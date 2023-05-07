Донбасс – безводный регион. Недостаток воды в оккупации

С 1 мая в оккупированном Донецке тихо объявили о начале поступления воды из реки Дон, пока в тестовом режиме. Уже сейчас понятно, что никаких проблем региона новый канал не решит. Его стройку можно назвать скорее жестом отчаяния.

На сайте Минобороны РФ в конце прошлого года писали о планах "прокладки двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров".

Громкое заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина о строительстве к 1 марта 2023 года водовода от Дона к руслу канала Северский Донец – Донбасс прозвучало еще 29 декабря 2022 года. Затем стройку, "которая должна решить проблемы Донецка с водой", пообещали закончить к 1 апреля, ну а уже 1 мая в "ДНР" было объявлено не об окончании строительства, а о начале поступления донской воды в канал в объеме 4 тыс. куб. м в сутки.

С самого начала эпохальной стройки ставленники России на оккупированных территориях Украины говорили о грядущей "большой воде" для Донбасса гораздо сдержанней целого вице-премьера РФ – сейчас официальные СМИ "ДНР" пишут о том, что полноценный запуск нового канала "позволит повысить этажность подачи воды" и поменяет, но не устранит полностью графики подачи воды для трех оккупированных городов: Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Мы раньше качали на 117 км миллионы и миллионы кубометров, глупо даже сравнивать

Почему? Нынешние 4000 куб. м в сутки из Дона равны довоенным трем минутам полноценной работы канала Северский Донец – Донбасс, который функционировал до оккупации части Донбасса Россией. В 2000 году на фоне падения промышленного производства потребление воды из большого канала Северский Донец – Донбасс упало до 27,4 м³/сек или почти 100 тыс. кубометров в час. А после реконструкции 1979 года канал выходил на максимально возможную мощность пропуска воды в 43 м³/сек, это были показатели "на вырост". Столько через канал не прокачивали никогда – не было потребности.

"Тот водовод, что они сейчас запустили с Дона и планируют качать воду оттуда, – это, фигурально выражаясь, чайная ложка в большой тарелке борща, – рассказывает попросивший остаться анонимным (Радио Свобода известны его имя и фамилия) один из бывших руководителей "Вода Донбасса", который управлял этой компанией до начала российской оккупации региона в 2014 году. – Это не спасет ситуацию, только чуть улучшит для отдельных городов. И то позже, когда включат все насосные группы и увеличат объем прокачки хотя бы в десять раз. Мы раньше качали на 117 км миллионы и миллионы кубометров, глупо даже сравнивать".

Из Дона насосы качают воду на 200 км, как заявляют оккупанты, по двум веткам водопровода, в канал Северский Донец – Донбасс. Этот канал начинался в Харьковской области и заканчивался возле Ясиноватой, а дальше разветвлялся водоводами. На окраинах Ясиноватой по-прежнему идут бои.

Финальный участок канала шел мимо Бахмута на Часов Яр и потом обходил полукругом Горловку – сейчас бетонное русло канала во многих местах нещадно разбито артиллерийским огнем, Часов Яр – следующий форпост ВСУ после Бахмута. Электроснабжение насосных станций при первых же атаках в сторону Торецка в феврале 2024 года было прервано российской артиллерией – тогда были разбиты опоры высоковольтных ЛЭП под поселком Шумы. С тех пор подачи воды что в оккупированные Горловку и Донецк, что в украинский Торецк больше нет.

Российские силы тогда шли напролом, не обращая внимания на гражданскую инфраструктуру. Безуспешный многомесячный штурм Авдеевки, например, идет по остаткам Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая все предыдущие восемь лет располагалась на нейтральной полосе между позициями сторон. Хотя и с проблемами, но раньше она работала. Каждый день новая смена персонала ДФС приезжала на работу в сопровождении машины ОБСЕ. С помощью Международного Красного Креста на ДФС с 2014 года ежемесячно проходили поставки хлора. Чтобы уменьшить опасность возникновения на фронте "химического оружия" (в случае повреждения любого из девяти хранилищ при обстреле станции), со временем жидкий хлор заменили на менее опасный порошковый.

В феврале 2022 года российские "стратеги" предполагали быстро зачистить территорию и отдать все, что уцелело, для ремонта гражданским службам. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, равно как и другие международные организации, покинули регион из-за начала нынешней войны.

Решение о строительстве водовода от реки Дон в условиях боевых действий – это не только распил средств российского оборонного бюджета, но и оценка ситуации: Славянск и Харьковскую область с инфраструктурой канала Северский Донец – Донбасс российской армии оккупировать не под силу.

Что с водой в Макеевке

"Друзья, подскажите людей или агентство, которое добросовестно убирает могилки, с фото/видео отчетами. Желательно, которыми вы сами пользовались. Спасибо! Всем мира и воды!" – обычное донецкое объявление в социальных сетях, где пожелание "воды" прочно обосновалось рядом с "миром".

Воды нет уже почти полтора года. То, что вызывало оторопь год назад, сейчас превратилось в дурно пахнущую привычку. "Как моемся? – повторяет мой вопрос Алена, жительница одного из шахтерских поселков Макеевки. – Да приноровились уже, графики выстроились – через каждые три дня на несколько часов дают воду. У нас уже бочки в огороде стоят, бойлер готов – как начинает наполнятся, мы его сразу включаем! И быстро вся семья моется и стирается! Кто не успел – тот ждет следующего раза. О поливе огорода речи не идет – сейчас сажаю помидоры и молюсь Господу нашему, чтобы с дождями помог, не оставил в беде…"

В Донецке, Макеевке, Ясиноватой – довоенной полуторамиллионной городской агломерации – свои водные ранжиры и иерархия. Воду в первую очередь дают в центр, "начальству", приноровились не отключать и больницы.

"Я на работе многие санитарные вопросы решаю. У нас воду не отключают, но на нашем этаже уже часто напора нет, – рассказывает медсестра одной из городских больниц Донецка, которая работает в приемном отделении. – Вы не подумайте: ниже нас операционные, хирургии, там вода нормально есть. И у нас, пусть слабым напором, но струйка в умывальниках есть и унитазы наполняются – жить на работе можно! А дома уже все по графику, два раза в неделю на пару часов. Привыкли!"

Одна из острых тем в Донецке и качество воды – зимой еще обсуждали ее температуру. Здесь принято считать, что воду в краны подают напрямую из резервных водохранилищ и она именно поэтому зимой лилась из кранов очень холодная. Ажиотажа добавляли просьбы не сливать для хозяйственных нужд воду из батарей отопления – кое-где в систему запустили воду из шахтных отстойников, она не выдерживает стандартов по засоленности. Во многих городках выбор перед зимой был прост: заполнять систему отопления или нет, хоть каким "теплоносителем".

"Я сегодня просто кайф ловлю – доехал в Сочи и чищу-чищу-чищу зубы! – говорит предприниматель из Макеевки Андрей, выехавший на побережье Черного моря на неделю, передохнуть. – У нас дома зубы почистил, и в последнее время после этого часто сразу понос. Что там с этой водой происходит?! Детей приучаем полоскать рот кипяченой, но она все равно как какое-то слабительное, соленая! Просто работаем над этой водой, без никакого "водного перемирия" – дома, на самом низком месте в огороде закопал дополнительную бочку, заполняю ее втихую от соседей, когда по графику дают. С водой каждый сам за себя!"

Донбасс – безводный регион. Промышленная активность здесь не была бы возможной без дополнительных больших объемов пресной воды. Огромный проект строительства канала Северский Донец – Донбасс родился в 50-е годы прошлого века, исходя из этой однозначной потребности. Но агрессия России в этом смысле многое поменяла. Не стало целых городов вместе с заводами. Предприятия, которые пока не разбиты, часто безнадежно стоят, население тоже резко уменьшается. Донецк вымирает, в стертых с лица земли Марьинке, Попасной, Соледаре, а теперь и в Бахмуте людей не остается. Потребность в воде все ниже.

Возможно, и в этом тоже кроется холодный расчет параметров временного водовода от Дона у чиновников вроде российского вице-премьера Марата Хуснуллина…

Луганск частично без воды и без света

Луганская область не получала воду из канала Северский Донец – Донбасс. По области течет река Северский Донец, для отдельных городов работали подземные водозаборы. Годами качество питьевой воды ухудшалось в таких шахтерских городах, как Стаханов, Брянка, Красный Луч, и люди старались бурить свои скважины, спасаться в индивидуальном порядке.

Война в водную проблему принесла свой распорядок – по Северскому Донцу с 2014 года пролегла линия фронта, угольные шахты "Первомайскугля" на территории "ЛНР" в своей массе были бесконтрольно затоплены, ключевой Попаснянский водоканал оказался на подконтрольной Украине территории, а его потребители из Луганска – на противоположной стороне линии фронта. Из-за бесконтрольного затопления шахт возникла угроза попадания грязной шахтной воды в питьевые горизонты, откуда вода поступала Луганску и окрестностям.

Отсутствие воды сопровождается отключением подачи электроэнергии

Полномасштабное вторжение России все эти проблемы просто снесло со стола ученых, чиновников и экологов. Город Попасная в ходе многомесячного штурма полностью разрушен, в "ЛНР" это место просто убрали из перечня населенных пунктов "республики". Очистные мощности Попаснянского районного водоканала находились в селении Белогоровка – оно сейчас удерживается частями ВСУ и больше года подвергается бомбежкам с воздуха и обстрелам артиллерии. Попаснянского водоканала больше нет, а до войны он обеспечивал чистой водой полмиллиона потребителей.

"В Луганск на решение проблем с водой пошли большие деньги из РФ, их осваивают исключительно структуры Леонида Пасечника, – рассказывает пожелавший остаться анонимным житель оккупированного Северодонецка. – В планах строительство водовода от реки Северский Донец по направлению от Краснодона. Заявляли о грядущем восстановлении Айдарского и Петровского водозаборов, но вода в Луганске по-прежнему по графику, свет временами тоже. Деньги осваивают на смене труб водопроводов в основном в городах. Местные считают свою ситуацию хуже донецкой из-за того, что отсутствие воды сопровождается отключением подачи электроэнергии".

Проблемы оккупированных территорий Донбасса ушли с началом полномасштабного вторжения на второй план, что делать с захваченными регионами, до конца никто не понимает. В преддверии украинского наступления оккупационные власти пытаются исключительно "освоить" побольше денег перед возможной эвакуацией.

В том же Мариуполе водный дефицит пытаются решать за счет проекта объединения водоводами двух резервных водохранилищ – в Старом Крыму и Павлополе, игнорируя тот простой факт, что подобный проект решил бы проблемы только при продолжении работы канала Северский Донец – Донбасс. Именно он подпитывал Павлопольское водохранилище. Без воды извне такое строительство приведет к экологической катастрофе.

Но кто сейчас в Донбассе планирует хотя бы на пару лет вперед?