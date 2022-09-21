Путин объявил о мобилизации в России

Президент России Владимир Путин сообщил о проведении частичной мобилизации в стране. Указ об этом подписан и выложен на сайте Кремля, как и видео обращения президента к гражданам.

В обращении утром 21 сентября Путин заявил, что частичная мобилизация проводится "для защиты нашей Родины и целостности". Решение Путин объяснил необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более одной тысячи километров.

Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку, заявил президент. Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, следует из его указа. Мобилизационные мероприятия начнутся в среду, 21 сентября.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это , по его словам, один процент от мобилизационного потенциала. О мобилизации на войну студентов и срочников речи не идёт, заявил министр.

20 сентября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях новые поправки к Уголовному кодексу. Они не только дополняют кодекс понятиями "мобилизация", "военное положение" и "военное время", но и ужесточают наказание за дезертирство, вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.

В этот же день стало известно, что в пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины, контролируемых Россией Херсонской области и части Запорожской назначены даты референдумов о присоединении к России. Местные власти запланировали их на 23–27 сентября.

Объявление голосований прошло на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. Военные эксперты отмечали, что успех контранступления объясняется в том числе недостатком живой силы у российских военных — в Украине проведены уже несколько волн мобилизации.