали моральный груз изоляции. В 2023 году учитель английского, гражданин Великобритании Гарри А. попросил у работодателей два месяца неоплачиваемого отпуска, объяснив это личными делами и "выгоранием от жизни в карантине". "Семья" против такого отпуска не возражала.

Мажордомы Кабаевых не скрывают скептически-саркастического отношения к запросам персонала. За последние восемь лет они перебрали и обсудили десятки анкет учителей, части из которых отказывали в работе уже после их прилета в Россию, а с частью расставались после непродолжительного времени работы в доме.

"А вообще специалиста подобрать трудно, да ещё чтобы человек был адекватный... А эта их заносчивость.... Если "у ей" :) пачпорт загранишный :), а уж тем паче два, то само собой разумеется – и методист, и психолог... и сразу норовит весь порядок поменять", – делилась в переписке с Екатериной Головачевой Ирина Тарасова в 2017 году (орфография оригинала сохранена).

Щедро ли оплачивается такая работа?

We'll give you the rest in cash. Миллионы за европейское воспитание.

В изученном "Системой" массиве данных содержатся десятки контрактов, отчетов о выплатах и выписках о банковских переводах, по которым можно довольно точно оценить уровень зарплат гувернанток путинских детей и общие затраты семьи на содержание иностранного персонала. Судя по этим данным, погружение детей российского президента в европейскую языковую атмосферу обходится в сотни тысяч долларов в год.

Каждый сотрудник подписывает два договора о работе.

Первый, в котором подробно расписаны условия жизни и воспитания наследников, подписывается с "Нанимателем": представителем семьи. Как правило, им выступает Олеся Федина. Ребенок в этом контракте называется "Подопечным". В одном из документов, датированным 2019 годом, подопечный назван по имени: "Иван Федин". Как уже было сказано выше, сына Олеси Фединой звут по-другому.

В этом договоре и указывается реальная зарплата сотрудника. Сумма у каждого индивидуальна и зависит от личных договоренностей, но порядок примерно одинаковый. Так, в 2019 году оплата воспитания "Ивана Федина" составила 1400 евро Приблизительно 100 тысяч рублей или 1500 тысяч долларов по среднему курсу на 2019 год за 40 часов работы в неделю. В более поздних договорах фигурируют схожие суммы: например, 1500 фунтов стерлингов Около 2000 долларов по курсу на начало 2026 года за 60 часов работы в неделю.

Восемь тысяч долларов в месяц (около 665 тысяч рублей по среднему курсу 2025 года) – это довольно большие деньги для России: примерно в шесть с половиной раз выше среднемесячной зарплаты в 2025 году. Для Великобритании или Германии это также заработок выше среднего: примерно в два раза больше медианного. Речь в документах идет о "чистой" зарплате, то есть сумме, которую работник получает на руки после уплаты налогов.

Сколько получают няни в России Рынок домашнего персонала в России не совсем прозрачен, особенно учитывая довольно большое количество нелегально трудоустроенных людей. По оценкам газеты "Коммерсант" в 2025 году, зарплата няни в среднем сегменте составляла от 50 до 90 тысяч рублей (от 600 до 1000 долларов), няни VIP начинались от 100 до 150 тысяч рублей (1200-1800 долларов), специалисты с педагогическим образованием и знанием языка стоили дороже. Расценки на элитный персонал для очень богатых и очень закрытых семей, как правило, не публикуются, – это довольно закрытая информация. На сайте EnglishNannys (именно им пользовались для подбора гувернанток Ване и Вове) есть небольшая статья под заголовком "Сколько стоит найм английской няни в России?". По оценке этого ресурса, няня из Великобритании обойдется в сумму от 3 до 10 тысяч фунтов (от 4,5 до 13 тысяч долларов), плюс расходы на визу и проживание.

Налоги с этих зарплат няни и гувернантки платят, в основном, в России – правда, возможно, не все и не со всей зарплаты.

Дело в том, что у всех сотрудников есть и второй контракт, более "официальный". Его иностранец заключает с российским юридическим лицом: "Институтом профессиональной переподготовки Международного медицинского центра "Согаз" (реже – с самим ММЦ "Согаз"). Должность, указанная в этом трудовом договоре, – "ведущий переводчик".

Такое официальное трудоустройство необходимо для того, чтобы сотрудники семьи могли получать разрешения на работу и визы в России, как "высококвалифицированные специалисты" О том, что именно трудоустройство в "Согазе" гарантирует персоналу легальное пребывание в России, свидетельствуют письма с приглашениями и справки о трудоустройстве, которые изучила "Система".

Статус "высококвалифицированного специалиста" (ВКС) не просто позволяет получить разрешение на проживание для иностранца: за такого специалиста компания-работодатель почти не платит в бюджет социальных взносов За обычного сотрудника, в том числе иностранца, сверх его зарплаты и НДФЛ, который уплачивает сотрудник, работодатель платит в государственный бюджет еще около трети зарплаты "сверху". Например, если зарплата "переводчика" около 500 тысяч рублей, то ММЦ "Согаз" еще около 150 тысяч рублей платил бы в бюджет. Для иностранца в статусе ВКС эти социальные выплаты составляют меньше 5 тысяч рублей на те же 500 тысяч.

Официальный оклад, который указан в договоре большинства гувернанток с "Согазом" – 167 тысяч рублей в месяц Около 2000 долларов по среднему курсу на 2025 год, в несколько раз меньше той суммы, которая прописана в договоре с семьей. Эту ставку в 167 тысяч рублей начальники гувернанток установили в 2020 году – тогда это было минимальной зарплатой, которая позволяла миграционным органам одобрить статус ВКС (в 2023 году эта сумма в законе изменилась). Сумма официального оклада могла меняться с годами, но всегда была в несколько раз меньше реально получаемой зарплаты.

В большинстве случаев остаток своей зарплаты сотрудники получали на российский же счет от этой же компании: просто большая часть зарплаты официально выплачивалась как "премия", и ее размер зависел от количества реально отработанных дней, больничных, отпусков и так далее.

Такая схема выплаты зарплаты (минимальный официальный оклад + большие премии) нужна для того, чтобы ежемесячно варьировать выплаты в зависимости от курса рубля, уверяли работодатели учительницу английского из ЮАР Джоан Б. в переписке о контракте в 2021 году.

В реальности гибкость этой системы позволяет немного больше. Например, переводить часть денег напрямую в иностранный банк – или, в случае невозможности перевода, просто выплачивать большую часть зарплаты наличными. Так, в 2022 году Екатерина Головачева пообещала гражданке Ирландии и Великобритании Джейн М, что часть денег сотрудница получит на российский счет рублями, а часть наличными "в евро, долларах или рублях". Если ей нужна будет справка об уплате налогов, ей дадут справку от российской компании по российскому счету.

Масштабы трат семьи на высококвалифицированный иностранный персонал можно оценить как по десяткам платежных ведомостей, изученных "Системой", так и по оценкам самих работодателей, которые содержатся в переписке.

Так, за август 2022 года пяти сотрудникам только на официальные российские счета выплатили 1,92 млн рублей (в эту сумму не входят деньги, которые могли отдаваться наличными или переводиться на иностранные счета) – это 31,8 тысяча долларов.

В 2020 году в переписке обсуждались планы укомплектования штата нянь на ближайшее время. По оценке Головачевой, семья планировала содержать 5-6 сотрудников с окладом по 450 000–510 000 рублей (около 7 тысяч долларов), что обошлось бы в суммы минимум в 30 тысяч долларов ежемесячно, около 400 тысяч долларов в год.

Откуда же у "Согаза" деньги на содержание целого штата высокооплачиваемых иностранных "переводчиков"?

Вероятно, как минимум частично (если не целиком) этот зарплатный фонд пополняется за счет денег, которые дочке "Согаза" переводит сама Екатерина Головачева. В распоряжении "Системы" есть дополнительное соглашение к контракту Головачевой с ЧОУ ММЦ "Согаз", заключенному в 2020 году. Из него следует, что ежемесячно Головачева платит этому центру некую сумму за "Переводческие услуги". В 2026 году размер этой ежемесячной платы составил 1,98 млн рублей. Этой суммы достаточно для выплаты зарплаты по 7 тысяч евро трем няням ежемесячно, или же одиннадцати официальных зарплат по 167 тысяч рублей.

Откуда эти деньги у самой Головачевой, сказать сложно. Из утечек данных о трудоустройстве и зарплаты, которые изучила "Система", выходит, что ее суммарная зарплата в двух компаниях "Аксис инвестиции" и НП "Развитие аграрных инициатив" в 2025 году не превышала 550 тысяч рублей Около 6600 долларов США по среднему курсу за 2025 год в месяц – почти в четыре раза меньше того, что она платит "Согазу" в 2026 году.

Сама Головачева и группа компаний "Согаз" не ответили на вопросы "Системы".

Под охраной "Панцирей"

Полномасштабное вторжение России в Украину в начале 2022 года внесло свои изменения в быт семьи Путина.

Вокруг резиденции на Валдае, где семья традиционно проводила много времени, теперь, по подсчетам Радио Свобода, стоит не менее 25 систем ПВО "Панцирь". Это один из самых защищенных зенитно-ракетными комплексами объектов в России.

Сам Путин, выяснила ранее "Система", с 2024 года почти перестал бывать в своей некогда любимой резиденции в Сочи – в основном, из-за опасений атаки украинских дронов.

Однако на детей, возможно, эти опасения не распространялись. В полученных из переписок документов "Системе" удалось обнаружить как минимум один случай, когда гувернантка Кэрол Р., летала из Санкт-Петербурга в Сочи в феврале 2025 года. Перелет был зарегистрирован на почту работодателя, то есть летела няня, скорее всего, не по личным делам, а по работе, то есть для сопровождения ребенка.

По состоянию на январь 2026 года в семье Путиных работали как минимум три иностранных няни: гражданка Боснии и Герцеговины София Б., гражданка Германии Ирэн Э. и гражданка ЮАР Кэрол Р. Суммарно в январе им выплатили 3,5 млн рублей (без учета возможных дополнительных выплат в валюте) – это более 45 тысяч долларов. Судя по имеющимся в распоряжении "Системы" банковским выпискам, одна только Кэрол Р. заработала в период с января по май 2026 года 2,4 млн рублей – более 30 тысяч долларов.

В мае Кэрол, по сведениям "Системы", написала заявление об увольнении. Причины увольнения "Системе" не известны.

Кэрол не ответила на вопросы "Системы", отправленные по электронной почте. Головачева, Федина, представитель Алины Кабаевой и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также проигнорировали отправленные им вопросы.

Одна из бывших иностранных гувернанток ответила на наше письмо, сказав, что действительно прослужила в российской семье около трех месяцев, но ей ни разу не сказали, на кого именно она работала. Несмотря на в целом положительный опыт и щедрость семьи, собеседница "Системы" отметила не совсем приятную для нее манеру взаимодействия с работодателем: "Я была просто человеком, получающим команды и приказы".