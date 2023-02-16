Иранские активисты в Тебризе меняют форму протеста против аятолл

Иран в эти дни отмечает 44-ю годовщину Исламской революции. В начале 1979 года власть шаха была свергнута. Тогда же на родину вернулся опальный аятолла Рухолла Хомейни, положивший начало власти аятолл. Он был верховным лидером Ирана более 10 лет.

44-ю годовщину революции исламская республика встречает на фоне протестов. Начались они в сентябре в Тегеране. Причиной стала смерть 22-летней Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение сотрудниками силовых структур.

Вскоре уличные выступления стали проходить и в других городах Ирана. Люди выступали с лозунгами против полицейского насилия, против борьбы иранских властей с инакомыслием, за демократизацию страны и за свержение аятоллы Али Хаменеи – одного из ближайших соратников Рухоллы Хомейни.

Протесты жестоко подавлялись. По данным правозащитников, за время массовых акций более 600 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу.

Проправительственные СМИ отмечают, что протесты начали стихать после того, как стало известно о первых смертных казнях. Но иранские активисты утверждают, что изменились лишь форма акций, требования протестующих – в зависимости от региона.

Тебриз – город на северо-востоке страны и культурно-исторический центр иранской провинции Восточный Азербайджан в октябре-ноябре прошлого года был одним из основных очагов антиправительственных выступлений – преимущественно молодёжных. В этой провинции Ирана живут преимущественно этнические азербайджанцы (по разным оценкам их в стране от 18 до 25 миллионов).

На улицах Тебриза почти ежедневно проходили акции с призывами к созданию независимого Южного Азербайджана и с критикой теократического режима. Власти, как говорят очевидцы, приложили огромные усилия, чтобы подавить протестную волну. Центральные района Тебриза, административные и общественные здания и учебные заведений теперь контролируют усиленные патрули – в том числе Корпуса стражей Исламской революции.

Незадолго до выступления президента Ирана Ибрахима Раиси по поводу 44-й годовщины революции 11 февраля в Тебризе каждую ночь на административных зданиях стали появляться листовки с флагом Южного Азербайджана и призывами к отделению региона от исламской республики.

По словам тебризских активистов, распространителей листовок пытаются вычислить сотрудники правоохранительных органов, но до сих пор пока никто не задержан. Патрули стараются к утру сорвать все расклеенные за ночь листовки, но спустя сутки они появляются в других местах.

Иранские власти традиционно обвиняют в протестах представителей иностранных государств – прежде всего Израиль, отношения с которым вновь обострились после атаки беспилотников по военному объекту в Исфахане. Власти Ирана также считают, что в исламской республике, и в частности в Тебризе, активно работают израильские спецслужбы.

В случае с Тебризом иранские власти критикуют и соседний Азербайджан. Тегеран посчитал, что Баку вмешивается в дела пограничного региона и поддерживает сепаратистские настроения. В иранской столице прошёл организованный властями митинг, участники которого обвинили азербайджанского президента Ильхама Алиева в притеснении верующих и организации "клеветнической кампании" в СМИ против Ирана.