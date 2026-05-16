Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ в Нигерии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате совместной операции американских и нигерийских военных убит один из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Биляля аль-Майнуки.

По словам Трампа, аль-Майнуки был "самым активным террористом в мире" и вторым человеком в глобальной иерархии ИГИЛ. Террорист "думал, что сможет скрыться в Африке", но американские спецслужбы отслеживали его действия, утверждает президент США.

Трамп не уточнил, где именно и когда прошла операция, но заявил, что после ликвидации аль-Майнуки деятельность ИГИЛ "значительно ослаблена". Он также поблагодарил власти Нигерии за сотрудничество.

США ввели санкции против аль-Майнуки в 2023 году.

На севере и северо-востоке Нигерии действуют связанные с ИГИЛ и террористическим движением "Аль-Каида" группировки, включая "Боко Харам". В декабре 2025 года США уже наносили удары по объектам исламистов в стране, а позже направили в регион беспилотники и около 200 военнослужащих для поддержки нигерийской армии.

