Дроны атаковали два склада Widberries в Краснодаре и Невинномысске

Беспилотники атаковали два логистических центра маркетплейса Widberries в Краснодаре и Невинномысске, сообщила глава компании Татьяна Ким. На обоих складах начались пожары.

В Краснодаре, по данным главы региона Вениамина Кондратьева, пострадали 10 человек. "Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города", – написал он.

Еще пять человек ранены при атаке на склад в Невинномысске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Украина пока не комментировала удары по складам Wildberries. После предыдущей атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в логических центрах компании хранились комплектующие для беспилотников.

Ночью атаке беспилотников также подвергся Армавир. Как сообщает администрация города, дрон попал в нефтебазу, начался пожар на территории 800 квадратных метров. По словам Вениамина Кондратьева, в результате атаки погиб сотрудник предприятия.

Беспилотники также атаковали Белгородскую область: по данным оперштаба региона, в поселке Северный дрон взорвался на территории коммерческого объекта, ранены два человека.

Минобороны России отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили 242 украинских беспилотника, в том числе над Краснодарским и Ставропольским краями.