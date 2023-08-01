Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения

Бывшему президенту США Дональду Трампу во вторник были предъявлены уголовные обвинения. Они связаны с нежеланием Трампа признать поражение на президентских выборах в 2020 году, сообщают американские СМИ.

Обвинения выдвинуты в рамках расследования, которое ведет спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит.

В обвинительном заключении, состоящем из четырех пунктов, говорится, что Трамп вступил в сговор [с официальными лицами], чтобы не позволить Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена.

Официальные лица засвидетельствовали, что Трамп оказывал на них давление, основываясь на ложных заявлениях о якобы широкомасштабных фальсификациях, допущенных при голосовании. Сторонники Трампа штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года. Они пытались помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому были предъявлены уголовные обвинения. Он пытается охарактеризовать судебное преследование как политически мотивированную "охоту на ведьм".

Ожидается, что в ближайший четверг Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом.