"Заложники призыва". На оккупированных территориях запретят быть украинцами

Российские власти требуют от жителей оккупированных территорий Украины отказываться от гражданства своей страны. Полиции могут дать право проверять, не продолжают ли эти люди тайно пользоваться украинским паспортом. Юристы говорят, что эти нововведения противоречат международному праву, а также нарушают российские законы, так как в России разрешено второе гражданство. Усилятся ли репрессии против украинцев на оккупированных территориях?

В марте 2023 года в России приняли закон о том, что граждане Украины, получающие российский паспорт, автоматически перестают считаться украинцами. При этом украинское законодательство предусматривает процедуру выхода из гражданства: прошение подписывает президент страны. Эту процедуру российские власти своим законом игнорируют. Новый российский закон предусматривает, что решения об отказе от украинского гражданства принимаются в России: для этого нужно подать в российское же МВД заявление об отказе от гражданства Украины. При этом российское законодательство предусматривает возможность иметь второе гражданство, и таким образом новый законодательный документ, который вступит в силу 17 июня этого года, нарушает даже российские законы.

В документе говорится, что жители оккупированных территорий, становясь россиянами, должны "воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины". К примеру, им нельзя получать паспорта и другие документы. Иначе их снова признают украинцами. Чтобы убедиться в том, что украинцы втайне от оккупационных властей не пользуются своим законным гражданством, российская полиция намерена проверять тех, кто оформил российский паспорт. Наделить МВД правом устраивать такие проверки предлагается в проекте президентского указа. О существовании такого проекта стало известно 12 апреля.

В этом документе предполагаются проверки МВД, а если факт нарушений подтвердится, полиция вынесет "мотивированное заключение о несоблюдении… обязанности" не пользоваться украинским гражданством. При этом санкции за такой проступок ни в законе, ни в проекте президентского указа не прописаны.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают о том, что оккупационная администрация активизировала принудительную паспортизацию населения захваченных территорий. "Захватчики активно осуществляют домовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта. Граждан Украины, не получивших российский паспорт, извещают, что в случае неоформления документов до 1 июня, такое лицо будет депортировано с конфискацией всего личного имущества", – говорится в сводке Генштаба.

Двойная жизнь

Из-за принудительной паспортизации граждане Украины могут стать жертвами военных преступлений – незаконного призыва и участия в боевых действиях

С 2018 года россиян обязали сообщать государству о том, что у них имеется гражданство другой страны. Жителей аннексированного Россией Крыма и оккупированной части Донбасса, получающих российское гражданство, от такой необходимости избавили: по умолчанию было очевидно, что эти люди были (и остаются) гражданами другой страны. До начала полномасштабной войны власти страны-агрессора сквозь пальцы смотрели на то, что украинцы продолжают реализовывать свои гражданские права. Официальный Киев не признавал документы, выданные на оккупированных территориях (закон об этом Верховная рада приняла еще в апреле 2014 года), поэтому выходило так, что по одну сторону линии соприкосновения власти продолжали считать человека украинцем, а по другую он уже считался россиянином.

По этой причине жители аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса, по сути, жили двойной жизнью. Одни умудрялись получать две пенсии, другие оформляли себе два загранпаспорта (российский и украинский) и пользовались тем, который более удобен в каждом конкретном случае. Многие получали двойной комплект основных документов – свидетельства о рождении, браке или разводе, водительское удостоверение. Теперь, видимо, это будет сложно практически реализовать. Новые нормы направлены на то, чтобы контакты между жителями оккупированных Россией территорий и неоккупированной частью Украины были сведены к минимуму.

Часто у людей, оказавшихся на подконтрольных России территориях, нет особого выбора. С 2014 года оккупационные администрации вынуждают украинцев получать паспорта с двуглавым орлом, делая все возможное, чтобы осложнить жизнь тем, кто этого не сделал. Их ограничивают в правах, фактически превращая в иностранцев на своей земле. Без российских документов люди не могут получать социальные выплаты, обращаться за медицинской помощью, устраиваться на работу, записывать ребенка в школу или детский сад, вступать в наследство, открывать банковские счета, заключать сделки о купле-продаже.

Закон вне закона

Согласно нормам международного права, односторонний выход из украинского гражданства невозможен. Даже если человек подал в МВД России соответствующее заявление, все равно Украина продолжает воспринимать его как своего гражданина. Поэтому украинские эксперты в области права считают новые инициативы оккупационной власти незаконными. В частности, эти нормы нарушают статью 45 Гаагского положения о законах и обычаях войны на суше, которая запрещает принуждать жителей оккупированной территории присягать на верность государству-оккупанту.

"Навязывание гражданства РФ нарушает фундаментальные права человека, такие как право на уважение частной жизни, право на свободу передвижения и свободу выбора места жительства. Из-за принудительной паспортизации граждане Украины могут стать еще и жертвами военных преступлений – незаконного призыва в оккупационную армию и участия в боевых действиях против собственного государства", – заявила в беседе с Радио Свобода юристка общественной организации "КрымЅОЅ" Анастасия Калинина.

Что именно будет считаться нарушением нового закона, пока не ясно. "Детали указа еще не определены, но возможно к нарушениям будут относить получение социальных выплат, купля-продажа имущества, оформление опеки и другие действия, связанные с использованием украинского гражданства после получения российского паспорта", – рассказал руководитель компании "Мигранту Мир", российский юрист Виктор Богословский. При этом он отметил, что на практике сотрудникам МВД будет сложно доказать факт использования украинского гражданства.

Специалисты затрудняются сказать, какое наказание может ждать украинцев, которых "поймают" на том, что они продолжают пользоваться своим законным гражданством. "Фактически законодательством не определена ответственность за отказ от российского гражданства, но мы понимаем природу правовой системы РФ и те условия, в которых находятся граждане Украины на временно оккупированных территориях. Не исключено, что такая позиция граждан Украины может привести к разного рода ответственности и существенному усложнению жизни", – отмечает Анастасия Калинина.

"Насчет наказаний здесь может быть все, что угодно. О ФСБ (которую в указе МВД вынуждено уведомлять о выявленных нарушениях. – Прим. РС) известно много, например, что именно сотрудники ФСБ проводили фильтрационные мероприятия в Мариуполе, которые сопровождались обысками, допросами, принудительными отправками в РФ, избиениями, пытками... Иными словами, если бы предусматривалось что-то вроде штрафных санкций для гражданина, получившего паспорт РФ, но пользующегося правами гражданина Украины, ФСБ точно бы не привлекали", – заявила РС украинский адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Расплывчатые формулировки в теории позволяют силовым структурам заинтересоваться любым жителем подконтрольных России территорий – достаточно обнаружить у человека какой-нибудь украинский документ.

Расширение мобилизационной базы

Новый закон принимается для ужесточения контроля над проукраинскими настроениями среди жителей оккупированных территорий, считают юристы. У российской полиции будут полномочия проверять каждого, кого российская администрация заподозрит в том, что он сохраняет лояльность Украине.

"Тех, кто на оккупированных территориях продолжит активно демонстрировать свою гражданскую позицию, могут подвергнуть преследованиям. В оккупированном Крыму людей штрафуют и сажают на несколько дней в тюрьму за украинские песни, символику или другие проявления неповиновения. В частности, жителей Крыма привлекают к ответственности по статье о "дискредитация армии РФ", – говорит Анастасия Калинина из "КрымSOS". По сведениям организации, оккупационные суды на полуострове по меньшей мере 284 раза рассматривали подобные дела.

"Думаю, что после вступления закона в силу, преследования со стороны РФ начнутся однозначно. Паспортизация населения оккупированных территорий не происходила просто так. Россия делает всё ради легитимизации вооруженной агрессии против Украины, якобы для "защиты российских граждан" и пополнения рядов российской армии. Поэтому все, кто хоть каким-то образом проявят непослушание и свою привязанность к Украине, с высокой долей вероятности будут наказаны ФСБ", – отметила Анна Даниэль.

Помимо выявления и нейтрализации тех, кто выступает против оккупации, новый закон направлен на расширение мобилизационной базы. "После получения российского паспорта человек в РФ считается военнообязанным. То есть Россия может призвать такое лицо на военную службу и в дальнейшем привлечь его к участию в боевых действиях против Украины. Таким образом, жители временно оккупированных украинских территорий становятся заложниками призыва в РФ", – говорит Анастасия Калинина. В действии это испытали на себе не только жители аннексированного Крыма в начале войны, но и жители оккупированной части Донбасса, где мобилизация на войну с Украиной была объявлена незадолго до начала боевых действий и продолжилась после начала полномасштабной войны.

Наконец, новый закон позволяет принудительно паспортизировать депортированных и принудительно перемещенных граждан Украины, включая детей-сирот и детей, оставшихся без опекунства родителей.

"Теперь уполномоченные представители образовательного, медицинского, социального учреждения, где держат детей-сирот и детей, оставшихся без опекунства родителей, могут подать заявление от имени таких детей относительно нежелания находиться в гражданстве Украины в уполномоченные органы РФ. Согласно российским законам, такое заявление будет подтверждением факта лишения гражданства Украины в правовом поле России. Такому лицу запрещается иметь и использовать паспорт гражданина Украины, в частности иметь права и обязанности гражданина Украины", – подчеркнули в "КрымSOS".

По словам социолога Кирилла Хмарского, Россия уже давно занимается принудительной паспортизацией украинцев, переселяя их с временно оккупированных территорий в свои приграничные регионы. Там им еще совсем недавно оформляли гражданство РФ и выдавали сертификаты на приобретение жилья. "Просто тогда еще были деньги на то, чтобы "покупать" электорат, а сейчас денег уже не хватает даже на вооружение военных", – отметил эксперт. Поэтому процесс "превращения" украинцев в россиян решили ускорить при помощи нового закона.

"Если рассматривать этот вопрос исключительно с тактической точки зрения, то пока на временно оккупированных территориях остается хотя бы один человек, имеющий гражданство Украины, Россия не сможет обратиться к своей любимой песне о том, что "там все наши люди, за них мы боремся", – считает Хмарский.

Наказание за российский паспорт

В Кабинете министров Украины еще прошлым летом обсуждали возможность введения уголовной ответственности для жителей оккупированных регионов за получение российских документов. Об этом говорила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Однако правозащитники выступают против такого подхода. Украинский культуролог Евгений Сависько убежден в том, что власти должны проявить снисходительность и понимание к тем жителям оккупированных территорий, которые были вынуждены принять гражданство страны-агрессора: "Требование изменить украинское гражданство на российское является незаконным. Однако кто в РФ соблюдает законы? Вопрос, конечно, риторический. И вот тут встает вопрос практический: как выжить законопослушному, патриотически настроенному гражданину Украины – менять или не менять гражданство? Однозначного ответа нет. В теории, конечно, можно отвергнуть требования врага, однако далеко не каждый сможет устоять под давлением временной власти в условиях необходимости спасать и кормить семью и просто выживать. Результатом такого подвига будут гарантированные допросы, а возможно, увечья и смерть. То, что кажется легким на свободной территории Украины, на самом деле архисложно в оккупации. Поэтому необходимо подходить индивидуально к каждому, кто находился в оккупации".

Необходимо делать различие между теми, кто получил российский паспорт принудительно, и должностными лицами, которые сделали это из карьерных соображений. "Мы не можем четко определить и оценить, насколько безопасным для жизни и здоровья является отказ гражданского населения от подписания документов, предложенных оккупантами. Это касается граждан Украины, которые в силу тех или иных обстоятельств остались проживать на неподконтрольной территории. Зато чиновники, сотрудники правоохранительных органов, судов и прочие граждане Украины, которые добровольно оформляют российское гражданство, например, для работы в оккупационной администрации, будут нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины", – подчеркнула адвокат Анна Даниэль.