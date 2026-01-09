США задержали танкер Olina. Он под санкциями как часть теневого флота РФ

Береговая охрана США в пятницу провела операцию по задержанию ещё одного - пятого за последние недели - нефтяного танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters и другие мировые и американские СМИ.

Сообщается, что танкер Olina находится в Карибском море недалеко от побережья Тринидада. Как пишет WSJ, сотрудники Береговой охраны высадились на борт танкера, который ходит под флагом Восточного Тимора.

Ранее танкер имел название Minerva M и был включён в санкционные списки США, ЕС и Великобритании за перевозку российской нефти в составе так называемого российского теневого флота. Источник Reuters сообщает, что он вышел недавно из порта Венесуэлы предположительно с грузом нефти, пока не сообщается, куда он направлялся.

С момента объявления в декабре президентом США Дональдом Трампом "полной блокады" всех подсанкционных танкеров, направлявшихся в порты Венесуэлы или из них, американские военные задержали пять судов (включая Olina), в том числе танкер Marinera, шедший под российским флагом.

Как пишет в пятницу The New York Times, ВМС США сейчас преследуют в Атлантическом океане несколько подсанкционных нефтяных танкеров, которые в начале недели покинули воды Венесуэлы.

Суда, большинство из которых загружены нефтью, находятся в сотнях миль от суши и, предположительно, направляются на восток, в сторону Африки и Европы. Группа танкеров, которая сейчас находится в Атлантическом океане, предполагает издание, скорее всего, предприняла скоординированную попытку обойти блокаду, массово покинув венесуэльские воды.

7 января США после многодневного преследования захватили танкер Marinera. Среди задержанных членов экипажа было двое граждан России. 9 января, как сообщили в МИД России президент США Дональд Трамп в ответ на обращение россйиских властей принял решение освободить двух граждан России - членов экипажа этого танкера. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она подчеркнула, что Россия "признательна" Трампу за это решение.