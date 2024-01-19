"Фашизм под носом". Блогеры о "репортаже" с похорон Рубинштейна

В соцсетях широко разошлись цитаты из текста о похоронах поэта Льва Рубинштейна, опубликованного на днях в "Экспресс-газете". Если бы в России существовал конкурс антисемитских пасквилей, этот "репортаж" с отрывом занял бы на нем первое место, констатируют комментаторы.
Нечасто доводится мне в последнее время читать современные российские СМИ (слава Богу), но иногда та или иная статья на глаза попадается, и я каждый раз поражаюсь их стилю. Иногда кажется, что они уже достигли дна, а потом откроешь очередную публикацию и видишь: то, что раньше казалось дном, было еще цветочками, настоящее дно гораздо глубже. Вот, к примеру, отрывки из репортажа со вчерашних похорон Льва Рубинштейна в одной из старейших российских газет, выходящей тиражом в полмиллиона экземпляров:
То, что раньше казалось дном, было еще цветочками
"В столичном ДК "Рассвет" прошло прощание со старейшим диссидентом-антисоветчиком, поэтом и эссеистом, убежденным русофобом Львом Рубинштейном. Вся московская рукопожатная общественность стеклась на Красную Пресню, чтобы взглянуть в последний раз на его птичью головку, обмотанную в еврейский молитвенный платок таллит, и помянуть недобрым словом гоев, коих так не любил и презирал усопший."
"В ДК "Рассвет" на Красной Пресне, где от обилия народа еврейскому яблоку-таппуаху негде было упасть, 17 января тоже были заплаканные лица. "Азохен вей! Кто же тепегь поднимет знамя богьбы с пгоклятым путинизмом?" – читалось в их слегка навыкате глазах.
Смех да и только".
И ведь совсем недавно я поражался стилистике бывшего "президента" РФ Дмитрия Медведева, который чуть ли не в каждом своем посте отныне пишет матом и/или жаргоном. Но теперь вижу: по нынешним меркам он так и остается чуть ли не главным интеллектуалом в этой тусовке. Для остальных даже его уровень уже недостижим...
Вот, если вы скажете "нет войне", то вы экстремист.
А подобная мерзость – это, наоборот, норма жизни. Необходимая "побочка" так называемого "патриотизма".
Лев Рубинштейн писал стихи, в чем был категорически неправ, надо было – пасквили и доносы.
Газетой Пульс Тушина пахнуло. Старожилы припомнят.
#СтыдНедели: Экспресс газета – о похоронах Льва Рубинштейна. Выглядит как цитата из "Фёлькишер беобахтер", печатного органа нацистов. Слава богу, ни мама ни папа до этого не дожили…
Любой "тысячелетний рейх" немыслим без гнуснейшего антисемитизма
А тем временем, московская "Экспресс-газета" подхватывает и гордо вздымает упавшее было знамя нацистских "Дер Штюрмер" и "Фёлькишер Беобахтер".
Что? Нет, я не удивлен ни разу. Я уже много раз говорил, что любой "тысячелетний рейх" немыслим без гнуснейшего антисемитизма. Рано или поздно, так или иначе – но эта гниль обязательно вылезает. Вылезла она у Сталина, не могла не вылезти и у путина.
P.S. А главреда "Штурмовика" в конце-концов все-таки повесили. К сожалению, за шею.
Пока Кремль отправляет войска на "борьбу" с "нацистами" в Украине, в Москве абсолютно уже нормализованы публикации в стиле фашистских газет махрового третьего рейха.
Но фашисты, разумеется, в Украине. И ещё в Израиле немножко.
Поздравляю дорогих россиян! Особенно тех, кто в окопах с украинским фашизмом сражается. Фашизм у вас, ребята, под носом!
Некоторые комментаторы сравнивают заметку с выступлением вдовы Александра Зиновьева, недавно заклеймившей "русофобов" в Институте философии РАН. От появления такой риторики в публичном поле – один шаг до провозглашения антисемитской кампании на государственном уровне, уверены многие.
Высер Ольги Зиновьевой, произведенный на пресс-конференции, состоявшейся в агентстве ТАСС 17 января и омерзительный антисемитский отчет о похоронах Льва Рубинштейна, который появился двумя днями позже в ярко-желтой Экспресс-газете, выходящей полумиллионным тиражом, совпали по времени не случайно. Похоже, отмашка дана, и накануне выборов оголодавшему населению предложат любимое блюдо, впервые поданное к столу в 1949 году, когда началась компания против безродных космополитов. Тем, кто надеялся, что от этого блюда не пронесет, стоит задуматься о своих ближайших перспективах. Поневоле вспомнилась песня Вероники Долиной "Говорила мне тетя", написанная по следам репетиции погрома, которая состоялась в ЦДЛ аккурат в этот день 33 года назад.
Из людей полезла какая-то отвратительная жижа
Для меня лично это созвучно с недавним выступлением госпожи Зиновьевой. То же ощущение, что все маски сброшены и из людей полезла какая-то отвратительная жижа, которую они, видимо, раньше таили в себе. А теперь уже чего стесняться.
Великодержавный Фашизм в действии.
На очереди погромы.
В том же духе выдержана и реплика министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сказал, что российское общество "очистилось" после отъезда политических эмигрантов.
Вот еще одна история их разряда “бывают странные сближенья”. Хотя если приглядеться, что ж тут странного? Все как раз очень закономерно и объяснимо. Два события, внешне не имеющие отношения друг к другу, на самом деле оказываются двумя достопримечательностями одного пейзажа, двумя элементами одной ситуации…
Вот ответ на один из вопросов, заданных сегодня Министр иностранных дел России на его пресс-конференции “по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году”. Лавров говорит дословно следующее:
Это свирепое в своем бесстыдстве антисемитское, античеловеческое высказывание
“…"Специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь.
Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре. Кто-то из них уехал, кто-то из них остался и стал задумываться. Но подавляющая часть общества сплотилась небывало.
Знаете, вот у нас есть – был – великий сатирик Михаил Жванецкий, он, к сожалению, уже не с нами, у него среди прочих гениальных зарисовок была такая (это было очень давно, лет двадцать, может быть тридцать назад, когда он это сказал), у него был монолог на тему советского, российского народа, и сказал он следующее: "Нашим людям, чтоб по-настоящему сплотиться, большая война нужна". Ну, вроде как даже с юмором. Но в каждой шутке есть доля правды. (…)
Народ небывало сплочен, и конечно же оздоровляющее влияние оказывает то, что происходит вокруг и в ходе специальной военной операции. Тот героизм, самоотверженность, самопожертвование, которое демонстрируют и бойцы на передовой, и члены их семей, которые солидарны со своими родными и с нашей армией, и которые в тылу делают все, чтобы помогать достичь победы…"
Интересно, что отвечает он таким образом на вопрос о том, как последствия “специальной военной операции” (в конференц-зале МИДа в Москве произносить слово “война” запрещено, и аккредитованные иностранные корреспонденты, как мы видим, покорно этот запрет соблюдают) отразатся на предстоящих “президентских выборах”.
То есть вот его ответ: отлично отразятся, выборы у нас будут з@$бись, в лучшем виде пройдут, поскольку “народ небывало сплотился” и произошло “очищение от людей, которые не ощущали”.
А теперь сравните это с другим громким публичным заявлением сегодняшнего дня. Я имею в виду некролог, который посвятило Льву Рубинштейну, и поразительной церемонии прощания с ним, издание “Экспресс-Газета”. Это свирепое в своем бесстыдстве антисемитское, античеловеческое высказывание. Естественное продолжение арии Скойбеды (помните ведь ее?) о тех самых “абажурах”.
Это и есть – то, что Лавров и его хозяин называют “сплочением” и “очищением”
Я не буду тут цитировать это произведение риторического искусства, и ссылку тоже давать не буду. Вы, если чувствуете в собе достаточно сил, если ваш рвотный порог достаточно высок, – сами это нагуглите просто по названию газеты и по имени того, кому посвящен текст. Буквально в одну секунду, и непосредственно в первой ссылке выдадут вам правильный адрес.
Вот это тоже – последствие “операции”. Это и есть – то, что Лавров, его хозяин, их будущие соседи по скамье в трибунале и их общие холуи называют “сплочением” и “очищением”. Второй текст нужно зачитывать сразу после первого, через отточие, не закрывая кавычек. Это одна общая цитата, и работают они вместе, неразрывно. Так строится “избирательная кампания”, на которой они идут к победе на этих “выборах”, добившись “оздоровляющего влияния” своей “операции”. В каждой шутке есть доля правды, как напомнил лжец Лавров.
И в этих двух шутках – пошученных по итогам российской дипломатии и по итогам российской пропаганды – доля правды очень велика.
Про радостное антисемитское улюлюканье по случаю смерти Льва Рубинштейна ничего нового я сказать не могу, ибо все сформулировал тридцать лет назад: не то беда России, что мы уедем, а то, что вы останетесь...
Это не первый антисемитский материал в "Экспресс-газете" – ранее бывший дьякон РПЦ Андрей Кураев обратил внимание на заметку без подписи о лишении сана протоиерея Алексея Уминского, в которой того обвиняли в "ереси жидовствующих".
Такого накала публицистики не бывало, пожалуй, со времен ежовщины.
Сообщения обо мне в этом издании были много более приличными.
Неужели вопрос в национальности, и массовая московская газета в 2024 году травит тех, кого подозревает в наличии еврейской крови???
Многие пытаются найти объяснение тому, почему этот текст вышел именно в "Экспресс-газете".
На самом деле "Экспресс-газета", которую я цитирую, – издание с репутацией, и пишут там обычно только о вещах, действительно важных. Недавно, например, изучал там статью "Наташа Королева призналась, что ее грудь выросла на два размера". С приложением фотодоказательств. И раз даже этих подверстали сплясать на похоронах – значит, понимают, пусть и по-своему, масштаб потери.
Я в этом, как и в других подобных случаях лезу смотреть кто у нас там редактор. Надо сказать, что хотя издание "Экспресс-газета" массовое, тиражи были до 700 тыс. и существует с 1994 года, на глаза оно мне, разумеется, в России не раз попадалось, но повода его открыть не было. Это такой низ жёлтой прессы, типа ДейлиМейл или Бильд, только кажется старательно не связывавшееся с серьезной политикой. А читать про то кто кому их российских звезд или футболистов наставил рога – считаю ниже своего достоинства.
Так вот, имя нынешнего её редактора Сергея Никитина – ничего не говорит. А вот биография основателя и первого редактора Александра Куприянова объясняет всё. Итак, в 1981 году молодой журналист из Хабаровска с плохим провинциальным экстерьером (карьера стартовала с освещения БАМа) становится журналистом (региональным корреспондентом) "Комсомольской правды". Набор журналистов из провинции, единомышленников по борьбе с "прогрессивными" и "евреями" для редактора "Комсомолки" в 1978-декабрь 1980 г. Валерия Ганичева (по совместительству молодого "вождя" "Русской партии" – движения русских националистов во третьем-пятом эшелоне советской бюрократии и творческих союзах, был делом обычным, но большая часть его проверенных кадров вышибли из редакции вслед за ним, а этот явно припозднился к празднику (согласование и утверждение дело не быстрое, да и он, вообще, корреспондент в регионе), его оставили. Сделал в "Комсомолке" карьеру.
Дело "Русской партии" живёт в этом желтом листке
В 1985 году в "Комсомолку" приходит ещё один хабаровский журналист начинавший свою карьеру с освещения БАМа – Владимир Сунгоркин. Приходит возможно с подачи Куприянова – к тому моменту окрепшего в редакции и повысившегося в чинах. Сунгоркин и Куприянов на пару к концу перестройки резко берут редакцию под контроль – первый становится главным редактором, второй – ответственным секретарем. Куприянов также успевает побыть корреспондентом в Лондоне. Но, затем Куприянов уходит в "Российскую газету", откуда его после путча увольняют как "сторонника Хасбулатова". Это его второй пункт соприкосновения с коммуно-патриотической (и антисемитской на всю голову) оппозицией. После чего он с 1994 года создает "Экспресс-газету", которая как следует из её истории неразрывно связана с "Комсомолкой" (входя в состав её издательского дома, а потом путешествуя с ней по разным холдингам в который его перепродавали). То есть, это тот самый Сунгоркин, печально прославшившийся неоднократными антисемитскими публикациями в подведомственном издании и содержащий там откровенных нацистов типа Стешина и Скобейды, всё это время курировал и "Экспресс-газету" своего давнего знакомого Куприянова. А тот, разумеется, подбирал редакцию из единомышленников (ибо как можно выжить в таком .... не будучи нечувствительными к запаху). Так что чему удивляться, кроме того, что содержанием условно политических и расследовательских проектов этого отростка "Комсомолки" никогда не становилось предметом изучения политологов или специалистов по медиа. Несмотря на то, что такое крупное издание что-то там капало на мозги своим невзыскательным читателям. А вот что именно капало последние тридцать лет – стоило бы, наверное, отдельно посмотреть. Один факт того, что дело "Русской партии" живёт в этом желтом листке с фривольными фотографиями на первой странице – уже смешно.
Статья, вероятнее всего, подписана псевдонимом, предполагают журналисты.
В "Экспресс-газете" на странице "автора Василия Михайлова" в качестве портрета автора размещено стоковое бесплатное фото общего доступа, обозначенное на стоке как "Изображения (Фотограф, Чб, Парень). Бесплатно."
"Автор Василий Михайлов" публикуется нечасто, с заголовками "Кровавое прошлое певицы Валерии", "Выиграть курскую битву помог лучший друг Гитлера", "Как главный астролог СССР лечил Гитлера", "Как рогоносец Герцен дважды предал Россию", "Бородатая змея. Как Вадим Цыганов сцепился с Ваенгой", "Новогодняя ночь убьет 20 000 россиян" – думаю, Льву Семеновичу заголовки бы понравились.
Скорее всего, общий псевдоним для самых стыдных текстов.
На следующий день текст "репортажа" удалили с сайта, но многие считают, что его публикация не должна остаться безнаказанной.
Если серьезно, то так называемый "Михаил Васильев" в "Экспресс-газете" совершил преступление по 282 статье УК "Разжигание межнациональной розни – это совершение публично или посредством использования СМИ действий, целью которых является возбуждение ненависти к представителям конкретной национальности, расы, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе."
Когда группа государственных террористов ЕЖЕДНЕВНО совершает кровавые преступления в Украине, это смотрится как блоха на заднице бегемота, но как минимум сказать вслух не мешает.
Хотя текст и удален, но преступление налицо. Статья 282 УК в чистейшем виде.
Поэтому, учитывая, что все очень широко разошлось, направлю заявление о преступлении.
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