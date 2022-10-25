Уволенного за антивоенную позицию доцента СПбГУ проводили овацией

Десятки студентов Санкт-Петербургского государственного университета проводили овацией преподавателя факультета свободных искусств и наук, доцента кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Дениса Скопина, которого ранее администрация вуза уволила за участие в протесте против мобилизации и войны в Украине.

Видео окончания последнего рабочего дня Скопина, на котором студенты прощаются со своим преподавателем, опубликовал телеграм-канал DOXA.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. В этот же день в нескольких городах России прошли акции протеста. Доцент кафедры СПбГУ Денис Скопин был задержан на такой акции в центре Санкт-Петербурга. Позже его арестовали на десять суток.

На прошлой неделе администрация СПбГУ уволила Скопина. В приказе об увольнении сказано, что совершённый преподавателем поступок (а именно - выход на митинг против мобилизации) является "аморальным и несовместимым с осуществлением воспитательных функций".