В Одессе из-за атаки беспилотника загорелся дом – погиб человек

Российская армия вторую ночь подряд атаковала Одессу беспилотниками – один человек погиб, трое ранены. Об этом сообщили региональные власти и ГСЧС Украины.

В результате атаки разрушился, после чего загорелся одноэтажный жилой дом. Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. Из-под завалов достали женщину 1962 года рождения с ожогами 70% тела и её дочь – тоже с ожогами и переломами. Позже из-под обломков спасли 72-летнюю пенсионерку: она провела под завалами несколько часов, получила ожоги и переломы. Все трое доставлены в больницу.

Вчера, 23 февраля, в результате российской атаки дронами в Одессе погибли три человека, сообщали Силы обороны юга Украины.

Ровно два года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным ООН, за это время в Украине были убиты 10 582 человека, ранены – почти двадцать тысяч. ООН отмечает, что фактическое число жертв, вероятно, значительно выше.