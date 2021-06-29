"Дождь": власти сокращают планы вакцинации с 60% до 30% населения

Российские власти отказались от плана привить от COVID-19 к 1 сентября 60 процентов населения по всей стране. Об этом телеканалу "Дождь" рассказали собеседники в двух российских регионах.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал спускать регионам новый план по вакцинации, согласно которому от региональных властей требуют вакцинировать к началу осени хотя бы 30-35 процентов жителей. При расчете коллективного иммунитета штаб теперь учитывает и переболевших COVID-19.

В распоряжении "Дождя" оказался документ, который получили в последние две недели чиновники одного из регионов севера России для контроля скорости вакцинации. В таблице план по вакцинации до 1 сентября по каждому району области уменьшается на число переболевших и с их учетом делается вывод том, успевает ли район к началу осени выйти на цифру 60 процентов взрослых с антителами. Само число переболевших по новой методике умножается на коэффициент. Считается, что на одного больного приходится ещё в среднем три человека, которые заразились от него и переболели в скрытой форме.

В пресс-службе Минздрава России в секретариате вице-премьера Таатьяны Голиковой "Дождю" ответили, что план вакцинации не сокращали.

Ранее Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в стране к августу - после вакцинации 60 процентов населения России. Требуемый уровень вакцинации определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет, — это 60 процентов населения России, или около 69 миллионов человек, заявила вице-премьер. В июне на последнем совещании с президентом Путиным Голикова сообщила, что в России полностью привились от коронавирусной инфекции нового типа 16,7 млн человек.

В России с начала июня наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19. В нём власти винят более заразный индийский штамм коронавируса.

За минувшие сутки выявлены ещё 20 616 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Умерли 652 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальное суточное значение за всю пандемию. Общее число летальных исходов достигло 134 545.

Власти ряда регионов вновь ввели ограничения и объявили обязательную вакцинацию работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.