Путин сообщил об испытании торпеды с ядерным двигателем

Президент России Владимир Путин на встрече с пациентами центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка рассказал, что Россия 28 октября провела испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерным двигателем.

Устройство, заявил президент, впервые смогло начать работу с подводной лодки-носителя и запустить свою атомную энергетическую установку.

Путин назвал испытания "огромным успехом", заявив, что аппарат невозможно будет перехватить из-за его малых размеров, высокой скорости и достигаемой глубины.

Он заявил, что аппарат мощнее ракетного комплекса "Сармат". Неизвестно, что имел в виду президент, но если речь шла о мощности ядерной боеголовки, то суммарный заряд "Сармата" оценивается в 7,5 мегатонн.

Путин впервые сообщил о существовании проекта в марте 2018 в послании Федеральному собранию. Он заявил, что в России разработаны подводные беспилотники, способные двигаться на большой глубине со скоростью, "кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей".

Неделю назад, 21 октября Россия, заявила об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник" на ядерной энергоустановке. Путин тогда заявил, что радиус действия ракеты "не ограничен", а сама она неуязвима для систем ПВО.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов об испытании Россией ракеты, заметил, что Путину следует завершить войну в Украине, а не испытывать ракеты.