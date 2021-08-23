"С Кремлём это не согласовывали": Песков об иноагентстве "Дождя"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус “иностранного агента” не ведет к закрытию СМИ. По его словам, решение Минюста в отношении Дождя не согласовывалось с Кремлем, передает “Интерфакс”.

“Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иностранных агентах, и в этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, то их нужно заявлять”, — сказал Песков.

По его словам, Минюст самостоятельно принимает решение о включении в списки: “Это не согласовывается, Минюст в данном случае выполняет свои функции. Так в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь всё абсолютно очевидно: он ведь не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ”, — добавил пресс-секретарь.

20 августа Минюст России внес телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в список СМИ – иностранных агентов. Таким образом в нём теперь числится 43 юридически и физических лица.

Журналисты в Москве и Пскове выходили на пикеты против присвоения изданиям и журналистам статуса "СМИ-иностранного агента". Они требовали реальной свободы слова в стране.

В Москве, по информации ОВД инфо, задержали 12 журналистов, на каждого из них составили протоколы за нарушение правил проведения акций.

Идея российского круглосуточного информационного телеканала возникла в 2007 году у Натальи Синдеевой во время пребывания на телерынке во Франции. Вместе с Верой Кричевской, Ольгой Попковой и Ольгой Захаровой она взялась за организацию будущего канала, и в апреле 2010 года канал начал работу.

В 2011 году телеканал получил специальный приз национального телевизионного конкурса "ТЭФИ". В 2012 году "Дождь" участвовал в конкурсе на получение федерального статуса – включение в состав второго мультиплекса цифрового телевидения России. Несмотря на то, что многие считали канал одним из главных фаворитов конкурса, во второй мультиплекс он не попал.

В 2016 году телеканал подал сведения об иностранном финансировании в Роскомнадзор, а в 2019 году информация появилась в финансовой отчётности самого канала.