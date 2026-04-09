Дотянуть до субботы. Начнутся ли переговоры США и Ирана о мире

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 9 апреля

01:14 Израиль продолжает удары по Ливану, Иран угрожает не открывать Ормузский пролив, пока Ливан не будет включен в соглашении о перемирии

Нетаньяху: Я настаивал на том, что временное перемирие с Ираном не будет распространяться на Хезболлу, и мы продолжаем наносить ей мощные удары. Сегодня мы атаковали 100 целей за 10 минут в местах, которые, как была уверена Хезболла", были защищены.

08:02 Разногласия между Вашингтоном и Тегераном по поводу плана мирного соглашения могут сорвать начало переговоров между США и Ираном

Трамп: Провалившаяся New York Times и фейковый телеканал CNN опубликовали совершенно фальшивые планы из десяти пунктов по переговорам с Ираном, призванные дискредитировать людей, участвующих в мирном процессе. Все 10 пунктов были выдуманы мистификацией. Злые неудачники.

Галибаф: Глубокое историческое недоверие, которое мы испытываем к Соединённым Штатам, вытекает из неоднократных нарушений ими всех форм обязательств.

10:19 Дональд Трамп на встрече с Марком Рютте критикует партнеров США по НАТО. Рютте говорит, что может понять его позицию

Левитт: У меня есть прямая цитата президента Соединённых Штатов о НАТО: "Им была устроена проверка, и они её провалили".

Рютте: Трамп явно разочарован многими союзниками по НАТО, и я понимаю его точку зрения. Но в то же время я также смог отметить в разговоре, что подавляющее большинство европейских стран оказывали помощь.

12:36 Фронтовые корреспонденты «Донбасс Реалии» и НВ Сергей Горбатенко и Андрей Кузаков – о людях, остающихся в осажденных городах в Донбассе

Горбатенко: Я всё равно наблюдаю на улицах и Славянска, и Краматорска много детей. И детей в колясках, и детей двух, трёх, пятилетнего возраста, много ещё подростков. Я надеюсь, что со временем количество гражданских всё-таки будет уменьшаться.

20:36 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и другие главы регионов могут уйти в отставку до выборов в Госдуму

Гладков: Вижу несколько обращений от вас. Где деньги, которые обещали? Выплаты тем, кто потерял своё жильё и имущество. Единовременные выплаты, 15.000, и 150.000 на одного человека за потерянное имущество. Обещали, не сделали. Деньги выделены, но еще не поступили.

22:14 НАБУ и САП завершили досудебное следствие по делу лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко

Тимошенко: Я хочу сказать, что это задекларированные деньги. Мои деньги. Следствием не доказано, что они хоть какое-то отношение имеют к каким-либо вещам, не связанным с законом.

24:00 «Новая Газета Европа»: Один из создателей Telega работал в компании VK. Telega удалена из AppStore как «шпионское приложение»

"Новая газета Европа": Бывший разработчик мессенджера Telegram Дмитрий Тарасенко изучил исходный код приложения Telega и пришёл к выводу, что проект фактически принадлежит ВК.

26:18 «Мемориал» признан «экстремистской организацией» в России. Шесть активистов движения «Весна» приговорены к срокам от 6 до 12 лет лишения свободы

"Весна": Приговор "Весне" в начале апреля - это само по себе событие парадоксальное. "Весну" судят весной.