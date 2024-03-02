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Дроны попали в спальные районы Одессы и Харькова – погиб человек

Обломок дрона (иллюстративное фото)
Обломок дрона (иллюстративное фото)

В ночь на 2 марта российская армия атаковала Одессу и Харьков беспилотниками. Об этом сообщают местные власти и прокуратура.

По информации главы Одесской администрации Олега Кипера, дрон попал в многоэтажный дом – один подъезд разрушен до основания. Известно об одном погибшем жителе и семерых раненых, среди которых трёхлетний ребёнок и беременная женщина. Четверых госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В Харькове беспилотник попал по гаражному кооперативу в спальном районе, сообщил представитель региональной прокуратуры Дмитрий Чубенко. В результате повреждены четыре автомобиля, около десяти гаражей, выбиты стёкла в многоэтажных домах неподалёку. Об ударе сообщили также местные власти. Они уточняют, что пострадавших нет.

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2024 года. По данным ООН, за это время в Украине были убиты 10 582 человека, ранены – почти двадцать тысяч. ООН отмечает, что фактическое число жертв, вероятно, значительно выше.

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