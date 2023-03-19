В Горячем Ключе прошли очередные похороны наёмников ЧВК "Вагнер"

В станице Бакинская рядом с городом Горячий Ключ Краснодарского края в воскресенье прошли очередные похороны наёмников ЧВК "Вагнер", погибших в Украине. Ранее власти города и края пытались запретить дальнейшие захоронения "вагнеровцев" на кладбище. Они считали, что кладбище уже практически переполнено. Основатель ЧВК Евгений Пригожин вступил в жёсткую полемику с местной администрацией.

Глава муниципалитета Горячий Ключ Сергей Белопольский 18 марта утверждал, что кладбище "вагнеровцев" слишком разрослось. Он заявил, что не следует превращать курортный город в место массового захоронения.

В ответ Евгений Пригожин выступил с угрозами "принять меры" против администрации Горячего Ключа. Также он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованиями повлиять на ситуацию.

19 марта состоялось очередное массовое захоронение на кладбище в Бакинской. Число захороненных не сообщается. Евгений Пригожин отмечал, что на этом кладбище хоронят тех наёмников, которые при жизни не указали, где они хотели бы быть похоронены. Сейчас на кладбище не менее 400 могил.