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ЕС ввёл новые санкции против 37 граждан и компаний Ирана

Евросоюз ввёл новые санкции против Ирана из-за жёсткого подавления в этой стране гражданских протестов. По сообщению Reuters, в "чёрный список" добавлены 37 иранских физических и юридических лиц. Им будет запрещён въезд в страны Евросоюза, их европейские активы - заморожены.

Однако, как заявил один из ведущих европейских дипломатов, иранский "Корпус стражей исламской революции" пока не будет объявлен террористической организацией: для этого требуется решение суда. Ранее причислить КСИР к террористам призывал Европарламент. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахия в ответ на эти призывы указывал, что КСИР - легальная организация, защищающая безопасность Ирана, и если Европа объявит её террористической, она "выстрелит сама себе в ногу".

Евросоюз подвергает Иран резкой критике из-за подавления протестов, которые продолжаются в стране с сентября, арестов и казней гражданских активистов и нарушения прав человека. Среди задержанных в Иране демонстрантов есть и европейские граждане. Кроме того, Европе осуждает поставку Ираном беспилотников и других видов вооружения российской армии для войны в Украине.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 22-23 января находится с официальным визитом в Тегеране. Он встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. На заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Володин заявил, что санкционное давление западных стран объединяет Иран и Россию, что должно сплотить две страны.

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