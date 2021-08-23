"Дождь" признали "иноагентом" из-за распространения текстов "иноагентов"

Телеканал "Дождь" был признан Минюстом России СМИ – "иностранным агентом", поскольку он распространял материалы, подготовленные другими СМИ – "иностранными агентами". Об этом сообщил на встрече с членами Совета по правам человека представитель Минюста Роман Циганов – написала в фейсбуке одна из участниц встречи, член СПЧ Ева Меркачева.

По её словам, представитель Минюста сообщил, что запрос о включении "Дождя" в реестр СМИ-"иноагентов" поступил от Роскомнадзора. Среди "иноагентов", материалы которых якобы распространяет "Дождь", чиновник упомянул "Голос Америки", "Настоящее время", Сибирь.Реалии, "Медузу", а также Льва Пономарёва и Людмилу Савицкую.

Официально Минюст не комментировал причины включения "Дождя" на прошлой неделе в реестр СМИ-"иноагентов". По российскому законодательству "СМИ-иноагентом" может быть признано лицо, распространяющее сообщения СМИ-"иноагентов" и при этом получающее средства из-за рубежа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что решение Минюста в отношении "Дождя" не согласовывалось с Кремлём. По его словам, ведомство самостоятельно принимает решение о включении в списки.

20 августа Минюст России внес телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в список СМИ – иностранных агентов. Таким образом, в нём теперь числится 43 юридических и физических лица. Cреди них – несколько русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.

Профсоюз журналистов подал в мэрию уведомление о проведении митинга против закона об "иностранных агентах" в Москве. Митинг планируется провести 4 сентября.