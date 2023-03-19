"Досье" опубликовал расследование об устройстве бизнес-империи Пригожина

Центр "Досье" опубликовал расследование, посвящённое, как в нём сказано, "внутреннему устройству бизнес-империи" приближённого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, основателя воюющей в Украине ЧВК "Вагнер".

В распоряжении журналистов, как утверждается, оказались более 1 миллиона документов структур Пригожина, доступ к которым в начале осени 2022 года получили неизвестные хакеры. Речь идёт в частности о документах таких структур, как так называемая петербургская "фабрика троллей", группа компаний "Конкорд", ЧВК "Вагнер" и другие компании, связанные с Пригожиным и занимающиеся школьным питанием, строительством, гостиничным бизнесом, добычей полезных ископаемых за рубежом и международный политический консалтинг.

Главный вывод, к которому пришли расследователи, заключается в том, что все эти виды деятельности "органически связаны", а сотрудники, которые в "империи" Пригожина занимаются каким-то направлением, могут быть за короткое время переброшены на совершенно другое. "Раненые бойцы «Вагнера» приходят в себя на базе отдыха в Геленджике, чиновники Минобороны получают скидочные карты в Елисеевский магазин, лахтинские «тролли» заседают в построенном компаниями Пригожина здании и продвигают оттуда услуги ЧВК на международную аудиторию. Сегодня юристы и финансисты рассматривают договоры на концессии в Санкт-Петербурге, а завтра — в Антананариву или Банги". Именно из-за такой структуры санкции против проектов Пригожина, как утверждается в расследовании, плохо работают.

Главная тема расследования - централизованные информационные системы, которые, как утверждается, объединяют проекты Пригожина. Журналисты изучили штат и платёжные ведомости работающих в структурах Пригожина IT-специалистов. Они устроены на работу в разные компании и меняют друг друга на разных проектах, к их сфере деятельности относится, например, и оплата проводного интернета для матери Пригожина Виолетты. В среднем специалисты, как утверждается, зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц.

Также утверждается, что все потенциальные сотрудники проходят обязательный двухчасовой допрос на полиграфе. "Отсеивают сторонников оппозиции, людей с контактами в СМИ и силовых структурах, наркопотребителей и должников", - пишет "Досье". Ещё один вопрос — про отношение к войне в Украине.

Также в расследовании рассказано о работе бухгалтерии компаний Пригожина. Утверждается, что всего с ним связаны около 400 различных компаний, как реально действующих, так и номинальных.

По оценкам бывших сотрудников, в так называемой фабрике троллей работает около 400 сотрудников, из которых более 30 занимаются только написанием комментариев на сайтах СМИ, еще порядка 30 человек пишут комментарии в YouTube. Помимо собственно "фабрики", сотрудники Пригожина занимаются и другими интернет-проектами, связанными с его конфликтами с различными лицами - так называемыми "спецзадачами". К ним относились, например, кампания в интернете против Любови Соболь, Александра Беглова или зятя главы МИД России Сергея Лаврова.

В расследовании также перечисляются различные интернет-ресурсы, как утверждается, связанные со структурами Пригожина, в том числе десятки телеграм-каналов, включая псевдооппозиционные. Посты в телеграм-каналах, не входящих в "сетку Пригожина", оплачиваются, - в том числе публикации в популярных каналах так называемых военкоров. В структурах Пригожина, как утверждается, работала и погибшая в результате взрыва в августе 2022 года Дарья Дугина.

Также в расследовании рассказано о соцсети "ЯRus", которую, как пишет "Досье", "создают на деньги Пригожина". При этом "В соцсети практически нет живых пользователей, а контент в основном копируется с других платформ". Подробно описано также устройство связи в компаниях Пригожина, включая ЧВК "Вагнер". При этом отмечается "странный дисбаланс" - структуры Пригожина настаивают на максимальной безопасности и "секретности", однако это сочетается "с абсолютно наплевательским отношением к цифровой безопасности — нет сотрудников, нет обучения, нет инструкций, нет шифрования".

Комментариев самого Пригожина или каких-либо связанных с ним лиц в расследовании нет, после его выхода его также не комментировали.

Наибольшую медийную активность сам Пригожин сейчас проявляет как фактический глава ЧВК "Вагнер", наёмники которой участвуют в тяжёлых боях в Украине. Расследования "Досье"подтверждает, однако, что и другие сферы его деятельности после начала войны не были свёрнуты.