"Досье": Мангушев и бывший неонацист Луковенко работали на ГРУ

Центр "Досье" - расследовательский проект, финансируемый Михаилом Ходорковским - утверждает, что получил доступ к рабочим документам сотрудника российской военной разведки (Главное управление Генштаба - ГРУ) полковника Дениса Смолянинова, специализирующегося на психологических операциях. "На его примере можно погрузиться в рабочую рутину ГРУ, узнать, какие задания они выполняют и чем живут. Деятельность Смолянинова охватывает широкий спектр задач: он курирует частные военные компании, посылает агентов в Украину накануне войны, руководит информационной борьбой в телеграм-каналах и даже пытается поссорить страны НАТО", - пишет "Досье".

Утверждается, что перед началом войны в Украине одним из заданий Смолянинова была организация поиска жившего в этой стране казахского националиста Куата Ахметова, чтобы вывезти его в Россию. "В охоте на неугодного казаха агенту ГРУ должны были помочь его связи в украинских правоохранительных органах. Но что-то пошло не так", - пишет "досье". В результате агенту Виктору Васильеву (утверждается, что его настоящая фамилия Луковенко, в прошлом он был активистом националистической организации "Русский вердикт" и был осуждён за убийство уроженца Шри-Ланки в день "Русского марша"), отправленному в Украину, пришлось самому спешно покидать страну.

Тот же Васильев-Луковенко перед войной по заданию Смолянинова, как утверждается, встречался с киевским журналистом Дмитрием Джангировым (после российского вторжения был арестован СБУ) и бывшим нацболом Игорем Гаркавенко (он 19 марта 2022 года покочил с собой), а также другими активистами. Судя по отчёту, который цитирует "Досье", задачей Луковенко было вербовать готовых сотрудничать с Россией активистов в Украине, в частности в неонацистской среде.

Утверждается, что факт сотрудничества Васильева-Луковенко с ГРУ подтвердил журналисту "Досье" сам его куратор Смолянинов после того, как корреспондент позвонил полковнику, представившись сотрудником полиции.

Утверждается также, что под кураторством Смолянинова была создана сеть телеграм-каналов, выдающих себя за украинские, а на деле участвовавших в психологических операциях ГРУ. Среди них, как утверждается, каналы "iнiй" и "інша країна".

С проектом "Русско-украинская радикальная инициатива", который курировал полковник ГРУ, также, как утверждается, был связан политтехнолог и капитан "армии ДНР" Игорь Мангушев, убитый неизвестными (по ряду сообщений - бойцами ЧВК "Вагнер") в начале 2023 года в Луганской обасти. Утверждается, что Мангушев "организовывал спам-атаки на украинские службы первой помощи и официальные чаты, устраивал массовые ложные звонки о минировании школ и больниц".

Также утверждается, что Смолянинов ещё в 2014 году вербовал наёмников для отправки в Донбасс, а также пытался организовать антиукраинскую конференцию в Италии.

Ранее "Досье" и финский вещатель Yle со ссылкой на документы Смолянинова сообщали об операциях ГРУ за рубежом, направленных на срыв вступления Швеции и Финляндии в НАТО.