Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Досье" опубликовал расследование об устройстве бизнес-империи Пригожина

Евгений Пригожин

Центр "Досье" опубликовал расследование, посвящённое, как в нём сказано, "внутреннему устройству бизнес-империи" приближённого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, основателя воюющей в Украине ЧВК "Вагнер".

В распоряжении журналистов, как утверждается, оказались более 1 миллиона документов структур Пригожина, доступ к которым в начале осени 2022 года получили неизвестные хакеры. Речь идёт в частности о документах таких структур, как так называемая петербургская "фабрика троллей", группа компаний "Конкорд", ЧВК "Вагнер" и другие компании, связанные с Пригожиным и занимающиеся школьным питанием, строительством, гостиничным бизнесом, добычей полезных ископаемых за рубежом и международный политический консалтинг.

Главный вывод, к которому пришли расследователи, заключается в том, что все эти виды деятельности "органически связаны", а сотрудники, которые в "империи" Пригожина занимаются каким-то направлением, могут быть за короткое время переброшены на совершенно другое. "Раненые бойцы «Вагнера» приходят в себя на базе отдыха в Геленджике, чиновники Минобороны получают скидочные карты в Елисеевский магазин, лахтинские «тролли» заседают в построенном компаниями Пригожина здании и продвигают оттуда услуги ЧВК на международную аудиторию. Сегодня юристы и финансисты рассматривают договоры на концессии в Санкт-Петербурге, а завтра — в Антананариву или Банги". Именно из-за такой структуры санкции против проектов Пригожина, как утверждается в расследовании, плохо работают.

Главная тема расследования - централизованные информационные системы, которые, как утверждается, объединяют проекты Пригожина. Журналисты изучили штат и платёжные ведомости работающих в структурах Пригожина IT-специалистов. Они устроены на работу в разные компании и меняют друг друга на разных проектах, к их сфере деятельности относится, например, и оплата проводного интернета для матери Пригожина Виолетты. В среднем специалисты, как утверждается, зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц.

Также утверждается, что все потенциальные сотрудники проходят обязательный двухчасовой допрос на полиграфе. "Отсеивают сторонников оппозиции, людей с контактами в СМИ и силовых структурах, наркопотребителей и должников", - пишет "Досье". Ещё один вопрос — про отношение к войне в Украине.

Также в расследовании рассказано о работе бухгалтерии компаний Пригожина. Утверждается, что всего с ним связаны около 400 различных компаний, как реально действующих, так и номинальных.

По оценкам бывших сотрудников, в так называемой фабрике троллей работает около 400 сотрудников, из которых более 30 занимаются только написанием комментариев на сайтах СМИ, еще порядка 30 человек пишут комментарии в YouTube. Помимо собственно "фабрики", сотрудники Пригожина занимаются и другими интернет-проектами, связанными с его конфликтами с различными лицами - так называемыми "спецзадачами". К ним относились, например, кампания в интернете против Любови Соболь, Александра Беглова или зятя главы МИД России Сергея Лаврова.

В расследовании также перечисляются различные интернет-ресурсы, как утверждается, связанные со структурами Пригожина, в том числе десятки телеграм-каналов, включая псевдооппозиционные. Посты в телеграм-каналах, не входящих в "сетку Пригожина", оплачиваются, - в том числе публикации в популярных каналах так называемых военкоров. В структурах Пригожина, как утверждается, работала и погибшая в результате взрыва в августе 2022 года Дарья Дугина.

Также в расследовании рассказано о соцсети "ЯRus", которую, как пишет "Досье", "создают на деньги Пригожина". При этом "В соцсети практически нет живых пользователей, а контент в основном копируется с других платформ". Подробно описано также устройство связи в компаниях Пригожина, включая ЧВК "Вагнер". При этом отмечается "странный дисбаланс" - структуры Пригожина настаивают на максимальной безопасности и "секретности", однако это сочетается "с абсолютно наплевательским отношением к цифровой безопасности — нет сотрудников, нет обучения, нет инструкций, нет шифрования".

Комментариев самого Пригожина или каких-либо связанных с ним лиц в расследовании нет, после его выхода его также не комментировали.

Наибольшую медийную активность сам Пригожин сейчас проявляет как фактический глава ЧВК "Вагнер", наёмники которой участвуют в тяжёлых боях в Украине. Расследования "Досье"подтверждает, однако, что и другие сферы его деятельности после начала войны не были свёрнуты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG