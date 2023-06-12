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Дональд Трамп во вторник предстанет перед судом в Майами

Секретные документы в поместье Дональда Трампа Мар-а-Ларго в Палм-Бич

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник 13 июня предстанет перед судом в Майами. Несколько дней назад, 9 июня, федеральный судья США обнародовал предъявляемые Трампу 37 пунктов обвинений по делу о незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году. Об этом сообщают американские медиа.

Среди пунктов обвинения - незаконное владение сведениями, относящимися к национальной обороне. Федеральный прокурор заявил, что Трамп незаконно хранил десятки единиц секретных документов в разных местах своего жилища включая ванные и танцевальные комнаты своего поместья на Флориде. Как подчеркивается в обвинительном заключении, Трамп отказывался вернуть находящиеся у него досье сотрудникам ФБР и Национального архива.

Трамп предстанет перед судом во второй раз в статусе обвиняемого в совершении уголовного преступления. Первый раз это было в апреле в Нью-Йорке в связи с обвинениями в фальсификации служебных документов по выплатам за молчание.

Появление бывшего президента в суде во вторник, как отмечает NPR, может стать новым поворотом "на извилистом политическом пути" Трампа. Обвинений против него всё больше, а президентская избирательная кампания всё ближе.

Слушания по делу Трампа, как объявила юристы из его команды, начнутся во вторник в 15:00 (время Восточного побережья). Однако, до его появления в суде, ему придётся пройти через штатные досудебные процедуры, включая регистрацию и обработку личных данных.

Судебный репортёр газеты Miami Herald Джей Уивер сообщил корреспонденту NPR, что здание федерального суда связано с подземным гаражом, тоннель которого может стать для Трампа наиболее подходящим местом, где у него могут быть сняты электронные отпечатки пальцев.

Что касается применения наручников и фотографирования, то, как считает NPR, эти меры, скорее всего не потребуются, учитывая строгие усиленную охрану и высокое положение Трампа. Отказ от применения таких мер будет соответствовать процедурам, которые применялись в отношении Трампа перед апрельским заседанием суда Манхэттена.

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