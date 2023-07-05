Досье: спецпоезд с хамамом для Путина обошёлся в семь миллиардов рублей

Поезд, на котором президент России Владимир Путин перемещается по России, обошёлся бюджету почти в семь миллиардов рублей. Об этом говорится в расследовании центра "Досье".

Журналисты получили от источника документы компании "Циркон Сервис". Она занимается обслуживанием президентского состава.

Расследователи пишут, что в марте 2017 года "Циркон Сервис" получила заказ на строительство специального спортивно-оздоровительного вагона. В нём, например, находятся тренажёрный зал и хамам.

В кабинете косметолога, по данным журналистов, кроме косметологических приборов, есть всё оборудование необходимое для реанимации, в частности аппарат искусственной вентиляции лёгких и дефибрилятор. Кабинет, как утверждается, полностью звукоизолирован.

"Досье" отмечает, что в фитнес-зале есть тренажёр для гиперэкстензии, мат, гантели, скамья для упражнений на пресс.

В расследовании также говорится, что президентский поезд оборудован специальной системой буферизации, которая позволяет не терять телевизионный сигнал, когда поезд проезжает, например, под мостом.

По информации "Досье", в спецсостав входят 22 вагона, но за одну поездку обычно используются десять.

Расследователям удалось выяснить, что "Циркон Сервис" ведёт разработку ещё нескольких вагонов для Путина. Речь идёт о вагоне с мультимедиацентром и еще одном спортивно-оздоровительном вагоне. Кроме того, компания хочет построить два вагона-ресторана со спецсвязью.

"Циркон Сервис" не стал отвечать на вопросы расследователей "Досье".