"За копейки погибли". Черная суббота Wildberries

В ночь на 18 июля массированной атаке беспилотников подверглись несколько российских регионов, в том числе Московская, Тамбовская и Воронежская области. В подмосковной Электростали и тамбовском Котовске удары пришлись по логистическим центрам Wildberries – по официальным данным, в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 25 человек пострадали, в Электростали 61 пострадавший, один человек умер в больнице. В Воронежской области разрушен частный дом. Пока очевидцы заявляют о преследованиях за съемку последствий прилетов, потерявшие сотни миллионов рублей селлеры заявляют, что убытки им никто не компенсирует. Многие не понимают, как после столь серьезной потери продолжать бизнес.

"Воронка как от ядерного взрыва"

В субботу вечером "Твердый знак Тамбов" сообщил, что из-под завалов склада Wildberries в Котовске извлекли тела 55 человек. Издание приводит рассказ очевидца:

"В общем, мы приехали туда, так как мне начала звонить сестра. Шлагбаум был поднят. Когда мы туда прибыли, вся парковка была в осколках и на парковке лежали тела людей. Там их было больше десяти, также были видны лужи крови. Также кричали, что не все успели выйти из блоков. Были осколки повсюду и как будто элементы, похожие на подшипники. Кто-то из ребят говорил, что помимо дронов был прилет от системы ПВО по блокам, так как они промахнулись. Там намного больше семи погибших и пострадавших. Только мы на своей машине увезли четырех человек", – объяснил он

Склад Wildberries в тамбовском Котовске, по словам работавших с маркетплейсом предпринимателей, был одним из крупнейших в Черноземье и обслуживал Тамбовскую, Липецкую, Воронежскую и несколько соседних областей. После ночной атаки прием товаров на складе приостановили. Подъезды к зданию, рассказывают очевидцы, перекрыли полиция и пожарные.

– Примерно в два часа ночи начало шарашить по району. Я не спала, поэтому сразу выбежала из дома с ребенком. А куда бежать? Вокруг такие же СНТ, – рассказывает жительница Котовска Оксана (имена собеседников мы изменили по соображениям безопасности). – Ни бомбоубежищ, ни подвалов, где можно укрыться. Побежали к соседу – у него хотя бы есть погреб.

Оксана говорит, что еще около полуночи слышала звуки, похожие на гул беспилотников.

– Жужжало еще с наступлением темноты, часов в одиннадцать, потом около полуночи снова. Взрывов тогда не было. Но я уже была взбудоражена новостями о других прилетах. В июне ведь уже атаковали Платоновскую нефтебазу в Рассказовском округе. Там обошлось без погибших, но все равно было тревожно. Сын никак не мог уснуть. Когда раздался первый взрыв, мы одними из первых выбежали на улицу. После следующих взрывов появилась воронка – как в фильме ужасов. Будто после ядерного взрыва.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов утром 18 июля подтвердил, что при ударе по складу погибли семь сотрудников маркетплейса, работавших в ночную смену. Еще 25 человек пострадали, 23 из них были госпитализированы.

"БПЛА, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Это был спланированный теракт против мирных жителей, – заявил Первышов. – Семь человек, работавших в ту ночную смену, погибли на месте".

По данным главы региона, один из госпитализированных находился в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в тяжелом, еще 16 – в состоянии средней тяжести. В основном пострадавшие получили осколочные ранения.

– Хоть перестали это все хлопками называть, – говорит Оксана. – Люди погибли: три женщины и четверо мужиков. За ночную смену им платили рублей на 300 больше: вместо 1600 получали 1900. Вот так за копейки погибли. Моя подруга, которая там работает, сказала, что там такие заставленные стеллажами коридоры, что хрен ты быстро выбежишь. Особенно, если после взрыва все повалилось.

Часть сотрудников склада Wildberries в Электростали не выпускали из корпусов во время пожара после атаки беспилотников, пишет издание "Пост" со ссылкой на сестру одного из пострадавших сотрудников:

"У меня брат был на смене сегодня, неделю как устроился. У него шок, он еще не отошел, мы даем ему сейчас успокоительные. Его телефон, документы – все там осталось. Его там удерживала какая-то старшая. Он сказал, что она среднего телосложения, с короткими волосами. Склад горит, они уже слышат, что 4-й и 6-й (блоки) уже все, и она говорила: успокоиться, без паники – и никого не пускала, хотя шли атаки. И сотрудники сами открыли дверь – ту, которая нужна для погрузки-выгрузки товаров, и оттуда прыгали. Это 7-й блок. Они сами открыли дверь и сбежали".

Информация о том, что эвакуация из здания происходила с задержками, появилась в каналах сотрудников Wildberries в субботу утром, пишет ЕЖ.

На территории склада Wildberries в Электростали, по первоначальным данным властей, ранения получили 24 человека.

Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших в регионе увеличилось до 37. Один из пациентов из Электростали умер в больнице. Восемь человек находились в тяжелом состоянии, 23 – в состоянии средней тяжести, пятеро – в удовлетворительном.

Президент Украины Владимир Зеленский, не называя Wildberries напрямую, подтвердил удары по двум крупным логистическим объектам в Московской и Тамбовской областях.

"Сегодня наши дальнобойные санкции сработали в трех направлениях на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и областям были поражены два значительных логистических объекта – в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 км от линии фронта. Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Также поражен нефтяной объект", – заявил в своем телеграм-канале президент Украины.

Прокомментировал атаки на Wildberries и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр): "Это не о пожаре на 100 млрд. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни".



"Вкусная пиз..на в самую чувствительную "зону комфорта вплоть до зависимости" каждого рядового скрепоносца-путинолюба", – написал Мадяр. Он отметил, что в России уже есть диссидентские ростки, и можно надеяться на "плоды прозрения".



"Маковое лето в зените – время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомассы работает в унисон с Любвеобильной Украинской Птицей", – добавил Мадяр.

"Ни жить там нельзя, ни бизнес вести"

В Wildberries также прокомментировали удары по логистическим комплексам в Котовске и Электростали. Основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким в своем тг-канале утром написала следующее: "Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку". О том, что будет с потерявшими свои товары на десятки миллионов рублей партнерами компании, сказано не было.

Тем временем в соцсетях стали появляться сообщения предпринимателей, оценивавших свои убытки в десятки миллионов рублей. Дополнительное возмущение вызвали обновленные незадолго до атаки условия работы маркетплейсов с продавцами. С 7 июля в оферте Wildberries прямо указано, что компания освобождается от ответственности за утрату товаров вследствие применения или падения вооружений и военной техники, включая БПЛА, а также обстрелов и взрывов. Аналогичные положения ранее появились в договоре Ozon.

В комментариях к постам бизнесменов стали появляться призывы к бойкоту Wildberries, некоторые пользователи писали, что уже удалили приложение маркетплейса с телефона.

В течение дня Ким опубликовала еще одно сообщение о последствиях атаки, но вопрос потерь продавцов подняла лишь вечером, в третьей за субботу публикации. Она заявила, что, хотя формально компания не обязана возмещать утраченный товар, Wildberries все же рассматривает возможность выплат:

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки".

Размер выплат, порядок их расчета и сроки Ким не назвала, пообещав позднее сообщить подробности на портале продавцов

Сами предприниматели рассказывают, что еще до вечернего заявления Ким обращались к представителям маркетплейса за разъяснениями и получали ответ о том, что действующая оферта не предусматривает обязательной компенсации.

– В Электростали, поскольку это крупнейший склад, у меня было товара на 50 с лишним миллионов рублей, в Котовске – на 2,5 миллиона, – рассказывает предприниматель Тимофей из Санкт-Петербурга. – Как только я получил фотографии горящего склада и подтверждение, что там все уничтожено, изучил оферту. Там сказано, что в случае форс-мажора выплат и компенсаций продавцам нет. Куда я двигаюсь дальше? Лично я – к банкротству. Из 53 миллионов примерно на 20 миллионов товар был куплен в кредит. Wildberries незадолго до этого поменял оферту – как будто что-то знал. Теперь компания умывает руки: согласно обновленным условиям, компенсаций продавцу нет вне зависимости от обстоятельств. То есть товар сгорел на складе Wildberries, по вине компании или нет, а весь риск автоматически ложится на селлера. Мы отдаем им товар, платим комиссию и за хранение, а в случае чрезвычайной ситуации остаемся ни с чем: "Компания ответственности не несет". Страховка у нас была, но обычная, гражданская. Военный прилет, который подтвердила украинская сторона, под страховой случай, очевидно, тоже не подпадает. В итоге "попадают" только предприниматели.

Логистический центр в Электростали обрабатывал, по оценке экспертов, около 5–10% всех заказов Wildberries. На двух атакованных складах работали в общей сложности примерно 11 тысяч человек (10 тысяч в Электростали, около тысячи в Котовске).

– Погибли люди, тысячи остались без работы. Те, которые, конечно же, "не интересовались политикой". Теперь многим из них придется искать новую работу и при этом благодарить судьбу за то, что остались живы, – говорит профессор кафедры экономической безопасности, эксперт по таможенному праву одного из сибирских вузов Роман Горячев. – Мне сложно подсчитывать убытки, когда погибли люди. Но, по моей оценке, сама компания потеряла порядка 50 млрд рублей. Половина этой суммы или чуть меньше – стоимость коммерческой недвижимости и логистического оборудования. Только на восстановление складов понадобится минимум три года.

Потери российской экономики, полагает Горячев, окажутся значительно выше из-за банкротств предпринимателей, лишившихся хранившегося на складах товара.

– Предположу, что минимум 70% продавцов, потерявших там товар, после таких убытков придется подавать на банкротство. И это еще самый оптимистичный прогноз. После пожара в Шушарах В январе 2024 года крупный пожар уничтожил значительную часть склада Wildberries в Шушарах под Петербургом. Огонь охватил около 50 тысяч квадратных метров – почти половину здания общей площадью 122 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности; к тушению привлекли около 270 человек и 57 единиц техники. Людей успели эвакуировать, погибших и пострадавших не было. Тогда Wildberries пообещал компенсировать продавцам стоимость поврежденных и утраченных товаров Wildberries выплачивал компенсации, хотя они покрыли потери не полностью. Сейчас масштабы другие, в десятки раз больше. Думаю, реально помогать бизнесу не будут – просто не хватит денег, – говорит эксперт. – Чем это грозит? Из экономики разом выпадает значительный сегмент малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей в России это еще один знак.

О закрытии бизнеса после случившегося думает и Оксана, которая два года назад уехала на Бали, но продолжала торговать через российский маркетплейс.

– Именно сегодня мы каким-то чудом решили отгружаться не ночью, как обычно, а перенесли отправку на утро. Машина с товаром на 30 млн рублей выехала только под утро и уперлась в территорию, перекрытую полицией и МЧС. Водитель своими глазами видел пожар и его последствия. Нам повезло, что товар так и не успели разгрузить. На складе оставались остатки на 200–250 тысяч рублей – они сгорели, – рассказывает Оксана.

Предпринимательница говорит, что сразу вспомнила об изменениях, которые Wildberries незадолго до атаки внес в договор с продавцами.

– Месяц назад Wildberries в новой оферте тихо снял с себя обязательства по компенсациям в случае атаки беспилотников. То есть заранее подстелил себе соломки. Какой это знак для меня? Уезжать из России не только физически. Я буду закрывать там бизнес. Думаю, дроны начнут бить и по другим складам и это только начало.

Военный эксперт Давид Гендельман считает, что удары могли быть направлены не только против российской экономики и логистики. Одной из целей, допускает он, могли стать комплектующие для беспилотников и другие товары двойного назначения, которые продаются через Wildberries.

– Во-первых, на складах Wildberries действительно могут храниться детали для FPV-дронов, элементы другого военного оборудования и товары двойного назначения, – говорит Гендельман. – Российская армия регулярно наносит удары по "Новой почте" в Украине, поэтому украинская сторона, вероятно, решила действовать по той же логике. В-третьих, даже независимо от наличия товаров военного назначения Wildberries – очень важная часть российской розничной экономики и логистики. Такой удар нарушает множество цепочек поставок и непосредственно затрагивает большое число жителей страны.

Украинский почтовый оператор "Новая почта" ("Нова пошта") регулярно оказывается под российскими обстрелами, в результате которых компания теряет ключевые сортировочные терминалы и депо по всей стране. В октябре 2023 года ракета ударила по терминалу в поселке Коротич под Харьковом: погибли шесть сотрудников, еще 17 были ранены. В мае 2024 года при ударе по почтовому депо в Одессе пострадали 14 человек. В июне 2026 года российская атака уничтожила крупнейший инновационный терминал компании в Киеве, а в начале июля были разрушены логистические объекты в Черниговской и Днепропетровской областях.

Между тем, по официальным данным Министерства обороны РФ, в течение ночи 18 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 379 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями, а также над Краснодарским краем, аннексированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.



"С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве", – написал мэр Москвы Сергей Собянин.



В подмосковном Ногинске после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза, пострадали два человека.



В Воронежской области атака обошлась без человеческих жертв, однако обломки одного из дронов разрушили частный дом. По предварительным данным, никто не пострадал.