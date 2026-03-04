Дроны атаковали химзавод в городе Кирово-Чепецк

В Кировской области в городе Кирово-Чепецк 4 марта атаке предположительно украинских беспилотников подвергся химический завод. Об этом сообщает издание Astra, которое проанализировало появившиеся в сети видео атаки.

Власти региона подтвердили атаку БПЛА, однако не сообщили, какой именно объект был атакован. По словам губернатора Александра Соколова, пострадавших в результате атаки нет, на месте работают оперативные службы.

Как пишет Astra, беспилотники атаковали западную часть филиала "КЧХК" компании "Уралхим". Как сообщается, он производит аммиачную селитру.

Украинские военные сообщения пока не комментировали.

Город Кирово-Чепецк находится более чем в 1000 километров от границы с Украиной. В колонии в этом городе находится Игорь Стрелков (Гиркин), бывший офицер ФСБ, в апреле 2014 года возглавлявший группу, захватившую украинский город Славянск - с этого момента фактически началась война в Донбассе. Стрелков, убеждённый сторонник войны и критик российских властей, был осуждён в России по статье об экстремизме.

В феврале украинские военные ударили по химзаводу в Дорогобуже (Смоленская область). Из-за утечки аммиака, по данным властей, там погибли 7 сотрудников предприятия.