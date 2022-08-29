Донскую икону вывезут из Третьяковки в Донской монастырь

Донскую икону Божьей Матери привезут из Третьяковской галереи в Донской монастырь Москвы. Там в течение двух дней ей смогут поклониться верующие. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила столичная епархия.

Принесение святыни состоится по благословению патриарха Кирилла при поддержке российского Минкульта и Государственной Третьяковской галереи.

Икона будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 31 августа до утра 2 сентября.

1 сентября Русская православная церковь чтит Донской образ Богородицы. Икона считается чудотворной.

Точных данных о появлении и авторстве иконы нет. Во вкладной книге Донского монастыря от 1692 года было записано, что икону Богоматери московскому князю Дмитрию в канун Куликовской битвы преподнесли донские казаки. Перед Донской иконой в июле 1552 года перед походом на Казань молился царь Иван Грозный. Он взял её с собой в поход, а потом поместил в Благовещенском соборе Московского Кремля. С 1930 икона года находится в собрании Третьяковской галереи.

Донская икона Божьей Матери не первая икона, которую перевозили в места проведения богослужений. 17 июля впервые после Октябрьской революции в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи привезли "Троицу" – к торжествам, посвященным 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля. Перевозили "Троицу" в специальной климатической витрине.