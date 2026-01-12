"Досье" рассказал о россиянах на борту атакованного Украиной танкера

Двое граждан России с опытом службы в спецназе российской военной разведки ГРУ и в ЧВК "Вагнер" находились в качестве "охраны" на борту танкера так называемого теневого флота Qendil, который участвовал в перевозке российской нефти в Индию и был 19 декабря 2025 года атакован украинскими дронами в Средиземном море. Об этом сообщает центр "Досье", который вместе с норвежским изданием NRK опубликовал расследование с подробностями об этих россиянах.

Центр "Досье" установил их имена и часть биографий на основе утечек персональных данных и сопоставления архивных источников.

Один из них - 50-летний Александр Малахов, который служил в 22-й отдельной гвардейской бригаде спецназа, подчинённой ГРУ, затем работал в структурах, связаннх с аэропортом Ростова-на-Дону, некоторое время находился в Сирии. Второй - 60-летний Виктор Александров - уроженец Крыма, в начале 2000-х годов был осужден по статье о разбое, затем работал охранником, после чего присоединился к ЧВК "Вагнер" и, в частности, воевал в Сирии. Утверждается, что с 2015 года Александров также регулярно бывал на подконтрольных России территориях Украины.

По оценке расследователей, присутствие этих людей на борту не вписывается в стандартные задачи охраны коммерческих судов. Авторы материала предполагают, что они могли заниматься разведкой. Ранее CNN со ссылкой на источники писала, что на некоторых судах теневого флота работала компания Moran Security, связанная с российскими военными.

Суда теневого флота ходят под флагами третьих стран. За последние две недели, однако, более 15 нефтяных танкеров сменили флаг на российский, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Lloyd's List Intelligence. Всего за последние три месяца 2025 года так поступили 25 судов. Смену флагов аналитики объясняют попытками владельцев судов "теневого" флота защитить их. В случае с танкером Marinera (ранее Bella-1), который американские военные 7 января задержали в Атлантическом океане это, однако, не удалось. Утверждается при этом, что российские военные поддерживали связь с экипажем танкера и докладывали в штаб Северного флота в Мурманске о возможной перестрелке экипажа с американцами, отмечает "Настоящее Время".

Россия выразила протест против задержания танкера. Впоследствии в Москве заявили, что двух россиян, находившихся на борту, США отпустят. Танкер был задержан не в связи с санкциями в отношении России - он был включён в санкционный список, касающийся Ирана, и направлялся в Венесуэлу. К пятнице США захватили уже пять танкеров за нарушение блокады Венесуэлы, в том числе танкер Olina, который тоже связывали с российским теневым флотом.