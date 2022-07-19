"Троицу" Рублёва вернули в Третьяковскую галерею из лавры

Икону "Троица" Андрея Рублёва вернули из Троице-Сергиевой лавры из подмосковного Сергиева Посада в Третьяковскую галерею.

Икону осмотрели реставраторы. Они сообщили, что видимых признаков ухудшения состояния не выявлено.

"Троицу" вывезли из галереи 16 июля и отправили в Троице-Сергиеву лавру по личной просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Икона находилась в Сергиевом посаде два дня – на время богослужений к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.

Сотрудники Третьяковской галереи были против чтобы икона покидала музей.

РПЦ пыталась получить икону ещё на 12 июня, когда отмечался православный прадзник Троицы, однако тогда галерея ответила отказом. К середине июля, как пишет "Медиазона", разрешение на выдачу "Троицы" дал Минкульт. Ведомство заявило, что икону перевозили в специальной витрине, с соблюдением необходимых климатических норм.