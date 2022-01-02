Дорога вместо села. Крымчан выселяют из домов ради новой автотрассы

В Крыму готовится очередная "стройка века". На деньги из государственного бюджета власти аннексированного Россией полуострова собираются построить новую автодорогу, которая соединит федеральную трассу "Таврида" и шоссе Симферополь – Алушта – Ялта. По решению местных чиновников дорога пройдет через село Заречное, расположенное в 15-ти километрах от крымской столицы. В зоне отселения окажутся сотни домов. Стройка испортит жизнь тысячам крымчан и поставит окрестные долины на грань экологической катастрофы.

Летом 2020 года в Крыму открыли полноценное движение по федеральной автотрассе "Таврида". Эта дорога протяженностью 250 километров связывает Севастополь, Симферополь и мост через Керченский пролив. Но на Южный берег Крыма, куда в летний сезон едет основная масса туристов, по-прежнему приходится добираться по старой дороге. Машины с "материка" попадают на Ялтинское шоссе транзитом через Симферополь, поэтому город страдает от бесконечных пробок.

Впервые о строительстве Юго-Восточного обхода Симферополя, который разгрузит крымскую столицу от транзитного транспорта, заговорили еще в 2019 году. На следующий год определили "коридор" новой трассы – от села Мазанка до села Заречное. Жители населенных пунктов, мимо которых должна пройти дорога, еще тогда обратились к руководству полуострова с просьбой прокладывать дорогу подальше от жилых домов и от Аянского водохранилища – крупного резервуара, построенного почти сто лет назад и питающего пресной водой в том числе Симферополь.

Представители властей обещали крымчанам, что их пожелания учтут. Однако в ноябре этого года российский глава Крыма Сергей Аксенов официально объявил о том, что власти полуострова приняли окончательное и бесповоротное решение вести трассу прямо по территории села Заречное. "Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало", – написал чиновник.

Согласно предварительному проекту, длина Юго-Восточного обхода Симферополя составит 27 километров, пропускная способность нового участка будет равняться 30–40 тысячам автомобилей в сутки, скоростной режим – 120 километров в час. Строительные работы обещают начать в 2022 году и закончить в 2024-м. Возведение трассы обойдется в 32 миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года".

К строительным работам привлекут ЗАО "ВАД" (аббревиатура расшифровывается как "Высококачественные автомобильные дороги") – одну из крупнейших дорожно-строительных компаний РФ, зарегистрированную в Вологде. В Крыму "вадовцы" обосновались давно: компания, принадлежащая бизнесменам Валерию Абрамову и Виктору Перевалову, построила федеральную трассу "Таврида" за 166 миллиардов рублей, а сейчас ей отдали на откуп еще два крупных проекта: второй этап строительства четырехполосного шоссе Симферополь – Евпатория – Мирный, а также ремонт дороги, которая связывает крымскую столицу с административной границей Крыма и материковой Украиной.

По официальным данным, ради строительства шоссе в Заречном придется изъять 177 земельных участков и снести 58 жилых домов. Впрочем, Сергей Аксенов предупредил, что цифра не окончательная: не все успели поставить свою недвижимость на кадастровый учет. Жителям, чьи дома пойдут под снос, власти посулили щедрую компенсацию: с 1 декабря к работе приступили оценщики, чья задача – "справедливо определить стоимость территории и решить все возможные разногласия". "Наша основная цель – минимизировать для людей стресс и возможные финансовые потери в результате строительства дороги", – заявил руководитель полуострова.

Однако жители Заречного, с которыми удалось поговорить корреспонденту Радио Свобода, утверждают, что их интересы местные чиновники игнорируют.

Председатель территориального общественного самоуправления "Заречное" Евгений Крылов и его семья переехали в село около десяти лет назад. Его дом не собираются пускать под снос, но активист не считает, что ему повезло: трасса пройдет в 50 метрах от его жилища. Но главное, что разрезанный надвое населенный пункт, в котором будет уничтожена вся инфраструктура, фактически перестанет существовать.

По словам Крылова, два года назад в Торговом переулке, который является самой старой улицей Заречного, появились геодезисты, которые снимали замеры. От них жители узнали, что через село собираются прокладывать объездную дорогу. Официально людей об этом никто не уведомил, объяснения появились только после того, как заречненцы добились встречи с местными депутатами. Жителей села на собрании огорошили известием о том, что магазины, аптеки, сельский клуб, спортивная площадка, начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт и прочие жизненно важные объекты на оживленном пятачке в центре Заречного будут уничтожены ради новой трассы. После того как люди выразили возмущение, состоялись общественные слушания, на которых более 500 человек высказались против прокладки шоссе по территории села.

"Совместно со специалистами был разработан альтернативный вариант [трассировки] – по краю села, вдоль границы военного полигона "Ангарский". Нам предоставили все исследования, никаких противопоказаний против этого нет. Земли Министерства обороны не затрагиваются. Этот вариант поддержало большинство жителей. По нему под снос попадало не более десяти домовладений. Все остальное – это пустые участки", – рассказывает Евгений Крылов.

Привезли "левых" людей и устроили "левое" голосование. Потом доложили, что жители высказались за первый вариант строительства

"Во всех официальных крымских СМИ писали, и на приеме у главы [республики] нам заявляли: "Вы не волнуйтесь, не будет дороги через село. Будем строить по альтернативному варианту, пусть он чуть дороже, но мы попросим, и денег нам дадут". Глава Добровского сельского поселения (к которому относится село Заречное – Прим. РС) Олег Литвиненко говорил, что, если утвердят вариант строительства трассы через село, он напишет заявление по собственному желанию, потому что не сможет смотреть людям в глаза. Но по итогу в ноябре [2021 года] власти проводят новые общественные слушания якобы с собственниками домов, попадающих под снос. Здание, в котором проходило собрание, оцепили Росгвардией и реальных собственников участков, чьи дома будут снесены по первому варианту строительства трассы, в зал не пустили. Запустили только тех, кому принадлежат участки, через которые проходит альтернативный вариант трассы, причем были там даже те, кто собственниками не является. Просто привезли "левых" людей и устроили "левое" голосование. И на основании этого доложили главе, что жители высказались за первый вариант строительства. Идет постоянное вранье", – злится Крылов.

Глава сельсовета Олег Литвиненко, естественно, в отставку после этого не ушел.

Во время небольшой обзорной экскурсии по Заречному становится очевидным, почему решение местной администрации выглядит по меньшей мере спорным. Согласно утвержденному варианту строительства, будущая дорога "вгрызается" в плотную жилую застройку в северной части села, где расположены новые кварталы. Затем по эстакаде она пересекает Ялтинское шоссе, делит надвое центральную часть Заречного и вдоль Торгового переулка выходит на дамбу Аянского водохранилища. Далее через лес (который, естественно, будет вырублен) трасса уходит в сторону села Перевального, где соединяется с нынешней дорогой на Ялту.

По мнению общественника, при строительстве дороги по такому варианту под снос попадут не заявленные властями 58 домов, а гораздо больше: "Многие люди давным-давно построились, но дома не оформляли. Их больше ста". Кроме того, судя по картам, по которым работают геодезисты, и судя по плотному расположению разведочных скважин, на месте нынешнего центра села, появится несколько дорожных "развязок-бабочек". Для этого потребуются дополнительные участки, а значит сносимых построек будет в разы больше.

Альтернативный вариант проходит, в основном, через пустыри и незастроенные земельные наделы. Не считая сноса десятка коттеджей, которые оказались бы на пути новой трассы, строителям пришлось бы разве что перенести на другое место несколько столбов линии электропередачи.

На встречах с активистами чиновники объясняют выбор первоначального варианта строительства трассы тем, что он дешевле. Но жители Заречного их словам не верят: экономических расчетов им не предоставили. Они убеждены, что это делается в угоду интересам крупного бизнеса. Во-первых, дома в селе будут сносить ради возведения гостиниц и прочей придорожной туристической инфраструктуры. Во-вторых, рядом с селом собираются сделать еще один карьер по добыче мраморовидного известняка, для которого понадобятся съезды с новой трассы. Разрешение на строительство карьера с миллиардным оборотом уже подписано. По неофициальным сведениям, пользоваться им будет все та же компания "ВАД". В-третьих, такой маршрут удобен для работы нового логистического комплекса, который сейчас возводят в Заречном в интересах депутата Госсовета Крыма Игоря Буданова, перечисляет Крылов.

Кроме того, 315 земельных участков, попадающих под изъятие при альтернативном варианте строительства трассы, некоторое время назад были проданы за внушительную сумму под строительство коттеджных поселков. Поэтому их чиновники трогать не хотят. Однако выделение участков было незаконным, что подтвердила прокуратура Крыма, рассказывает жительница Заречного, член Совета территорий Симферопольского района Наталья Гапич. Она родилась и выросла в селе, рядом с ее домом собираются построить транспортную развязку, поэтому активистка не исключает, что здание также будет пущено под снос.

Окончательный проект новой трассы обещают представить на суд публики только в 2022 году. В настоящий момент составляется детальный план территории, а геодезисты продолжают брать образцы грунта. Поэтому сказать точно, кого именно ждет отселение, пока никто не может. По словам активистов, им до сих пор не предоставили подписанный должностными лицами план строительства. Карта, выставленная на всеобщее обозрение в сельском клубе, отличается от тех, по которым работают геодезисты, а также от карты, опубликованной на сайте Добровского сельского поселения. Неопределенность создает дополнительное напряжение. Последние два года люди живут словно на пороховой бочке.

Предварительно озвученные чиновниками суммы компенсаций за сопоставимые по размерам дома и участки отличаются в разы

По всему селу на заборах домовладений развешаны одинаковые темно-синие таблички: "Мы хотим здесь жить! Нам не нужны компенсации! Не трогайте село и Аян!" На многих домах виднеются объявления о продаже. Евгений Крылов объясняет, что в последнее время для Заречного это обычное дело. Кто-то хочет уехать, не дожидаясь масштабного строительства, и начать новую жизнь на новом месте. Кто-то пытается при помощи риелторов получить адекватную оценку стоимости жилья: государственным оценщикам люди не доверяют.

Предварительно озвученные чиновниками суммы компенсаций за сопоставимые по размерам дома и участки отличаются в разы. Это тоже нервирует людей. В любом случае, речь идет о незначительных суммах. Небольшой одноэтажный дом на участке в 10 соток, в котором проживает многодетная семья, предварительно был оценен в 5 миллионов рублей. За эти деньги в Крыму сложно купить и однокомнатную квартиру. За солидный дом площадью 220 квадратных метров вместе с земельным участком государство пообещало хозяевам 15 миллионов рублей – явно меньше рыночной стоимости.

Те жители, чьи дома сносу не подлежат, убеждены, что им будет еще хуже, поскольку они обречены на существование рядом с автострадой. Шум, выхлопные газы, пыль, вибрации, загрязнение воды и почвы – все это станет обязательным атрибутом жизни в Добровской долине, которая пока остается одним из самых экологически чистых мест в Крыму. Отгородить жилые от бесконечного потока машин обещают 17-метровым защитным экраном.

К заверениям местных властей о том, что на месте уничтоженной инфраструктуры в селе будет создана новая, заречненцы относятся скептически. "Мы знаем, как хорошо у нас разрушают и как плохо строят", – говорит Наталья Гапич.

С особой тревогой жители следят за судьбой Аянского водохранилища объемом 3,9 миллионов кубометров, которое наполняется водой из горных источников. Гидроузел возвели в 1928 году для водоснабжения Симферополя. По сей день для крымской столицы это стратегически важный объект. Чиновники обещают, что трасса пройдет на расстоянии минимум 100 метров от уреза воды, – мол, этого будет достаточно, чтобы оставить водохранилище в неприкосновенности.

"Плотина состоит из земляной насыпи, а сверху идет бетон. Если здесь начнут полномасштабные бурильные работы, начнут бить сваи, все это может поползти. Кроме того, нарушится течение подземных вод. Аянское водохранилище хотят уничтожить просто со всех сторон. Здесь будет дорога, там новый карьер. Вода же в Крыму никому не нужна", – говорят активисты.

Решение о строительстве трассы через село местные жители собираются оспаривать в суде. Многочисленные письма и обращения во властные структуры результата пока не принесли. В отсутствие помощи от чиновников заречненцы обращаются к высшим силам. В сентябре этого года люди собирались в знак протеста перекрывать Ялтинское шоссе, но вместо этого по инициативе Евгения Крылова селяне провели крестный ход, в котором приняли участие сотни человек. Они водрузили деревянный православный крест на пути следования будущей трассы, чтобы защитить село от злых сил. Местные православные священники в этом мероприятии принимать участие отказались.

"Мы прошли, помолились, поставили крест. Мне потом звонили из министерства, спрашивали, зачем это все. Боятся. Высшей кары они реально боятся. И мне интересно, кто из них лично будет вытаскивать этот крест, который люди поставили. Пусть попробуют. Это будет начало их конца", – предупредил Крылов.