"Фашизм под носом". Блогеры о "репортаже" с похорон Рубинштейна

В соцсетях широко разошлись цитаты из текста о похоронах поэта Льва Рубинштейна, опубликованного на днях в "Экспресс-газете". Если бы в России существовал конкурс антисемитских пасквилей, этот "репортаж" с отрывом занял бы на нем первое место, констатируют комментаторы.

Александр Шмелев

Нечасто доводится мне в последнее время читать современные российские СМИ (слава Богу), но иногда та или иная статья на глаза попадается, и я каждый раз поражаюсь их стилю. Иногда кажется, что они уже достигли дна, а потом откроешь очередную публикацию и видишь: то, что раньше казалось дном, было еще цветочками, настоящее дно гораздо глубже. Вот, к примеру, отрывки из репортажа со вчерашних похорон Льва Рубинштейна в одной из старейших российских газет, выходящей тиражом в полмиллиона экземпляров:

То, что раньше казалось дном, было еще цветочками

"В столичном ДК "Рассвет" прошло прощание со старейшим диссидентом-антисоветчиком, поэтом и эссеистом, убежденным русофобом Львом Рубинштейном. Вся московская рукопожатная общественность стеклась на Красную Пресню, чтобы взглянуть в последний раз на его птичью головку, обмотанную в еврейский молитвенный платок таллит, и помянуть недобрым словом гоев, коих так не любил и презирал усопший."

"В ДК "Рассвет" на Красной Пресне, где от обилия народа еврейскому яблоку-таппуаху негде было упасть, 17 января тоже были заплаканные лица. "Азохен вей! Кто же тепегь поднимет знамя богьбы с пгоклятым путинизмом?" – читалось в их слегка навыкате глазах.

Смех да и только".

И ведь совсем недавно я поражался стилистике бывшего "президента" РФ Дмитрия Медведева, который чуть ли не в каждом своем посте отныне пишет матом и/или жаргоном. Но теперь вижу: по нынешним меркам он так и остается чуть ли не главным интеллектуалом в этой тусовке. Для остальных даже его уровень уже недостижим...

Андрей Трещук

Вот, если вы скажете "нет войне", то вы экстремист.

А подобная мерзость – это, наоборот, норма жизни. Необходимая "побочка" так называемого "патриотизма".

Лев Рубинштейн писал стихи, в чем был категорически неправ, надо было – пасквили и доносы.

Наталья Маршалкович

Газетой Пульс Тушина пахнуло. Старожилы припомнят.

Михаил Козырев

#СтыдНедели: Экспресс газета – о похоронах Льва Рубинштейна. Выглядит как цитата из "Фёлькишер беобахтер", печатного органа нацистов. Слава богу, ни мама ни папа до этого не дожили…

Илья Вайцман

Любой "тысячелетний рейх" немыслим без гнуснейшего антисемитизма

А тем временем, московская "Экспресс-газета" подхватывает и гордо вздымает упавшее было знамя нацистских "Дер Штюрмер" и "Фёлькишер Беобахтер".

Что? Нет, я не удивлен ни разу. Я уже много раз говорил, что любой "тысячелетний рейх" немыслим без гнуснейшего антисемитизма. Рано или поздно, так или иначе – но эта гниль обязательно вылезает. Вылезла она у Сталина, не могла не вылезти и у путина.

P.S. А главреда "Штурмовика" в конце-концов все-таки повесили. К сожалению, за шею.

Илья Заславский

Пока Кремль отправляет войска на "борьбу" с "нацистами" в Украине, в Москве абсолютно уже нормализованы публикации в стиле фашистских газет махрового третьего рейха.

Антон Чернин

Но фашисты, разумеется, в Украине. И ещё в Израиле немножко.

Светлана Бломберг-Яцкина

Поздравляю дорогих россиян! Особенно тех, кто в окопах с украинским фашизмом сражается. Фашизм у вас, ребята, под носом!

Некоторые комментаторы сравнивают заметку с выступлением вдовы Александра Зиновьева, недавно заклеймившей "русофобов" в Институте философии РАН. От появления такой риторики в публичном поле – один шаг до провозглашения антисемитской кампании на государственном уровне, уверены многие.

Игорь Иртеньев

Высер Ольги Зиновьевой, произведенный на пресс-конференции, состоявшейся в агентстве ТАСС 17 января и омерзительный антисемитский отчет о похоронах Льва Рубинштейна, который появился двумя днями позже в ярко-желтой Экспресс-газете, выходящей полумиллионным тиражом, совпали по времени не случайно. Похоже, отмашка дана, и накануне выборов оголодавшему населению предложат любимое блюдо, впервые поданное к столу в 1949 году, когда началась компания против безродных космополитов. Тем, кто надеялся, что от этого блюда не пронесет, стоит задуматься о своих ближайших перспективах. Поневоле вспомнилась песня Вероники Долиной "Говорила мне тетя", написанная по следам репетиции погрома, которая состоялась в ЦДЛ аккурат в этот день 33 года назад.

Дмитрий Колезев

Из людей полезла какая-то отвратительная жижа

Для меня лично это созвучно с недавним выступлением госпожи Зиновьевой. То же ощущение, что все маски сброшены и из людей полезла какая-то отвратительная жижа, которую они, видимо, раньше таили в себе. А теперь уже чего стесняться.

Григорий Хаскин

Великодержавный Фашизм в действии.

На очереди погромы.

В том же духе выдержана и реплика министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сказал, что российское общество "очистилось" после отъезда политических эмигрантов.

Сергей Пархоменко

Вот еще одна история их разряда “бывают странные сближенья”. Хотя если приглядеться, что ж тут странного? Все как раз очень закономерно и объяснимо. Два события, внешне не имеющие отношения друг к другу, на самом деле оказываются двумя достопримечательностями одного пейзажа, двумя элементами одной ситуации…

Вот ответ на один из вопросов, заданных сегодня Министр иностранных дел России на его пресс-конференции “по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году”. Лавров говорит дословно следующее:

Это свирепое в своем бесстыдстве антисемитское, античеловеческое высказывание

“…"Специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь.

Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре. Кто-то из них уехал, кто-то из них остался и стал задумываться. Но подавляющая часть общества сплотилась небывало.

Знаете, вот у нас есть – был – великий сатирик Михаил Жванецкий, он, к сожалению, уже не с нами, у него среди прочих гениальных зарисовок была такая (это было очень давно, лет двадцать, может быть тридцать назад, когда он это сказал), у него был монолог на тему советского, российского народа, и сказал он следующее: "Нашим людям, чтоб по-настоящему сплотиться, большая война нужна". Ну, вроде как даже с юмором. Но в каждой шутке есть доля правды. (…)

Народ небывало сплочен, и конечно же оздоровляющее влияние оказывает то, что происходит вокруг и в ходе специальной военной операции. Тот героизм, самоотверженность, самопожертвование, которое демонстрируют и бойцы на передовой, и члены их семей, которые солидарны со своими родными и с нашей армией, и которые в тылу делают все, чтобы помогать достичь победы…"

Интересно, что отвечает он таким образом на вопрос о том, как последствия “специальной военной операции” (в конференц-зале МИДа в Москве произносить слово “война” запрещено, и аккредитованные иностранные корреспонденты, как мы видим, покорно этот запрет соблюдают) отразатся на предстоящих “президентских выборах”.

То есть вот его ответ: отлично отразятся, выборы у нас будут з@$бись, в лучшем виде пройдут, поскольку “народ небывало сплотился” и произошло “очищение от людей, которые не ощущали”.

А теперь сравните это с другим громким публичным заявлением сегодняшнего дня. Я имею в виду некролог, который посвятило Льву Рубинштейну, и поразительной церемонии прощания с ним, издание “Экспресс-Газета”. Это свирепое в своем бесстыдстве антисемитское, античеловеческое высказывание. Естественное продолжение арии Скойбеды (помните ведь ее?) о тех самых “абажурах”.

Это и есть – то, что Лавров и его хозяин называют “сплочением” и “очищением”

Я не буду тут цитировать это произведение риторического искусства, и ссылку тоже давать не буду. Вы, если чувствуете в собе достаточно сил, если ваш рвотный порог достаточно высок, – сами это нагуглите просто по названию газеты и по имени того, кому посвящен текст. Буквально в одну секунду, и непосредственно в первой ссылке выдадут вам правильный адрес.

Вот это тоже – последствие “операции”. Это и есть – то, что Лавров, его хозяин, их будущие соседи по скамье в трибунале и их общие холуи называют “сплочением” и “очищением”. Второй текст нужно зачитывать сразу после первого, через отточие, не закрывая кавычек. Это одна общая цитата, и работают они вместе, неразрывно. Так строится “избирательная кампания”, на которой они идут к победе на этих “выборах”, добившись “оздоровляющего влияния” своей “операции”. В каждой шутке есть доля правды, как напомнил лжец Лавров.

И в этих двух шутках – пошученных по итогам российской дипломатии и по итогам российской пропаганды – доля правды очень велика.

Виктор Шендерович

Про радостное антисемитское улюлюканье по случаю смерти Льва Рубинштейна ничего нового я сказать не могу, ибо все сформулировал тридцать лет назад: не то беда России, что мы уедем, а то, что вы останетесь...

Это не первый антисемитский материал в "Экспресс-газете" – ранее бывший дьякон РПЦ Андрей Кураев обратил внимание на заметку без подписи о лишении сана протоиерея Алексея Уминского, в которой того обвиняли в "ереси жидовствующих".

Андрей Кураев

Такого накала публицистики не бывало, пожалуй, со времен ежовщины.

Сообщения обо мне в этом издании были много более приличными.

Неужели вопрос в национальности, и массовая московская газета в 2024 году травит тех, кого подозревает в наличии еврейской крови???

Многие пытаются найти объяснение тому, почему этот текст вышел именно в "Экспресс-газете".

Иван Давыдов

На самом деле "Экспресс-газета", которую я цитирую, – издание с репутацией, и пишут там обычно только о вещах, действительно важных. Недавно, например, изучал там статью "Наташа Королева призналась, что ее грудь выросла на два размера". С приложением фотодоказательств. И раз даже этих подверстали сплясать на похоронах – значит, понимают, пусть и по-своему, масштаб потери.

Николай Митрохин

Я в этом, как и в других подобных случаях лезу смотреть кто у нас там редактор. Надо сказать, что хотя издание "Экспресс-газета" массовое, тиражи были до 700 тыс. и существует с 1994 года, на глаза оно мне, разумеется, в России не раз попадалось, но повода его открыть не было. Это такой низ жёлтой прессы, типа ДейлиМейл или Бильд, только кажется старательно не связывавшееся с серьезной политикой. А читать про то кто кому их российских звезд или футболистов наставил рога – считаю ниже своего достоинства.

Так вот, имя нынешнего её редактора Сергея Никитина – ничего не говорит. А вот биография основателя и первого редактора Александра Куприянова объясняет всё. Итак, в 1981 году молодой журналист из Хабаровска с плохим провинциальным экстерьером (карьера стартовала с освещения БАМа) становится журналистом (региональным корреспондентом) "Комсомольской правды". Набор журналистов из провинции, единомышленников по борьбе с "прогрессивными" и "евреями" для редактора "Комсомолки" в 1978-декабрь 1980 г. Валерия Ганичева (по совместительству молодого "вождя" "Русской партии" – движения русских националистов во третьем-пятом эшелоне советской бюрократии и творческих союзах, был делом обычным, но большая часть его проверенных кадров вышибли из редакции вслед за ним, а этот явно припозднился к празднику (согласование и утверждение дело не быстрое, да и он, вообще, корреспондент в регионе), его оставили. Сделал в "Комсомолке" карьеру.

Дело "Русской партии" живёт в этом желтом листке

В 1985 году в "Комсомолку" приходит ещё один хабаровский журналист начинавший свою карьеру с освещения БАМа – Владимир Сунгоркин. Приходит возможно с подачи Куприянова – к тому моменту окрепшего в редакции и повысившегося в чинах. Сунгоркин и Куприянов на пару к концу перестройки резко берут редакцию под контроль – первый становится главным редактором, второй – ответственным секретарем. Куприянов также успевает побыть корреспондентом в Лондоне. Но, затем Куприянов уходит в "Российскую газету", откуда его после путча увольняют как "сторонника Хасбулатова". Это его второй пункт соприкосновения с коммуно-патриотической (и антисемитской на всю голову) оппозицией. После чего он с 1994 года создает "Экспресс-газету", которая как следует из её истории неразрывно связана с "Комсомолкой" (входя в состав её издательского дома, а потом путешествуя с ней по разным холдингам в который его перепродавали). То есть, это тот самый Сунгоркин, печально прославшившийся неоднократными антисемитскими публикациями в подведомственном издании и содержащий там откровенных нацистов типа Стешина и Скобейды, всё это время курировал и "Экспресс-газету" своего давнего знакомого Куприянова. А тот, разумеется, подбирал редакцию из единомышленников (ибо как можно выжить в таком .... не будучи нечувствительными к запаху). Так что чему удивляться, кроме того, что содержанием условно политических и расследовательских проектов этого отростка "Комсомолки" никогда не становилось предметом изучения политологов или специалистов по медиа. Несмотря на то, что такое крупное издание что-то там капало на мозги своим невзыскательным читателям. А вот что именно капало последние тридцать лет – стоило бы, наверное, отдельно посмотреть. Один факт того, что дело "Русской партии" живёт в этом желтом листке с фривольными фотографиями на первой странице – уже смешно.

Статья, вероятнее всего, подписана псевдонимом, предполагают журналисты.

Олег Пшеничный

В "Экспресс-газете" на странице "автора Василия Михайлова" в качестве портрета автора размещено стоковое бесплатное фото общего доступа, обозначенное на стоке как "Изображения (Фотограф, Чб, Парень). Бесплатно."

"Автор Василий Михайлов" публикуется нечасто, с заголовками "Кровавое прошлое певицы Валерии", "Выиграть курскую битву помог лучший друг Гитлера", "Как главный астролог СССР лечил Гитлера", "Как рогоносец Герцен дважды предал Россию", "Бородатая змея. Как Вадим Цыганов сцепился с Ваенгой", "Новогодняя ночь убьет 20 000 россиян" – думаю, Льву Семеновичу заголовки бы понравились.

Дмитрий Аношин

Скорее всего, общий псевдоним для самых стыдных текстов.

На следующий день текст "репортажа" удалили с сайта, но многие считают, что его публикация не должна остаться безнаказанной.

Олег Пшеничный

Если серьезно, то так называемый "Михаил Васильев" в "Экспресс-газете" совершил преступление по 282 статье УК "Разжигание межнациональной розни – это совершение публично или посредством использования СМИ действий, целью которых является возбуждение ненависти к представителям конкретной национальности, расы, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе."

Когда группа государственных террористов ЕЖЕДНЕВНО совершает кровавые преступления в Украине, это смотрится как блоха на заднице бегемота, но как минимум сказать вслух не мешает.

Борис Вишневский

Хотя текст и удален, но преступление налицо. Статья 282 УК в чистейшем виде.

Поэтому, учитывая, что все очень широко разошлось, направлю заявление о преступлении.