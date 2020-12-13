Бухта утрачена. На месте заповедника в Крыму Тимченко строит арт-кластер

В окрестностях города Судака на юго-востоке аннексированного Россией Крыма собираются построить круглогодичную резиденцию молодежного форума "Таврида". Против этого выступают местные жители. По их словам, строительные работы уничтожат часть заповедной территории у мыса Меганом. Поддержки у активистов нет никакой: российские чиновники заблаговременно отобрали у спорного участка охранный статус.

Ежегодный слет молодых деятелей культуры и искусства в Крыму начали устраивать пять лет назад. Для его проведения выбирали разные локации, а в прошлом году "Таврида" впервые разместилась в живописной бухте Капсель, расположенной между Судаком и мысом Меганом. Местные жители зарабатывают на туристах, поэтому поначалу они были не против: больше людей – больше заработок. Но устроителям фестиваля так понравилось новое место, что "Тавриду" решили оставить в Судаке насовсем.

В сентябре этого года на пустынный берег рядом с тем местом, где проводился слет, завезли строительную технику. Корпуса будущего молодежного лагеря окажутся на территории охранной зоны памятника природы "Полуостров Меганом". Судакские активисты, которые полтора десятка лет защищают эту землю от застройки, забили тревогу. Они обратились в прокуратуру и полицию, написали письма президенту РФ Владимиру Путину и российскому главе Крыма Сергею Аксенову, сняли видеообращение.

"Мы обращались во всевозможные инстанции. Последние два года мы просто кричим: "Остановите застройку Меганома!" Несмотря на это, стройка неуклонно подвигается к подножью Меганома… Кто это делает? Молодежный фестиваль "Таврида-Арт". Фестиваль, который был создан, чтобы развивать юные таланты. А мы хотим задать вопрос: неужели для развития юных талантов нужно уничтожать природу целого заповедника? Ведь сюда приезжают люди, которые действительно занимаются творчеством, которые вдохновляются его природой, его видами, его воздухом... Мы продолжим борьбу, нас ничего не остановит", – говорит в видеоролике местный житель Рустем Абкадыров, однако народные выступления в защиту памятника природы пока что не дают зримого результата.

Первозданная природа

В середине декабря на огромном поле у подножия горного массива Меганом, между пляжем и поселком Миндальное, ударными темпами возводится строительный городок. Автокраны укладывают бетонные плиты – делают дорогу для подъезда тяжелой техники. Люди в спецовках лазают по электроопорам, чтобы провести на объект освещение.

По гравийной дорожке, по которой курсируют экскаваторы, ползет небольшая змейка. "Это полоз. В это время они обычно в спячку уже впадают. А тут их потревожили", – объясняет корреспонденту Радио Свобода Рустем Абкадыров. Он работает преподавателем в Крымском инженерно-педагогическом университете, имеет степень кандидата географических наук и последние 16 лет борется за сохранение местной природы.

Полозами на Меганоме никого не удивишь – тут водится живность и покрупнее: на склонах горы запросто встречаешь орлов и зайцев. Всего же на полуострове обитают сотни видов животных (в том числе черный коршун, находящийся на грани исчезновения, и другие краснокнижные птицы), произрастают десятки видов растений. Ученые относят Меганом к центрам биологического разнообразия первой категории. Его уникальность состоит в том, что это одно из немногих мест на Южном берегу Крыма, практически не тронутых цивилизацией.

Еще столетие назад пастухи из окрестных сел выгоняли на пустынные склоны Меганома, покрытые редкой растительностью, свои стада. В советские годы этот массив общей площадью 20 квадратных километров принадлежал военным, поэтому никак не осваивался с туристической точки зрения. Это позволило сохранить здесь первозданную природу. На рубеже девяностых и нулевых на Меганоме соорудили ветровую электростанцию. Сейчас из 58 генераторов работает примерно половина. Они создают специфический шум и придают холмам оттенок постапокалиптического пейзажа.

В 2004 году местные чиновники раздали земельные участки рядом с горным массивом под индивидуальное жилищное строительство, но жители Судака встали на защиту природного комплекса. Через три года, в результате изнурительной борьбы, активистам удалось продавить через Верховный совет Крыма решение о признании полуострова Меганом особо охраняемой природной территорией. Примерно 650 гектаров земли получили статус памятника природы. Еще 850 гектаров вокруг него стали охранной зоной, на которой запрещено капитальное строительство и любая хозяйственная деятельность. Казалось, Меганом окончательно спасен, но все изменилось с приходом России.

Памятник есть, а охраны – нет

"В 2015 году в Крыму опубликовали перечень природоохранных территорий, где у Меганома забрали 850 гектаров в сравнении с тем, что было изначально. Так сделали по отношению ко всем природоохранным объектам Судакского региона. Их всех показали без охранных зон. Почему так было сделано – нам непонятно. Ведь все земельные документы, в том числе и на особо охраняемые территории украинского и советского образца признавались действительными в соответствии с постановлением правительства РФ. Поэтому все, что оставалось сделать в этой сфере, – это переоформить документы в российском правовом поле. Когда мы обратились в Министерство экологии Крыма, на наше обращение сказали, что такова процедура: вначале памятник, потом – охранная зона", – рассказывает Рустем Абкадыров.

Однако оформление документов на охранную зону из-за бюрократических проволочек растянулось на пять лет. За это время городской совет Судака успел разработать новый генеральный план, в соответствии с которым часть охранной зоны Меганома отдали под туристическо-рекреационную деятельность.

Речь идет о пяти участках общей площадью 33 гектара. На них и будет размещена резиденция "Тавриды". При этом участки "размазаны" по всей площади охранной зоны, так что фактически в распоряжении устроителей форума оказалась и территория между ними. По оценкам активиста, в настоящий момент "Таврида" отхватила себе порядка 600 гектаров.

Вместо того чтобы опротестовать решение Судакского горсовета о выделении меганомских земель под возведение круглогодичного лагеря, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым решило согласовать охранную зону с искаженными границами, которые сильно отличаются от изначальных.

"Формально составители генплана были правы: на эту территорию не распространяются никакие ограничения, на кадастровой карте нет охранной зоны. Но охранная зона не была упразднена. Она существует до настоящего момента. Проблема только в том, что ее под надуманным предлогом не замечают местные власти. Они говорят, что нет координат. Но на самом деле есть документы, в которых присутствует конфигурация и фотофиксация границ, а также выписаны охранные обязательства на землепользователя", – говорит Рустем Абкадыров.

На страничке арт-резиденции в Facebook подчеркивается, что от строительного периметра до границ особо охраняемой природной территории – почти полкилометра. Это действительно так, соглашаются активисты. Но организаторы игнорируют наличие охранной зоны. Это происходит потому, что они не понимают (или делают вид, что не понимают), какое большое значение она имеет.

"Памятник выступает ядром, в котором сосредоточена та часть природы, которая находится под охраной. А охранная зона должна обеспечивать функционирование этого заповедной объекта, смягчать воздействие со стороны человеческой деятельности. Поэтому без охранной зоны сам природоохранный объект в принципе существовать не может. Живым организмам нужно пространство. А когда мы загоняем их в узкие рамки, в этом изолированном анклаве жизнь будет угасать, разнообразие фауны и флоры будет утрачено", – отмечает Абкадыров.

О том же заявляют и независимые специалисты. "На Меганоме уникальная экосистема. Она хрупкая сама по себе, любое воздействие на нее негативно. Это сухие склоны с редкими растениями, и при повреждении они будут долго восстанавливаться или не восстановятся вообще", – сообщила Радио Свобода руководитель образовательной программы "География" Филиала МГУ имени Ломоносова в Севастополе, кандидат географических наук Екатерина Каширина.

Эксперты Русского географического общества (РГО) выражают обеспокоенность тем, что "наиболее уязвимые участки территории охранной зоны, расположенные вблизи рекреационных центров в Капсельской бухте, были выведены из нее".

"[Прежняя] конфигурация [границ охранной зоны] показала свою эффективность для защиты территории памятника природы от потенциальных антропогенных воздействий на прилегающих территориях", – говорится в письме председателя Крымского отделения РГО, декана факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского, доктора географических наук Бориса Вахрушева на имя министра экологии Крыма Геннадия Нараева (копия имеется в распоряжении редакции).

"Ответ будет жесткий"

Мы едем по старой асфальтированной дороге по направлению к морю. По ней проходит фактическая граница охранной зоны Меганома. Десятилетиями по этой дороге местные жители и туристы добирались на пляж, но в самом скором времени проезд будет перекрыт: здесь развернется строительство.

Вокруг будущей стройплощадки устанавливают сетчатый металлический забор. Под его основание в грунт заливают бетон. Внутри огороженной территории окажется пространство, где перелетные птицы делают остановку перед путешествием через Черное море. Маршруты миграции перепелов с Восточно-Европейской равнины в Малую Азию и обратно проходят через Меганом. Если это поле застроят домами, где будут отдыхать птицы – непонятно.

Несмотря на многочисленные требования, никаких документов, разрешающих земляные работы в охранной зоне, общественникам не предоставили. После того как Абкадыров и его единомышленники попытались помешать строителям лить бетон на перепелиное поле, к нему домой нагрянули сотрудники Центра "Э" и вручили предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. В ходе "профилактической беседы" активисту разъяснили, что если он еще раз попробует организовать несанкционированные мероприятия в бухте Капсель, то у него будут серьезные проблемы. "Ответ будет жесткий. Как минимум мы вас посадим на пятнадцать суток, а дальше уже по статьям, которые вы нарушаете", – пересказывает Абкадыров слова полицейских.

Тревожит активистов и судьба общественного пляжа в бухте Капсель. На городском пляже Судака летом не протолкнешься, поэтому многие приезжают загорать и купаться к Меганому. Естественно, новость о перекрытии дороги к морю из-за строительства "Тавриды" местная публика приняла в штыки. Весной этого года активисты пожаловались в правоохранительные органы на то, что молодежный форум собирается забрать себе кусок побережья. Из Новороссийска прибыла природоохранная прокуратура, зафиксировала нарушения и распорядилась демонтировать незаконно установленный забор. Однако это предписание исполнено не было.

Вообще, если не считать вынесения предостережений в адрес активистов, местные власти довольно безучастно относятся к событиям вокруг Меганома. Многочисленные жалобы и петиции либо остаются без ответа, либо переадресовываются по инстанциям. В ответ на одно из последних обращений в Минэкологии Крыма чиновники написали, что спорная территория в бухте Капсель относится к землям населенных пунктов, а потому ответственность за нее несет городская администрация Судака. При этом в министерстве признали, что у подножия Меганома действительно растут краснокнижные растения, что оставляет активистам надежду на то, что стройку еще удастся остановить.

Администрация "Тавриды" успокаивает общественность: пятидесятиметровая полоса вдоль моря останется доступной для всех, а забор – мера временная. "Проект арт-резиденции не предусматривает перекрытия доступа к морю – пляжи остаются для горожан и отдыхающих открытыми. Строительный периметр, действительно, будет закрыт сетчатым металлическим забором – это необходимо для обеспечения безопасности, этого требуют нормы градостроительного кодекса. Прибрежная зона не войдет в этот периметр. Считаем важным отметить, что забор не помешает местным жителям и туристам проехать к морю. Для этого вдоль горы Меганом будет построена временная дорога", – говорится в заявлении организаторов форума.

Рекрутинг и пропаганда

Нежелание местных чиновников мешать строительству арт-резиденции может быть вызвано тем, что это проект федерального уровня. Форум "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. Первые несколько лет он проходил в формате летнего палаточного лагеря в несколько смен. С прошлого года к нему добавился "фестиваль фестивалей", в котором принимают участие художники, артисты, музыканты и прочие творческие люди. Каждый год на форуме отдыхают и развлекаются несколько тысяч молодых людей из всех регионов России. Участники представляют свои проекты в самых разных дисциплинах – от театрального искусства до урбанистики. На реализацию самых перспективных выделяются гранты. Из государственного бюджета на эти цели с 2015 года потратили уже больше 300 млн рублей.

В этом году из-за эпидемиологических ограничений продолжительность форума сократилась – он проходил с 10 июля по 10 октября. "Фестиваль фестивалей" прошел со 2 по 9 сентября и привлек несколько тысяч гостей, после чего в лагере была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Местная пресса писала, что жителям поселка Миндальное мероприятие доставило немало хлопот: завершился праздник грандиозным салютом, который грохотал до часу ночи, а после того как гости разъехались, на месте фестиваля осталась свалка испорченных продуктов.

В настоящее время организатором "Тавриды" выступает автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив", зарегистрированная в феврале 2019 года в Москве. Ее учредителем является государство в лице Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Руководит центром ростовский бизнесмен и общественник Сергей Першин. Известен он, в частности, тем, что несколько лет назад создал прокремлевское патриотическое движение "Волонтеры Победы".

Внешне "Таврида" не похожа на молодежные форумы вроде "Селигера", которые Кремль устраивал в нулевые и десятые. Но стратегическая цель остается прежней – пропаганда, а также "рекрутинг и приобретение лояльности молодежи", – считает член бюро партии "Яблоко" Кирилл Гончаров.

Тот же Центр развития культурных инициатив отвечает и за строительство круглогодичной резиденции арт-форума. Этот праздник жизни оплачивают российские налогоплательщики. На реализацию программ арт-кластера "Таврида", который входит в национальный проект "Образование", Москва собирается потратить миллиарды рублей.

Возведение объектов капитального строительства на территории резиденции начнется в начале будущего года. На первом этапе обещают построить пять жилых корпусов кампуса, несколько мастерских и столовую для студентов и преподавателей, проложить пешеходные дорожки. Позже соорудят концертный зал, кинолекторий, стадион и учебную киностудию с гигантским бассейном для съемок полноразмерных кораблей. Ожидается, что уже с 2022 года культурно-образовательный форум перейдет на круглогодичный и комплексный формат работы.

Генеральным проектировщиком проекта выступает АО "Стройтрансгаз", которое принадлежит структурам Геннадия Тимченко, верного соратника и близкого друга Владимира Путина.

"Репутация закрытой структуры"

Жители Судака и окрестностей не против того, чтобы у них под боком построили туристический объект такого масштаба. Однако действия организаторов форума настраивают их на пессимистический лад.

"Как мы можем быть против! Они же декларируют такие высокие цели: молодежь, искусство, творчество – против этого трудно что-то возразить. Поэтому если они этим будут заниматься, то население не против. На первой встрече с руководством "Тавриды" мы сказали им: давайте развивать охранную зону, давайте вместе ее сохранять. Вы имеете административный ресурс помогите нам, потому что мы видим неправильные действия при составлении генплана и видим, что охранной зоне угрожает опасность… Но по мере того как становится все более очевидным, что собирается делать "Таврида", все больше и больше людей начинают к этому критично относиться", – говорит Рустем Абкадыров.

Поэтому, по его словам, местному населению трудно поверить заверениям устроителей форума, что уникальная природа Меганома не пострадает, а доступ к морю останется свободным.

"Таврида" за два года приобрела репутацию закрытой структуры. Там, где она обосновалась изначально, территория была закрыта. Так она и остается закрытой по сей день. "Таврида" злоупотребляет своим положением и просто занимает береговую линию. Никто не верит, что "Таврида" будет держать открытой эту территорию. Местные жители понимают, что любимая для них бухта утрачена", – заключил активист.