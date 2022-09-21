Путин объявил о мобилизации в России

Президент России Владимир Путин сообщил о проведении частичной мобилизации в стране. Указ об этом подписан и выложен на сайте Кремля, как и видео обращения президента к гражданам.
В обращении утром 21 сентября Путин заявил, что частичная мобилизация проводится "для защиты нашей Родины и целостности". Решение Путин объяснил необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более одной тысячи километров.
Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку, заявил президент. Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, следует из его указа. Мобилизационные мероприятия начнутся в среду, 21 сентября.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это , по его словам, один процент от мобилизационного потенциала. О мобилизации на войну студентов и срочников речи не идёт, заявил министр.
20 сентября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях новые поправки к Уголовному кодексу. Они не только дополняют кодекс понятиями "мобилизация", "военное положение" и "военное время", но и ужесточают наказание за дезертирство, вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.
В этот же день стало известно, что в пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины, контролируемых Россией Херсонской области и части Запорожской назначены даты референдумов о присоединении к России. Местные власти запланировали их на 23–27 сентября.
Объявление голосований прошло на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. Военные эксперты отмечали, что успех контранступления объясняется в том числе недостатком живой силы у российских военных — в Украине проведены уже несколько волн мобилизации.
- С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечают, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. В Кремле неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – "вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок". Его идею поддержали губернаторы четырех регионов России.
- О том, что Кремль усиливает скрытую мобилизацию, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В частности, авторы предполагают, что российские власти решили отказаться от идеи оградить жителей ряда регионов от вербовки в Украину, в первую очередь речь идет о Москве.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.