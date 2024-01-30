Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве

Драматург Александр Гельман попал под машину в центре Москвы на Тверском бульваре. У него зафиксированы переломы ног, он госпитализирован. Об этом сообщают российские издания, специализирующиеся на оперативной хронике.

Издание Mash утверждает, что Гельман был сбит на пешеходном переходе. "База" — что он шёл по проезжей части. Сообщается, что скорую помощь вызвал водитель сбившего драматурга автомобиля.

90-летний Гельман — автор популярных в Советском Союзе пьес, бывший член ЦК КПСС и народный депутат. Он — отец галериста Марата Гельмана, входящего в постоянный комитет оппозиционного Форума свободной России. Тот живёт за границей и в последние годы активно критикует политику Кремля и президента России Владимира Путина.

В начале января на юге Москвы автомобиль на пешеходном переходе сбил 76-летнего поэта и публициста Льва Рубинштейна. 14 января его дочь Мария сообщила, что он умер в госпитале.

Рубинштейн был одним из основателей московского концептуализма, с середины 1970-х публиковался в советском самиздате и за границей, выступал против войны в Украине.