Дональд Трамп заявил об отмене удара по Ирану

Дональд Трамп заявил, что отказался от планировавшегося масштабного удара по Ирану после обращения Тегерана и ряда стран Ближнего Востока с просьбой предоставить время для достижения соглашения. Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, США были "полностью готовы" нанести удар, но получили сигнал о том, что основные параметры будущей сделки уже согласованы.

"Оно должно включать немедленное, полное и окончательное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. На основании этой просьбы я согласился отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку", – написал Трамп.

Он также заявил, что Израиль присоединился к этому обязательству. Израильские власти слова Трампа пока не комментировали.

По данным Axios, одним из факторов, повлиявших на решение американского президента, стали обращения союзников США в регионе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время телефонного разговора с Трампом призвал отказаться от эскалации. Аналогичные призывы, по данным издания, звучали со стороны Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Пакистана.

Axios также сообщает, что катарские посредники поддерживали контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и представителями Омана, пытаясь добиться соглашения об открытии Ормузского пролива. По словам источников издания, на переговорах был достигнут определенный прогресс.

Накануне американские СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. По данным израильского 12-го телеканала, Армия обороны Израиля была приведена в повышенную готовность в ожидании возможной совместной операции.

Поводом для обсуждения новой военной операции стали продолжающиеся нападения на судоходство в Ормузском проливе и атаки на американские силы в регионе.

Иран ранее предупреждал, что ответит на возможные удары США или Израиля. Агентство Nournews, близкое к Высшему совету национальной безопасности Ирана, также заявило, что в случае ударов по иранской энергетической инфраструктуре возможными целями могут стать нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, а также газовая инфраструктура Катара и Израиля.

По оценке аналитической компании HFI Research, это уже пятый случай, когда Трамп откладывает или отменяет ранее анонсированные удары по Ирану. Аналитики считают, что Тегеран учитывает эту особенность американской политики в ходе переговоров.



