"У России свой Ормузский пролив". США и Иран объявили о перемирии

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 8 апреля

01:06 США и Иран заключили соглашение о двухнедельном прекращении огня и открытии судоходства через Ормузский пролив.

03:49 Проиграл ли Иран в войне с США и Израилем

09:14 Израиль заявил, что присоединится к перемирию между США и Ираном, но продолжит военную операцию на юге Ливана

15:21 Цены на нефть на мировых рынках резко пошли вниз. Сколько Россия (не)успела заработать на кризисе на Ближнем Востоке

22:46 Дмитрий Песков о возможности возобновления переговоров по Украине после заключения перемирия между США и Ираном

23:36 Четыре года назад в результате российского ракетного удара по Краматорску погибли более 60 человек. Сейчас обстрелы и бомбардировки Краматорска и соседнего Славянска продолжаются практически беспрерывно