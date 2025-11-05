Путин наградил создателей "Посейдона" и "Буревестника"

Президент России Владимир Путин 4 ноября на церемонии в Кремле наградил разработчиков беспилотного подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Об этом вооружении, об успешном испытании которого было объявлено в последние дни, Путин отзывается как о не имеющем аналогов в мире.

По его словам, создание этих систем имеет "историческое значение на весь XXI век". Владимир Путин отметил, что Россия, как и другие ядерные державы, продолжает развивать свой потенциал, при этом "никому не угрожает".

Путин также отметил, что запуск реакторов "Буревестника" занимает всего несколько минут, а технологии проектов будут востребованы в гражданской сфере — от систем связи до мощных компьютеров и даже для создания перспективной станции на Луне.

Кому именно и какие вручены награды, на сайте Кремля не сказано.

Также Владимир Путин сообщил, что в этом году Россия поставит на опытно-боевое дежурство тяжёлую межконтинентальную ракету "Сармат", а в следующем — на полноценное боевое. По его словам, также начато серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

Военные и аналитики отмечают, что проект "Буревестник" по заявленным характеристикам технически уникален, но заявления о его успехе вызывают скепсис из-за вопросов безопасности реактора и отсутствия прозрачных технических данных. На данный момент нет независимых подтверждений успешно проведённых испытаний. Некоторые специалисты рассматривают его как элемент политического влияния, а не реальную боеспособную систему. Это же относится к "Посейдону", данных об испытаниях которого крайне мало. Что касается "Сармата", эксперты указывают на череду неудач на испытаниях — в ряде случаев тесты заканчивались авариями, что, по мнению аналитиков, подрывает доверие к надёжности комплекса.